Прерванный матч Дания - Финляндия возобновится в 21:30

Прерванный матч группового этапа Евро-2020 Дания - Финляндия возобновится в 21:30 мск, сообщает пресс-служба УЕФА.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.