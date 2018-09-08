ПРОВОДЫ

Перед матчем провожали из хоккея 39-детнего защитника Максима Соловьева. Выпускника школы ЦСКА, двукратного чемпиона России в составе «Динамо». Чемпиона Европы-1996 среди юниоров (игроки не старше 18 лет) – Уфа помнит и чтит! На том турнире Соловьев играл под руководством Сергея Гимаева, Наильич всегда тепло отзывался о Максе.

Соловьева я вспомнил еще и по другой причине. 27 октября 2011 года «Динамо» принимало ЦСКА на том же месте – в «Мегаспорте». В присутствии жиденькой зрительской аудитории – всего 3500 человек. Среди них оказался очень колоритный болельщик – футболист «Анжи» Самюэль Это’О. Знаменитый камерунец впервые в жизни смотрел хоккей. Прорвался вместе с партнерами по команде через наши пробки, сильно устал. Игра ему не очень понравилась. Гораздо большее удвовольстве он получил от… мороженного. Соперники больше мучились, судьбу встречи в пользу бело-голубых решил гол Соловьева. Вторая шайба влетела в пустые ворота. Из участников того матча у армейцев остался защитник Михаил Пашнин, у «Динамо» - вратарь Александр Еременко. Да, на лед выходил в красно-синей форме и Алексей Бадюков, ныне отвечающий за селекцию в «Динамо».

СОСТАВЫ

ЦСКА не заявил на дерби плеймейкера Линдена Вея. Говорят, это решение тренера. В Магнитогорске канадца усаживали на лавку во втором периоде, в третьем он вернулся и стал соучастником голевой комбинации, которую завершил Кирилл Капризов.

Ворота доверили Илье Сорокину, пропустившему победный матч против «Металлурга», но проигравшему «Автомобилисту».

Кстати, Сорокин не выручил в дерби с «Динамо» на Кубке мэра (армейцы уступили 1:4). Зато его оппонент Еременко поймал тогда кураж. Тем не менее штаб бело-голубых принял решение оставить на посту номер один Ивана Бочарова, с которым в четверг была одержана волевая победа над «Сибирью» (6:3).

Начало матча показало – с выбором вратаря хозяева не угадали. Уже на 16-й минуте после трех пропущенных шайб Бочаров отправился на лавку.

Разбили армейцы олимпийскую сдерживающую тройку – с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным вышел датчанин Хансен, а олимпионик Сергей Калинин опустился в четвертое звено.

У «Динамо» травмированного Андрея Алексеева в ударной линии с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким заменил ветеран Максим Афиногенов. Вернувшийся в состав Дастин Бойд нашел пристанище в четвертой тройке.

БОЛЬШИНСТВО И ПОЧИН

В трех уральских матчах армейцы ни разу не сумели разыграть лишнего. Впрочем, и шансов соперники предоставили им по минимуму. А тут у ЦСКА прорезалось большинство – три гола в трех попытках. Причем две шайбы на счету звена Максима Шалунова.

Счет открыл Сергей Толчинский, увенчав точным броском с пятачка трехходовку с участием Максима Шалунова и Янника Хансена. Поздравим армейца с голевым почином в КХЛ.

Вскоре Попов увеличил счет. Три динамовца скатились к борту, позволив Григоренко выбраться на оперативный простор и найти свободного ветерана, заменившего Вея.

А третью шайбу хлестким кистевым броском отправил в ближний верхний угол Антон Слепышев. Сбив висящую на сетке флягу с водой.

А что же «Динамо»? Первый стоящий момент они создали на последней минуте первого периода. Шипачев вывел Кагарлицкого на козырную позицию, выручил Сорокин.

БЕНЕФИС

0:3 для «Динамо» не приговор. Такой гандикап они отыгрывали и в дерби с ЦСКА. На арене в «Парке легенд», которая теперь стала домашней для армейцев.

Вышедший с лавки Еременко сразу стал тащить. А не вытаскивать шайбы из сетки. Двукратный MVP плей-офф буквально заколдовал ворота. Голевые моменты подопечные Игоря Никитина создавали в избытке, но счет не менялся – 0:3. На помощь вратарю приходила штанга.

Но как вытащишь матч, если соперник бегает вдвое быстрее и не дает поднять головы? К тому же упорно не желает посещать штрафной бокс, чем грешил в турне по Уралу.

Правда, силовой прием Никиты Нестерова на Миксе Индрашисе смахивал на «шлагбаум», но судьи высоко подняли планку жесткости и фола не увидели.

Второй период голов не принес, хотя давление гостей было куда сильнее, чем в стартовой 20-минутке. Лишь перед сиреной на перерыв Шипачев и Афиногенов получили шансы размочить счет.

ЭКСПЕРТ

На появившемся в перерыве на телеэкранах в качестве эксперта Бадюкова не было лица. Словно он главный виновник фиаско родной команды.

- Надеюсь, в третьем периоде мы получим большинство, забьем и все покатится как надо, - выразил надежду селекционер бело-голубых.

- Но численное преимущество надо зарабатывать, а не надеяться на то, что соперник случайно нарушит правила, - добавил Бадюков.

В его словах был резон – в трех предыдущих матчах ЦСКА являл собой машину ровно в трех периодах – по одному в каждой встрече, при этом 12 раз оставаясь в меньшинстве. Вдруг красно-синие, довольные собой, ослабят давление? Похоже, и шайба решила помочь динамовцам, стала жалить гостей. В первом периоде от нее пострадало лицо Капризова, в третьем – Попова.

Надеждам хозяев не суждено было сбыться. Хотя они на последней минуте реализовали единственное для себя численное преимущество и ушли от сухого поражения. Испортив настроение Сорокину. И счет 1:3 не чета теннисному разгрому 1:6 динамовцев в дерби, случившемуся 25 августа 2017 года, на старте прошлого сезона.

Армейцы, похоже, решили сохранить горючее на свой первый домашний матч против «Локомотива», который пройдет 11 сентября на «ЦСКА Арене». Кстати, все билеты на премьеру проданы. Хозяева обещают удивить болельщиков каким-то диковинным шоу.