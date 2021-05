«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом», Кавани забил с 40 метров (видео)

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Фулхэмом» – 1:1.

Счет на 15-й минуте встречи открыл форвард «красных дьяволов» Эдинсон Кавани. Уругвайский футболист ударом метров с 40 перебросил вратаря «Фулхэма» Альфонса Ареола.

У гостей забитым мячом отметился Джо Брайан (76).

«МЮ» набрал 71 очко и располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» идет на 18-й строчке с 38 очками.

В заключительном туре чемпионата подопечные Оле-Гуннара Сульшера сыграют в гостях против «Вулверхэмптона» (23 мая), а «дачники» в этот же день проведут домашний матч с «Ньюкаслом».

Cavani is rapidly becoming my favourite player the guy is insane pic.twitter.com/DhJJ757VuQ