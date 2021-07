Доннарумма - о решающем пенальти в финале Евро-2020: Я не понял, что мы выиграли

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале чемпионата Европы-2020 против Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

Отметим, что 22-летний вратарь отразил одиннадцатиметровый удар полузащитника Букайо Сака и спокойно шел, не осознавая, что Италия стала чемпионом Европы.

После этого к нему подбежали партнеры по команде, и только тогда он понял, что отразил решающий пенальти.

«Я не праздновал, потому что не понял, что мы выиграли», - приводит слова Доннаруммы Sky.

This is magnificent:



Donnarumma just saved decisive penalty, but walks away thinking still it’s not over, and only when sees all teammates are running he realises WE ARE EUROPEAN CHAMPIONS pic.twitter.com/IXtwQNhCqp