Что делает в тренерском штабе Трощинский? И почему сменили пресс-атташе?

Об игроках вообще забыли – к ним было ноль вопросов. Не планировалось общение с командой и на открытой для прессы тренировке, которая прошла на «ЦСКА Арене» в первой половине дня.

Главного тренера сборной Алексея Жамнова засыпали вопросами про НХЛ и Пекин. Он же попросил сосредоточиться на Кубке Первого канала. В понедельник официальный сайт ФХР выложил фото с собрания защитников сборной, за которых в тренерском штабе отвечает Сергей Гончар. Его почему-то удивила «утечка информации».

А вот об обязанностях и участке работы Алексея Трощинского, занимающего должность руководителя скаутской службы ЦСКА, никто не рассказал.

- Все будут отвечать за результат, - лаконично резюмировал Жамнов.

Кстати, сезон Трощинский начинал на лавке московских армейцев, заменив покинувшего клуб Дмитрия Юшкевича. Но потом из «Звезды» (фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ) подняли Владимира Чебатуркина, и Трощинский всецело сосредоточился на саутской работе.

Не назвали и капитана сборной на турнире. Хотя все говорит за то, что литеру «С» мы увидим на свитере Вадима Шипачева, как и годом раньше.

- Капитана узнаете завтра, но у нас за пять дней четыре матча, поэтому на игры команду будут выводить разные капитаны, - расплывчато ответил Жамнов. Хотя мог назвать фамилии альтернативных капитанов.

На ЧМ-2021 в Риге капитанил дебютант чемпионатов мира Антон Слепышев. В матче с «Торпедо» он получил травму и выбыл минимум до конца года, так что Шипачева будет подменять кто-то другой. Возможно, капитан «Магнитки» олимпионик Егор Яковлев. Или другой герой Пхенчхана-2018 московский армеец Никита Нестеров. Есть опытные и заслуженные Вячеслав Войнов и Сергей Плотников. Но это все догадки.

- Почему не вызвали форвардов Антона Бурдасова и Константина Окулова? – спросили Жамнова. – Неужели списали?

- Мы их не списываем. Просто на данном этапе хотели просмотреть других кандидатов.

- Нападающий Кирилл Семенов только вернулся из-за океана и сразу приглашен в сборную…

- Хотим его проверить.

На вопрос об альтернативном Олимпиаде Кубке мира в случае отказа игроков НХЛ приехать в Пекин Жамнов ответил одним словом: «Вброс».

- Все ли три вратаря сыграют на турнире? – поинтересовались у Жамнова.

- Зависит от того, как решит тренер по вратарям.

А тренер по вратарям Сергей Наумов из ЦСКА, который на Кубке Первого канала подменяет работающего в «Сан-Хосе» Евгения Набокова, отправил интересующихся этим вопросом к Жамнову. Добавив:

- У Саши (Самнова. – Прим. авт.) самый большой международный опыт, у Ивана (Федотова) и Тимы (Билялова) поменьше.

- Вы планируете в овертайме снимать вратаря, как делает Сергей Федоров в ЦСКА?

- По ситуации, - ответил главный тренер московских армейцев и одновременно ассистент Жамнова. – У нас задача выигрывать каждое единоборство, период и матч в целом.

- Какой хоккей будете ставить сборной? – еще один вопрос Жамнову.

- У нас был всего один тренировочный день. За этот срок трудно донести до команды требования. Постараемся все объяснить потихонечку. Но больше внимания будем уделять атаке.

- Почему в сборной сменили пресс-атташе? – вот уж вопрос, который больше других «интересует» болельщиков.

- Приняли такое решение. Оно нас устраивает.

- Матч против сборной Канады – это что для вас? Прикол? Он важнее, чем игры с другими соперниками?

- Это долголетняя история. Но мы настраиваемся на всех одинаково – что на шведов, финнов или чехов.

Сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:

вратари: Билялов, Федотов;

белые: Шарипзянов – Войнов, К.Марченко – Шипачев – Чибисов;

синие: Минулин – Яковлев, Толчинский – Карнаухов – Григоренко;

красные: Елесин – Нестеров, Каюмов – Анисимов – Коршков;

зеленые: А.Марченко – Никишин, Вовченко – Кадейкин – Плотников.

P.S. Нападающий Никита Гусев пропустил тренировку из-за простуды, его участие в завтрашнем матче против сборной Канады под вопросом. Вратарь Александр Самонов все занятие просидел на трибуне.