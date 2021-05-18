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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 63' Брайтон энд Хо 1 Манчестер Сити 2 П1 12.0 Х 4.50 П2 1.35
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 8' Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.65 Х 4.10 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:30 Понферрадина 0 Эспаньол 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.90
Испания - Сегунда 22:30 Альбасете 0 Луго 0 П1 2.34 Х 3.10 П2 3.40
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18 мая 21:55
автор: Александр Поволоцкий

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом», Кавани забил с 40 метров (видео)

Подопечные Оле-Гуннара Сульшера не могут выиграть три матча кряду.

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Фулхэмом» – 1:1.

Счет на 15-й минуте встречи открыл форвард «красных дьяволов» Эдинсон Кавани. Уругвайский футболист ударом метров с 40 перебросил вратаря «Фулхэма» Альфонса Ареола.

У гостей забитым мячом отметился Джо Брайан (76).

«МЮ» набрал 71 очко и располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» идет на 18-й строчке с 38 очками.

В заключительном туре чемпионата подопечные Оле-Гуннара Сульшера сыграют в гостях против «Вулверхэмптона» (23 мая), а «дачники» в этот же день проведут домашний матч с «Ньюкаслом».

источник: «Советский спорт»
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