УЕФА отдал Бильбао и Дублину финалы ЛЕ на следующие сезоны за то, что лишил их права принимать Евро

Сегодня, 16 июля, исполком УЕФА принял ряд решений относительно мест проведения финала Лиги Европы.

После отзыва прав на проведение Евро-2020 у Дублина и Бильбао Исполнительный комитет УЕФА одобрил мировое соглашение, которое включает организацию будущих клубных финалов в этих городах. УЕФА подчеркнул, что уважает усилия и финансовые вложения городов в подготовку к международным матчам.

Итак, Дублин примет финал сезона Лиги Европы-2023/24. Бильбао, в свою очередь, возьмет финал Лиги Европы-2024/25, а также финал женской Лиги чемпионов 2024 года.

