Назад в СССР. Госдума заставит платить тех, кто уезжает в зарубежные чемпионаты в возрасте до 23 лет

Назад в СССР российский спорт бежит семимильными шагами. Только речь, увы, не о том, чтобы перенять хороший опыт времен Союза, в котором спорт был в почете и исключительно со знаком качества. Государственная дума в первом чтении поддержала правительственный законопроект, который устанавливает для спортсменов, не достигших возраста 23 лет, платить спортшколам за свой отъезд за границу.

На ум сразу приходит печально известная организация «Совинтерспорт», которая любила залезть в карман спортсменов, отправляющихся прославлять наш же спорт в чужом государстве. Авторы законопроекта вполне резонно замечают, что по причине пробелов в законодательстве в том же хоккее иностранные клубы получают молодых российских спортсменов без всякой компенсации. И это не дело. Они, однако, обходят стороной такие вещи, что трансферный договор с НХЛ наши клубы решили сами не заключать еще 15 лет назад.

Все клубы КХЛ единогласно завернули вопрос о подписании соглашения с заокеанской стороной. Президент ФХР Владислав Третьяк в прошлом году напоминал нам о том, что договора нет аж с 2006 года. Вместо него действует меморандум о взаимном уважении контрактов. Согласно документу, игроки с действующими контрактами в КХЛ не могут уезжать в НХЛ без согласия своих клубов. И наоборот.

Если бы Россия подписала соглашение, то за каждого уехавшего клубы получали по 250 тысяч долларов. В качестве причины отказа от подписания называлась такая проблема. Команда НХЛ может в любой момент забрать игрока себе, даже если у него действующий контракт в России. Это не устраивало нас в тот период, когда наш клубный хоккей стремительно развивался, свой чемпионат прогрессировал, и в какой-то момент мы уже даже задумались над тем, чтобы бросить вызов НХЛ. Ягр, Яшин и многие другие звезды были у нас. Кто же полагал, что все скоро изменится не в лучшую сторону.

Затем взлетел доллар, пошли санкции, и игроки снова потянулись за кордон. Сколько денег утекло мимо карманов российских школ за полтора десятка лет? Много. Речь о восьмизначной сумме в валюте. Все это время компенсацию НХЛ платила почти всем значимым в хоккейном мире европейским странам. Но не России.

«За того же Малкина деньги несолидные. За Евгения мы просили 600 тысяч долларов, - говорил в свое время Третьяк. - НХЛ не дала, заявив, что для всех одинаково. Как можно сравнивать молодого парня, который толком не заиграл, и человека, который будет определять будущее клуба на годы вперед?»

Третьяк возмущался, а Женя Малкин просто удрал в свое время из Магнитогорска в «Питтсбург Пингвинз». Федеральный суд штата Нью-Йорк отказал в удовлетворении иска «Металлурга», который требовал запретить Евгению выступать в НХЛ. Поговаривали, что Геннадий Величкин просил от американцев 2 млн зеленых, но коммерсант из бывшего топ-менеджера клуба в этом деле вышел никудышный.

Новые побеги с новым законом, думается, не за горами. При этом как отметил член комитет по физической культуре и спорту единоросс Евгений Ревенко, тема обсуждалась с Третьяком, который также у нас с давних пор депутат. Доводы инициаторов законопроекта таковы. Из страны ежегодно уезжают около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года. Клубы не видят за них никаких денег. В связи с этим для отдельных видов спорта предлагается установить, что «если спортсмен до 23 лет зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в иностранных соревнованиях (за исключением профессиональных или проводимых спортлигой, в которой состоят российские клубы), в том числе на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации».

Какие виды спорта подлежат включению в «черный список», это будет решать Минспорта. Естественно после консультаций с соответствующими федерациями. Будут и исключения, когда спортсмену не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских клубов на протяжении полугода.

Намерения законотворцев очень просты. Они не скрывают, что хотят уменьшить число наших спортсменов, уезжающих за границу в другие чемпионаты. Не находите, что это как-то не вяжется с постоянными выкриками о том, что российским футболистам необходимо уезжать в Европу, иначе в своем болоте они обязательно закиснут и превратятся в серую массу.

Чем хоккей отличается тут от футбола – довольно большая загадка. Можно подумать, что наши хоккейный команды сегодня стоят на одном уровне с клубами НХЛ. Пропасть между ними вряд ли меньше, чем у «Зенита» с соперниками по Лиге чемпионов. Так почему такой выборочный подход будет вводиться для наших мастеров клюшки и шайбы?

Огромная их масса едет в Штаты, потому что нет возможности расти и прогрессировать в своей стране. Клубы КХЛ забиты сегодня второсортными легионерами с опытом, но именно им отдают предпочтения тренеры, незаинтересованные в воспитании своей молодежи. Это риск, это трудности. Легче взять готовый материал, пусть и заграничный не лучшего уровня. Шансы пробиться в основу у юных талантов есть далеко не всегда, потому и перекочевывают они в юниорские лиги Северной Америки, откуда пытаются пробиться в главную лигу мира.

Пожалуй, лучший на сегодня наш энхаэловец Никита Кучеров в свое время протоптал дорожку в НХЛ через главную юниорскую хоккейную лигу Квебека. По ходу сезона КХЛ-2011/12 форвард получил травму плеча. ЦСКА взять расходы на операцию отказался, и в начале мая нынешний лидер «Тампы» отправился во Флориду к местным медикам. Летом того же года 19-летний игрок расторг контракт с армейцами и новый сезон начал в клубе «Квебек Ремпартс».

Это потом были победы в Кубке Стэнли, восхищение нашей звездой в России и прочие вещи, о которых в стране любят вспоминать, когда надо примазаться к славе. А на деле мы сделали все, чтобы вытолкнуть юного таланта в задрафтовавший его клуб НХЛ. Дорога в который была ой какой непростой. Кучеров по новому закону своей школе оказался бы еще и должен.

К чему приведут поборы со спортсменов, сказать пока трудно. Но эта практика точно не научит уезжающие из страны таланты крепче любить свою родину. Да и мастеров от этого у нас больше не станет. Скорее меньше, зато все будут под боком. Этого и добиваемся?