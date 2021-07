Официально: Дриусси стал игроком клуба MLS «Остин»

Экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси подписал контракт с клубом MLS «Остин».

Как сообщет официальный сайт американской команды, соглашение с аргентинцем является многолетним. 25-летний футболист взял себе номер, соответствующий своему нынешнему возрасту. Ранее Дриусси выкупил свой контракт с «Зенитом».

«Я следил за »Остином» в его первом сезоне в MLS, и для меня большая честь представлять этот клуб. Поддержка руководства стала ключевым фактором в моем решении о переходе», — заявил нападающий.

