Овечкин взял выходной, а штаб олимпийской сборной живьем лицезрел роскошный гол Тарасенко (видео)

Невидимый балл за передачу на пару с Кузнецовым на победный гол Орлова в ворота «Уингз» (2:0 в итоге) русский капитан «Вашингтона» все-таки заработал, сохранив за собой третье место в списке бомбардиров – 22 (11+11) очка в 13 турах. Однако центр «Эдмонтона» Драйзайтль в Бостоне сделал дубль (5:3 в пользу гостей) и не только по-прежнему возглавляет бомбардирскую гонку с 26 (12+14) очками, но и на одну шайбу обошел Овечкина в споре голеадоров.

