Экс-игрок «Спартака» Рохо был задержан после массовой драки после матча Кубка Либертадорес (видео)

Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо попал в полицию.

Как сообщает Globo Esporte, 31-летний аргентинский футболист, выступающий за местный «Бока Хуниорс» принял участие в массовой драке после гостевого матча Кубка Либертадорес с бразильским «Атлетико Минейро» (0:0) и был задержан. Все игроки клуба были доставлены в шестое региональное отделение полиции в Белу-Оризонти.

Вскоре их отпустили, но отметили, что восемь идентифицированных участников драки из »Боки» буду наказаны за телесные повреждения, агрессию и порчу государственной собственности.

Напомним, что футболисты устроили стычку после матча 1/8 финала, по итогам которого «Атлетико Минейро» прошел дальше, победив в серии пенальти. На камеры видеонаблюдения в подтрибунном помещении попал Рохо, который размахивал огнетушителем.

Only Marcos Rojo would pick up a fire extinguisher in a tunnel brawl 😂😂 #mufc pic.twitter.com/HzjEVIhAAu