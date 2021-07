Бернард попал в сферу интересов «Зенита»

Бразильский полузащитник «Эвертона» Бернард может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает в твиттере приближенный к делам »ирисок» Саймон Дуглас, 28-летним футболистом интересуется «Зенит». По информации источника до конкретных переговоров дело пока не дошло. «Эвертон» хочет избавиться от Бернарда. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Zenit Saint Petersburg are another club interested in signing Bernard. There is nothing advanced at the moment. Everton are really pushing to offload him now that Townsend and Gray will sign for the club. Offloading Bernard is one of the main priorities.



Source: (@SDouglasSport) pic.twitter.com/QUM1ZNaYOx