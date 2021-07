Генеральный директор «Монако» Петров включен в состав исполнительного совета ECA

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров включен в состав исполнительного совета Европейской ассоциации клубов (ECA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Congratulations to Oleg Petrov, Vice-President @AS_Monaco, who has been appointed as an ECA representative to the @UEFA Professional Football Strategy Council and will now take up a seat as a member of the ECA Executive Board 👏 pic.twitter.com/dN5heTpkUB