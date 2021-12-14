ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Что делает в тренерском штабе Трощинский? И почему сменили пресс-атташе?

Эти моменты интересовали журналистов на онлайн пресс-конференции сборной накануне Кубка Первого канала. Многие вопросы остались без конкретных ответов. Впрочем, «многие» – громко сказано: общение с командой прошло на редкость вяло.
Что делает в тренерском штабе Трощинский? И почему сменили пресс-атташе?
14 декабря 2021 19:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Об игроках вообще забыли – к ним было ноль вопросов. Не планировалось общение с командой и на открытой для прессы тренировке, которая прошла на «ЦСКА Арене» в первой половине дня.

Главного тренера сборной Алексея Жамнова засыпали вопросами про НХЛ и Пекин. Он же попросил сосредоточиться на Кубке Первого канала. В понедельник официальный сайт ФХР выложил фото с собрания защитников сборной, за которых в тренерском штабе отвечает Сергей Гончар. Его почему-то удивила «утечка информации».

А вот об обязанностях и участке работы Алексея Трощинского, занимающего должность руководителя скаутской службы ЦСКА, никто не рассказал.

- Все будут отвечать за результат, - лаконично резюмировал Жамнов.

Кстати, сезон Трощинский начинал на лавке московских армейцев, заменив покинувшего клуб Дмитрия Юшкевича. Но потом из «Звезды» (фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ) подняли Владимира Чебатуркина, и Трощинский всецело сосредоточился на саутской работе.

Не назвали и капитана сборной на турнире. Хотя все говорит за то, что литеру «С» мы увидим на свитере Вадима Шипачева, как и годом раньше.

- Капитана узнаете завтра, но у нас за пять дней четыре матча, поэтому на игры команду будут выводить разные капитаны, - расплывчато ответил Жамнов. Хотя мог назвать фамилии альтернативных капитанов.

На ЧМ-2021 в Риге капитанил дебютант чемпионатов мира Антон Слепышев. В матче с «Торпедо» он получил травму и выбыл минимум до конца года, так что Шипачева будет подменять кто-то другой. Возможно, капитан «Магнитки» олимпионик Егор Яковлев. Или другой герой Пхенчхана-2018 московский армеец Никита Нестеров. Есть опытные и заслуженные Вячеслав Войнов и Сергей Плотников. Но это все догадки.

- Почему не вызвали форвардов Антона Бурдасова и Константина Окулова? – спросили Жамнова. – Неужели списали?

- Мы их не списываем. Просто на данном этапе хотели просмотреть других кандидатов.

- Нападающий Кирилл Семенов только вернулся из-за океана и сразу приглашен в сборную…

- Хотим его проверить.

На вопрос об альтернативном Олимпиаде Кубке мира в случае отказа игроков НХЛ приехать в Пекин Жамнов ответил одним словом: «Вброс».

- Все ли три вратаря сыграют на турнире? – поинтересовались у Жамнова.

- Зависит от того, как решит тренер по вратарям.

А тренер по вратарям Сергей Наумов из ЦСКА, который на Кубке Первого канала подменяет работающего в «Сан-Хосе» Евгения Набокова, отправил интересующихся этим вопросом к Жамнову. Добавив:

- У Саши (Самнова. – Прим. авт.) самый большой международный опыт, у Ивана (Федотова) и Тимы (Билялова) поменьше.

- Вы планируете в овертайме снимать вратаря, как делает Сергей Федоров в ЦСКА?

- По ситуации, - ответил главный тренер московских армейцев и одновременно ассистент Жамнова. – У нас задача выигрывать каждое единоборство, период и матч в целом.

- Какой хоккей будете ставить сборной? – еще один вопрос Жамнову.

- У нас был всего один тренировочный день. За этот срок трудно донести до команды требования. Постараемся все объяснить потихонечку. Но больше внимания будем уделять атаке.

- Почему в сборной сменили пресс-атташе? – вот уж вопрос, который больше других «интересует» болельщиков.

- Приняли такое решение. Оно нас устраивает.

- Матч против сборной Канады – это что для вас? Прикол? Он важнее, чем игры с другими соперниками?

- Это долголетняя история. Но мы настраиваемся на всех одинаково – что на шведов, финнов или чехов.

Сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:

вратари: Билялов, Федотов;

белые: Шарипзянов – Войнов, К.Марченко – Шипачев – Чибисов;

синие: Минулин – Яковлев, Толчинский – Карнаухов – Григоренко;

красные: Елесин – Нестеров, Каюмов – Анисимов – Коршков;

зеленые: А.Марченко – Никишин, Вовченко – Кадейкин – Плотников.

P.S. Нападающий Никита Гусев пропустил тренировку из-за простуды, его участие в завтрашнем матче против сборной Канады под вопросом. Вратарь Александр Самонов все занятие просидел на трибуне.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стали известны страны-участницы командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине"Даллас" выставил Антона Худобина на драфт отказовСлуцкий высказался о победах сборной СССР по футболуТелеведущая показала фрагмент тренировки в леггинсах (видео)Какую неустойку "Спартак" заплатит Витории и его штабуЗагитову раскритиковали за фото в купальнике
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Без «американцев» и с Мичковым, побившим рекорд Овечкина! Зубов назвал состав на МЧМ-2022
Тренерский штаб молодежной сборной России (до 20 лет) назвал 25 игроков, которые примут участие в МЧМ-2022. Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Увидим ли русский финал в Копенгагене? Расклады на BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO
14-19 декабря в Копенгагене пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Что случилось с нашими в Стокгольме? Ничего страшного! Итоги IEM Winter 2021 по CS:GO
Предпоследний в 2021 году LAN-турнир обошелся без представителей СНГ в финале. Подобное произошло впервые в нынешнем сезоне.
Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией
В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.
«Жеребьевка ЛЧ — просто смех! А у «Зенита» нет шансов». Канчельскис — о грандиозном скандале в УЕФА
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал «Плеймейкеру» неразбериху, которая привела к повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, и оценил шансы «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.
Аршавин — уникален! Никому до него не доводилось проводить жеребьевку Лиги чемпионов дважды за день
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить повторно. Фальстарт произошел из-за человеческого фактора.
«Если «Спартак» два раза победил «Наполи», почему «Зениту» не пройти севильцев?» Хохлов — о жеребьевке ЛЕ
Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы, которая определила в соперники «Зенита» по 1/16 финала испанский «Бетис».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика