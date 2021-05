Кантона включен в Зал славы АПЛ

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» Эрик Кантона включен в Зал славы соревнований.

Напомним, что 54-летний француз выступал в чемпионате Англии с 1991 по 1997 год. На счету футболиста 156 проведенных матчей лиги, в которых он забил 70 голов и отдал 55 ассистов. Отметим, что игрок является пятикратным чемпионом Англии, а также шестикратными победителем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что первыми членами Зала стали Алан Ширер и Тьерри Анри.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa