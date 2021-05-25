Болельщики признали Холанда лучшим игроком сезона в бундеслиге

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назван лучшим игроком минувшего сезона в немецкой бундеслиге по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.
Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! 🏅 pic.twitter.com/fFFBW7e9gp— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 25, 2021
Напомним, 20-летний футболист забил в чемпионате Германии 27 голов и отдал восемь результативных передач. Его нынешнюю трансферную стоимость оценивают в 110 млн евро. Контракт норвежского форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. По сообщениям СМИ различных стран, уже ближайшим летом оформить трансфер норвежца готовы мадридский «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
источник: «Советский спорт»