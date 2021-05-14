Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Малком вызван в олимпийскую национальную команду своей страны для участия в Играх в Токио, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
Всего в список игроков вошли 23 футболиста.
Сборная Бразилии на групповом этапе олимпийского турнира сыграет в группе D с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.
Чемпиону России в составе сине-бело-голубых 24 года. Участие в составе футбольных сборных на Олимпиаде могут принимать игроки в возрасте до 23-х лет включительно. Также допускается включение в заявку не более трех футболистов старшего возраста, однако из-за переноса Игр с 2020 года на 2021 возрастной ценз был увеличен на год в виде исключения.
источник: Бразильская конфедерация футбола