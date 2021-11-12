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Овечкин взял выходной, а штаб олимпийской сборной живьем лицезрел роскошный гол Тарасенко (видео)

После того как рекорд по возрасту дебюта в сборной перешел вчера к Мичкову, Овечкин так расстроился, что в Детройте впервые с 7 марта 2020 года ни разу не потревожил вратаря и уступил лидерство среди снайперов Драйзайтлю.
Овечкин взял выходной, а штаб олимпийской сборной живьем лицезрел роскошный гол Тарасенко (видео)
12 ноября 2021 09:35
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Невидимый балл за передачу на пару с Кузнецовым на победный гол Орлова в ворота «Уингз» (2:0 в итоге) русский капитан «Вашингтона» все-таки заработал, сохранив за собой третье место в списке бомбардиров – 22 (11+11) очка в 13 турах. Однако центр «Эдмонтона» Драйзайтль в Бостоне сделал дубль (5:3 в пользу гостей) и не только по-прежнему возглавляет бомбардирскую гонку с 26 (12+14) очками, но и на одну шайбу обошел Овечкина в споре голеадоров.

В воротах «Кэпиталз» дебютировал в НХЛ 26-летний канадец Фукале. Разумеется, гости повышенное внимание уделили обороне и блокировали 15 бросков «крыльев». Особо тут отличился Орлов – 5 сейвов. В награду Дмитрий удостоился второй звезды матча, а Фукале, до которого все-таки 21 шайба долетела – первой.

Пара шансов поразить ворота «Детройта» у Ови под занавес все же была, когда хозяева сняли голкипера. Александр стрелял по пустой рамке из своей зоны, но промахнулся. Таким образом впервые за 59 игр москвич ни разу не попал в створ, хотя с 60 бросками лидирует и в этом чемпионате. Для сравнения: у Драйзайтля только 36. Всего у Великой восьмерки – 5787 попаданий в рамку. Впереди лишь экс-защитник «Бостона» и «Колорадо» Рей Бурк – 6209.

Минувший игровой день вообще выдался сереньким для наших. В 11 матчах никто, кроме Орлова, не проник в три звезды. Хотя, например, в ворота «Флориды» в Питтсбурге вернулся Бобровский. Сергей отразил 29 из 31 броска «пингвинов», однако «пантеры» уступили по буллитам – 2:3.

Илья Сорокин в Нью-Джерси сделал еще больше сейвов – 30. Но четыре шайбы все-таки запустил, а его «Айлендерс» так и не распечатал канадца Блеквуда.

В Сент-Луис нагрянул десант олимпийского штаба сборной России. Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Сергей Гончар, Владимир Малахов в третьем периоде увидели прекрасный гол Тарасенко после силового прохода. На большее «блюзменов» во главе с их российским квартетом (Тарасенко, Бучневич, Барбашев, Костин) не хватило – «Нэшвилл» взял верх в овертайме (3:4). Надеюсь, наши руководители зафиксировали, что все четыре шайбы гостей организовал Гранлунд-старший. Микаэль наверняка сыграет в Пекине за команду Суоми, которая вчера в Хельсинки на Кубке Карьяла катком прошлась по мальцам Олега Браташа. «Львам» не потребовалась помощь Гранлунда-младшего из «Салавата Юлаева», который так и не прибыл в столицу Финляндии.

Из приятных событий можно еще отметить разве что возвращение в основу «Колорадо» залечившего травму Валерия Ничушкина, который открыл счет уже на 4-й минуте. «Ванкувер» к 12-й минуте заглотнул три шайбы и сдался – 1:7. Ждем из ИИХФ, МОК и ОКР новостей по поводу возможной дисквалификации челябинца, в анализах которого восьмилетней давности специалисты ВАДА давеча обнаружили запрещенные вещества.

Равно как ждем вестей от медиков «Оттавы». Защитник «сенаторов» Артем Зуб, железный кандидат на участие в Олимпиаде, в середине первого периода матча с «Лос-Анджелесом» неудачно столкнулся с нападающим гостей Грундстремом и ушел в раздевалку.

- Пока нет точной информации о травме Зуба, - заявил после поражения от «Кингз» (0:2) тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит. - Он повредил верхнюю часть тела. Завтра мы будем знать больше.

Заметим, что другой наш «сенатор» - Никита Зайцев пропустил эту встречу, так как угодил в ковид-протокол.

источник: «Советский спорт»
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