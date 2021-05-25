Аллегри ждет возможности возглавить «Реал» и отклоняет другие предложения

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил в твиттере о том, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри по-прежнему надеется возглавить «Реал».

По сведениям Романо, Аллегри отклонил все предложения из Италии и ждет, чем разрешится ситуация в мадридском клубе.

Напомним, что Зидан может покинуть «Реал». Будущее французского тренера определится после его встречи с президентом Флорентино Пересом.

Ранее La Gazetta dello Sport сообщала, что Аллегри в ближайшее время подпишет с Королевским клубом контракт на два года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.