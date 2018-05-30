Я приезжаю в гости к Владимиру Потанину и не ожидаю увидеть в ледовом дворце в «Лужках» такую россыпь звезд. Играют легенды хоккея, Потанин под номером 61 выходит в пятерке с Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым, в атаке по краям – Павел Буре и Валерий Каменский.

Не звено, а мечта!

Уже во время интервью Владимир Олегович рассказывает, что в детстве гонял в хоккей во дворе, как любой советский мальчишка. Но в конце 2014-го ему дал мастер-класс Фетисов. Всего лишь один – 45 минут. Однако игра захватила целиком. С тех пор в жизни появились тренировки на льду, матчи, отработка элементов. Я вижу, как Вячеслав Фетисов набрасывает шайбу, и Потанин щелкает в одно касание.

Бросок плотный и четкий, скажу я вам. Ну еще бы, с такими учителями!

А потом мы с Потаниным начинаем говорить о хоккее – о большом майском турнире, который отшумел-отгремел в Дании.

«ОЧЕНЬ НУЖЕН ДУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

- Вы смотрели чемпионат мира, как и вся страна. Что запомнилось?

- Слушайте, команда у нас была интересная, с большим будущим. По игре – даже интереснее, чем та, которая выступала на Олимпиаде.

Что насторожило и огорчило: сборная России победила слабых противников, но проиграла все три трудных матча – с Чехией, Швецией, Канадой. С этими сборными мы как-то комплексовали.

Могли победить по игре? Наверное. Но видимо, у команды пока нет менталитета победителей, который был присущ поколению Фетисова и Каменского. Очень нужен этот непобедимый дух. Хотя казалось, после Олимпиады на гребне успеха должны были бы на крыльях летать. А этого нет. Поэтому от чемпионата мира остался осадочек.

- В этой сборной России выступали 11 дебютантов турнира. А в бизнесе бывало, что вы сознательно шли на омоложение?

- Бизнес и спорт в этом смысле – противоположные вещи. Как говорил Тарасов, неважных матчей не бывает. В хоккее надо побеждать всегда. А в бизнесе это долгая стратегия, где есть время сделать шаг назад, подумать. Это искусство компромисса. Важно договариваться, где-то уступать. У спортсмена совсем другой менталитет.

- Поэтому вы сами играете в хоккей?

- Да, очень приятно менять парадигму человека, который должен вести переговоры, маневрировать – на шкуру того, кто обязан биться до конца. Тем более, когда с тобой в одной пятерке такие люди. Каждый из них способен зажечь своей харизмой. У того же Фетисова в академии занимаются более 600 детей. Они открываются от компьютера, начинают двигаться. И нам нужны новые мастера – с духом победителей.

«ВОРОБЬЕВ ЗАВЕЛ КОМАНДУ»

- Кирилл Капризов в 20 лет забил золотой гол Олимпиады. Кумир молодежи, рвет рейтинги в соцсетях. Но его удалили в овертайме с канадцами, те забили решающий гол. Капризов себя съедал! Как не сломаться?

- Можно было не свистеть в том моменте. Но Капризов проиграл позицию, находился сзади. Он бил соперника сверху. Да, несильно, без грубости, но удар был. Плюс еще Кирилл придерживал канадца. Тут или hooking, или slashing. Вообще в овертайме надо аккуратнее.

Звезды так и формируются, когда не ломаются в такие моменты. Огонь, вода, медные трубы. Парень попал в серьезное испытание на Олимпиаде. Выдержал, забил важнейший гол. Но разве бывает жизнь без ошибок, без критики? Теперь внимание всех привлечено к Капризову. Каждая его неудача будет заметнее.

Что тут делать? Любить хоккей, терпеть, идти вперед. Отшибать то, что летит извне. Большое значение имеет тренер, который скажет правильные слова. И важен командный дух. Если в коллективе нормальная атмосфера, то товарищи всегда поддержат.

- Давайте о тренерах. Удивлены, что из сборной убрали Олега Знарка? Заочно отстранили на исполкоме ФХР, потому что человек колючий.

- Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова в 1972 году убрали после того, как они выиграли подряд три Олимпиады и девять чемпионатов мира. Как наказание судьбы, мы в 1972-м в Праге тут же слили сборной Чехословакии на первенстве планеты, оставшись с серебром. Хотя состав у нас был сумасшедшим, и Всеволод Бобров – очень хороший тренер.

