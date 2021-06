Матч чемпионата Европы Дания - Финляндия прерван по медицинским соображениям, сообщает сайт УЕФА.

Полузащитнику датчан Кристиану Эриксену стало плохо в конце первого тайма. Похоже, что футболист потерял сознание. Выбежавшие на поле медики сделали Эриксену непрямой массаж сердца.

Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании закрытым от зрителей финским флагом.

