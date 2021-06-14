Дмитрий Казионов: После ЧМ-2018 ожидания от сборной России были самые позитивные

После финального свистка хоккеист поделился впечатлениями от матча, а также рассказал о том, что следит за матчами сборной России на Евро-2020.

- Здесь классная атмосфера. Когда меня пригласили, не мог отказаться. Позитив, такие люди играют. Одно удовольствие быть здесь сегодня. Смотрел злосчастную игру против Бельгии. Не очень удачно начали, но надеюсь, что это первый блин комом, и в двух следующих матчах сборная России победит. Ожидания? После ЧМ-2018, на котором ребята себя здорово проявили, ожидания были самые позитивные, - приводит слова Казионова Анастасия Ключникова.