Есть у нас российская привычка – не ценить своих героев. Считать, что незаменимых людей нет. Я не причисляю Знарка к разряду выдающихся тренеров, как Чернышев, Тарасов, Эпштейн, Тихонов. Но он – очень хороший, качественный специалист, завоевал золото в Пхенчхане. И к заслуженным людям надо относиться подобающим образом. Если созрело решение менять тренера, который отдал сборной все, что мог – относитесь к нему с пиететом и уважением.

– Илья Воробьев принял сборную России аврально, за месяц до чемпионата мира. Как антикризисный менеджер, он собирал состав. Пытался ставить команде советский стиль хоккея – красивый, комбинационный, тотальный. Вы как зритель это увидели?

- Эти 20:0 в первых трех матчах с Францией, Австрией, Белоруссией не вдохновили. На чемпионате мира-1973 в Москве мы выиграли 20:0 у поляков, а еще 35:3 в двух матчах с ФРГ. Такие победы скорее курьезны и не дают ощущения, что сборная сильна.

Но после 20:0 был матч с Чехией, и они нас победили... Знаете, что насторожило? Овертайм «3 на 3». И до гола Пастрняка у нас три провала в обороне.

Не стоит, конечно, зацикливаться на этом моменте. Но он служит примером того, что пока у сборной России не сформировался твердый командный почерк. Хотя что порадовало – молодые ребята из числа дебютантов по ходу турнира разыгрались и в трудных матчах себя показали. Михеев, Барабанов, тот же Капризов забивали чехам, шведам, канадцам.

Впервые за долгие годы я увидел то, что было в советском хоккее – передача традиций молодым ребятам. Капитан сборной – Павел Дацюк, яркий и безусловный авторитет. И ты видишь, как вживую передается победный опыт. За что Воробьеву нужно поставить большой плюс – он дает раскрыться молодым парням, которые еще не играют в тот великий советский хоккей. Но они себя проявляют – пусть в эпизодах. Большие победы складываются из маленьких отрезков. Так что Илья Петрович – молодец, он команду завел.

«МАЛЬЦЕВ БЫЛ ВИДЕН ИЗДАЛЕКА»

- Кого из игроков сборной России вы для себя отметили?

- Пока с этим трудно. Я в детстве болел за московское «Динамо». Любимым игроком был Александр Мальцев. Он проявил себя очень рано, уже в 20 лет стал лучшим нападающим мира, к 23 годам выиграл все, что можно. Такой же яркий дебют был у Харламова, ярко раскрылся Фетисов, когда в 1978-м стал лучшим защитником мира в 20 лет.

Буре, Могильный, Федоров, Каменский – все к 20 годам вызревали в реально звездных хоккеистов. И не потому, что у них много лайков, высокий рейтинг в соцсетях. В то время гламурности в жизни не было. Это сейчас о звездности судят по общественному вниманию, популярности в интернете. А тогда ребята на площадке играли так, что сразу видно – лидеры. Успех приходил заслуженнее, его нужно было выстрадать на льду.

Я недавно пересматривал хронику чемпионата мира-1969 в Стокгольме. И удивился: почему номер 18 не похож на Викулова? С виду это был Мальцев, хотя он обычно выступал под десяткой. А под номером 12 – это же явно был Харламов. И почему 17 номер вдруг оказался у Зимина? Тогда ведь фамилий не было на свитерах, и игроков узнавали по номерам. Ну или по манере игры. В том матче несоответствие номеров и фамилий бросалось в глаза.

Потом я изучил протоколы – оказалось да, в сборной СССР тогда раздали непривычные номера. Но это я к чему? Игроков было видно издалека! Фирсов, Якушев, Макаров, Буре – их невозможно спутать ни с кем. А теперь трудно выделить нашего хоккеиста, если убрать у него номер и фамилию. «Я милого узнаю по походке» - таких игроков пока не вижу. Хотя есть очень перспективные ребята.

- И еще не всех взяли в сборную.

- Мне Виталий Кравцов из «Трактора» очень понравился – как он идет в обыгрыш, импровизирует. Другие фамилии тоже можно назвать.

«А ИГРАЛИ ФИННЫ КЛАССНО»

- Швейцария играет в финале чемпионата мира, в стране замечательно развивают хоккей, рекордная посещаемость в Европе. Немцы пробились в финал Олимпиады. Радует, что конкуренция растет?

