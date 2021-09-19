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Борис Миронов: После двух поражений было важно, чтобы ребята вновь почувствовали победный дух
19 сентября 21:06
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК "Динамо" (Рига)

Борис Миронов: После двух поражений было важно, чтобы ребята вновь почувствовали победный дух

После матча «Спартак» - «Динамо» Рига (3:1) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Борис Миронов и Сергей Зубов.

- Ваш комментарий по игре, - вопрос Миронову.

- Поздравляю болельщиков с победой. Игра была сегодня хорошая. Где-то мы были не готовы в первые десять минут. Соперник оказал агрессивное давление, и мы подрастерлись, но потом взяли себя в руки, поговорили с ребятами, сказали, что надо добавлять и довели встречу до победы.

- Как оцените игру Лехтеря после травмы?

- Нормально. Команда победила, все молодцы. Матч выигрывает не один человек, а вся команда. Никого персонально выделить не можем. Сегодня выиграла вся команда.

- После двух поражений от СКА и ЦСКА насколько победа была важна с точки зрения психологии?

- Конечно, было важно, чтобы ребята опять почувствовали победный дух. Они сыграли на хорошо, выполнили задание тренера.

- Можно сказать, что появилось реальное третье звено: вернулся Цыплаков, Талалуев и Квартальнов тоже расцвел?

- Оно и было на предсезонке, просто травмы выбили ребят из колеи. Им тяжело после травм нарабатывать игровой темп. Ребята тренировались в зале и на льду. С каждой игрой будем добавлять. И на четвертое звено рассчитываем тоже, и запасные у нас есть. Пока все в строю.

- Вам не показалось, что третий период ваша команда провела в стиле рижского «Динамо»?

- Была установка грамотно сыграть, не провалиться. Понятно, что соперник будет пытаться отыграться. Мы сыграли в оборонительный хоккей, возможности были, ребята сражались до последней секунды.

- «Спартак» пропустил одну шайбу в меньшинстве. Как оцениваете игру своей команды в этом компоненте, потому что некоторые удаления были просто нелепыми?

- Игра в меньшинстве улучшается. Мы много работаем, показываем хоккеистам видео, объясняем, но цель одна. Нужно улучшать большинство и меньшинство. Работаем над этим. Где-то не получается.

- А что нужно сделать, чтобы в меньшинстве команда лучше играла?

- Самоотдача, блокированные броски, правильно играть позиционно. Много диагоналей сейчас используют команды, броски с ходу. Нужно готовиться к каждой команде, просматривать ее игры. Мы ищем сильные стороны соперника и стараемся их минимизировать.

- Задержка шайбы рукой – это правило вас удивило?

- Судья так посчитал. Мы не вправе оспаривать. Это судейское решение. Есть специальная комиссия, которая будет рассматривать этот момент. Для нас это очередное удаление.

- Пономарев отправлен в «Химик». Это связано с тем, что он чем-то не удовлетворяет тренерский штаб или просто ему нужна игровая практика?

- Игровая практика ему нужна. Чем выходить пару смен здесь – лучше отыграть в «Химике» 20 минут. Это рабочий момент. Хоккеист не должен засиживаться. Если есть возможность играть в «Химике», мы с удовольствием будем это использовать, потому что такая практика пойдет ему во благо.

«НАДЕЯЛИСЬ НА УСПЕШНУЮ ИГРУ КАРСУМСА И РАДИЛА, НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Как вы оцениваете игру? – вопрос Зубову.

- Говорить, что второй период был главным не стоит. На протяжении всей игры была борьба. Поздравляю «Спартак» с победой и тем, что у него получилось использовать моменты. Мы не смогли этого сделать. Большинство сегодня очень вяло сыграло. Будем готовиться к следующим двум матчам.

- У Карсумса и Радила был особый настрой на матч, поскольку они играли в «Спартаке»?

- Наверное, был. Мы надеялись, что они успешно сегодня выступят, но не получилось.

источник: «Советский спорт»
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