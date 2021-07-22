Сборная Мексики с крупным счетом обыграла Францию на Олимпиаде в Токио

В первом туре группового этапа олимпийского турнира сборная Мексики разгромила национальную команду Франции со счетом 4:1.
В составе победителей по голу забили Эрнесто Вега, Себастьян Кордова, Уриэль Антуна и Эдуардо Агирре. Французы ответили забитым мячом в исполнении Андре-Пьер Жиньяка, реализовавший пенальти.
В следующем туре «трехцветные» сыграют с ЮАР, а Мексика встретится с Японией. Оба матча состоятся 25 июля.
В группе Новая Зеландия обыграла Южную Корею (1:0). Единственный гол забил форвард Крис Вуд.