- Это очень хорошо. Чем больше стран поднимают хоккей, тем выше популярность, и интереснее нам побеждать.

Если говорить о рисунке игры, мне очень понравилась Финляндия. Это была самая яркая команда. И самая противоречивая – победила в одну калитку Канаду и США, но слила матчи кому попало. А играли финны классно.

Стиль швейцарцев вызывает не симпатию, но уважение. Со своим уровнем продемонстрировали феноменальный результат. Порядок, дисциплина бьют класс, красоту, импровизацию, романтику. Даже шведы в финале от них спаслись чудом. Но «Тре Крунур» произвела самое солидное впечатление, заслуженно взяла золото. Самая ровная команда, почти все из НХЛ. Добротные профи, есть звезды первой величины.

- Канадцы и американцы?

- Разочаровали. Показалось, они играли без мотивации. Ее не хватало многим хоккеистам, и это одна из проблем чемпионата мира. Энхаэловцы часто приезжают отдохнуть в Европу, берут с собой семьи. Играют спустя рукава, как в выставочных матчах. Золото турнира для них не так ценно, как Кубок Стэнли. С этим ИИХФ нужно что-то делать, поднимать престиж.

- Россия – вы уже сказали.

- Команда-надежда. Есть молодежь, креативная атмосфера. Но пока это не «Красная машина».

- Латвия.

- Молодцы, обошли датчан в группе. И в четвертьфинале против шведов выглядели солидно. Латыши могут записать себе большой плюс.

- Белорусов жалко.

- У них идет смена поколений. Нет хорошего в том, что ты вылетел из элиты. Но может, лучше пройти путь наверх с самого низу? Как в 70-х футбольный «Спартак» вылетел из высшей лиги, а потом вернулся – и через год стал чемпионом СССР. Команда возродилась, выросло поколение победителей. Думаю, белорусов это тоже ждет. Они пройдут горнило отбора и станут сильнее.

«НЕДОУЧКИ НА ФОНЕ НХЛ»

- Вы согласны, что чемпионат мира прошел под знаком НХЛ? 109 игроков из сильнейшей лиги планеты приехали в Данию.

- Да, посмотрите на шведов. Какая же у них высокая культура игры! На этом фоне сразу понятно, что уровень игры в КХЛ требует улучшения качества.

- За счет чего?

- Повышение конкуренции. Выравнивание команд. Да, в КХЛ есть интрига, это абсолютно успешный проект. Вы в курсе, что я тоже стоял у истоков лиги, наша компания является учредителем. Отношусь к КХЛ тепло, как соучастник.

Но нужно поднимать качество игры, остроту конкуренции. Иначе наши ребята на фоне энхаэловцев будут чувствовать себя недоучками.

- Фраза Сергея Гимаева в 2015 году, после 1:6 в финале ЧМ от канадцев: «Мы готовим недоучек».

- Вот видите… Чего-то не хватает, последней доводочки. Шведы выглядят с запасом, а наши играют на порыве. Чуть не пошло, и сдали. Два чеха из «Бостона» – Крейчи и Пастрняк – сделали результат в матче с Россией. Вот почва для размышлений.

- Теперь в КХЛ убирают слабые команды – «Кузня», «Лада», «Югра». Но хорошо ли терять хоккейные регионы?

- Я прикипел к КХЛ всей душой. Но думаю, мы опередили события. Лига построена по модели НХЛ и живет эффективно в условиях развитой хоккейной инфраструктуры. Большие бюджеты, дорогие телеконтракты. Сейчас «Вегас» за вступление в НХЛ отдал 500 млн долларов. Лига – это большой бизнес.

Может, нам стоит подумать вот о чем – на какой-то период вернуться к системе, чтобы худшие команды из КХЛ выбывали в ВХЛ, а оттуда лучшие поднимались бы наверх. Обойтись без постоянного места как в НХЛ, сделать переходный турнир. Это взвинтит конкуренцию. И не нужно по какому-то рейтингу отцеплять клубы. Причем эти рейтинги сильно зависят от бюджетов.

Так что давайте выравнивать систему отбора. Защищать какое-то количество игроков в командах, чтобы их было нельзя забирать. Ввести побольше правил, как в НХЛ, чтобы у клубов были равные возможности. Может, сделать единый бюджет – не больше суммы Х. Пусть подумают специалисты.

«Я ЗА ПЕРЕХОД НА МАЛЕНЬКИЕ ПЛОЩАДКИ»

- А как вам идея перейти в КХЛ на маленькие площадки? Лишимся же своего, исконного.

- Не соглашусь, что наш хоккей из-за этого потеряет в креативности. Я – сторонник маленьких площадок. Уж не знаю, мы сократим ширину на четыре метра как в Канаде или на два – как в Финляндии. Но будет выше скорость мышления, больше моментов и борьбы, зрелищность повысится.

Недавно пересматривал финал Кубка Канады-1987. Три знаменитых матча по 6:5. Что творили наши первые две пятерки на маленьких площадках! Не было ощущения, что им мало места для творчества. Канадцы не знали, что делать с нашими игроками. Выехали за счет Гретцки и Лемье, когда их поставили вместе. Хотя там Быкова придержали в последней атаке. Так зацепили клюшкой, что чуть ноги не вырвали. Несерьезно…

Смотрю сейчас – мы поменялись ролями! Многие команды НХЛ теперь реально играют в советском стиле 70-80-х. Техника, быстрота мысли. Они переняли наши лучшие традиции, спокойно используют их на маленьких площадках.

А мы перешли на канадский стиль. Бей-беги, навал, шайбу забрасываем в зону, толкаемся у бортов.

- Ваш кумир Мальцев сказал мне то же самое.

- Александр Николаевич знает толк. Так что давайте переходить на маленькие площадки. И творческий советский хоккей восторжествует, когда игроки начнут этот стиль проповедовать. А не бежать за шайбой с круглыми глазами, швыряя ее в чужую зону. Нужно крутить головой, видеть партнеров и блондинку в пятом ряду. Об этом еще Тарасов говорил.

- Разве нет конкуренции в КХЛ? Кубок Гагарина завоевал «Ак Барс», а не СКА или ЦСКА.

- Но и не «Трактор» или «Северсталь».

- Усилился «Автомобилист», там вложили деньги, накупили кучу звезд.

- У нас в КХЛ есть и конкуренция, и элементы непредсказуемости. Но предопределенность тоже присутствует. Посмотрите на разрыв между лидерами конференции и теми, кто идет на седьмом-восьмом месте. Сравните «Ак Барс» с «Амуром», тем более они играли в первом раунде.

У ряда команд есть преимущество, это связано с бюджетами. Сами говорите, что в Екатеринбурге накупили звезд. Ожидание, что какой-то клуб выстрелит, мы начинаем с того, что там появились деньги. Это мне не нравится.

- Странно слышать такое от бизнесмена.

- Не люблю, когда бабло торжествует. Во главе должны быть спортивные принципы, справедливое распределение ресурсов. КХЛ нужно над этим работать. А пока фавориты очевидны. Сколько команд у нас выигрывало Кубок Гагарина? «Ак Барс», московское «Динамо», «Салават Юлаев», СКА, «Магнитка».

- Пять клубов.

- Вот и ответ. Где фавориты, а где остальные. Этот разрыв нужно сокращать. Коннор Макдэвид появился в «Эдмонтоне», и команда пробилась в плей-офф.

- Если бы Макдэвид вырос в Новокузнецке, то через год играл бы в ЦСКА.

- Со времен СССР ничего не изменилось. Мы прикрываемся интересами национальной команды, создаем базовые пятерки. Но общая конкуренция в нашем хоккее важнее, чем наигрывание хоккеистов для сборной. Капризов с Дацюком в одном клубе не выступали. А как здорово у них получалось на Олимпиаде и чемпионате мира!

Канадцы доминируют в последние годы, но разве у них есть сыгранные пятерки и тройки? Разве это самоцель для сборной? Напротив, высокий уровень конкуренции приводит к тому, что США, Канада, Швеция доминируют в мире. У них просто много классных игроков. И когда они собираются вместе, то показывают исключительный хоккей. Из такого набора опытный тренер слепит сильную сборную.

Вот почему мы слабых бьем легко, а с сильными зажимаемся. Потому что нет привычки сражаться с себе равными, когда все решается на тоненького. А во внутреннем чемпионате многие матчи должны быть от ножа. Я так думаю и призываю к диалогу. Давайте подумаем, как сделать наш хоккей лучше.