Алчная команда Дадонова пренебрегла предостережением Шекспира и сгинула в зыбучих песках Невады

«Рыцари» прописались в НХЛ в 2017 году. С ходу добрались до финала плей-офф, где, к нашему всеобщему счастью, продули «столичным» Александра Овечкина. «Вегас» оставался крепким орешком и в дальнейшем - регулярно участвовал в борьбе за Кубок Стэнли. Пока прошлой осенью зачем-то не покусился вроде как на самую лакомую бесхозную фигуру на трансферном рынке. Речь, понятно, об экс-капитане «Баффало» Джеке Айкеле с сезонной зарплатой в десять миллионов долларов до 2026 года.

Прибытие 4 ноября в Лас-Вегас сильно подверженного травмам 25-летнего американца мало того, что разрушило командную химию – «рыцари» еще оказались прижаты и к потолку зарплат. Отсюда тривиальное жульничество перед закрытием обменов с отправкой Евгения Дадонова в «Анахайм». Кто поверит, что заинтересованные клубы не знали, что в контракте россиянина «Дакс» находятся в стоп-листе!

Финиш регулярки попросту запротоколировал тот факт, что приглашением Айкела «Вегас» сам себе прострелил ногу – если не голову! В команде элементарно не оказалось лидеров. Все смотрят на самого высокооплачиваемого парня в коллективе, а этот самый Айкел банально не тянет! Точнее, утянул «золотых рыцарей» в зыбучие пески пустыни Мохаве.

Ну сами посудите!

25 апреля. Лас-Вегас. Невада. За две с хвостиком минуты до финальной сирены хозяева выигрывают у «Сан-Хосе» - 4:2. Однако умудряются дважды пропустить – ничью «Шаркс» вырывают за секунду до конца! В итоге – поражение по буллитам.

27 апреля. Даллас. Техас. В принципиальном поединке со своим главным конкурентом за путевку в плей-офф «рыцари» ведут после двух периодов – 2:1. Но перевес снова не удерживают и опять уступают в серии штрафных бросков.

Ситуация становится почти безнадежной, но теоритические шансы еще остаются.

28 апреля. Чикаго. Иллинойс. Все повторяется. Ничья в основное время и в овертайме – 3:3, по буллитам верх берут хозяева.

Финита ля комедия!

А теперь главное: угадайте, как проявил себя в решающий отрезок сезона Айкел – сколько голов забил, сколько буллитов реализовал, какую полезность показал?

Ноль, ноль и сплошные минусы: в Лас-Вегасе – «минус 2», в Далласе – «минус 1», в Чикаго – «минус 2».

Но и это еще не все! В это невозможно поверить! В этих трех буллитных перестрелках «рыцари» не реализовали ни одной попытки из семнадцати?! В том числе Дадонов в Далласе.

Я видел в прямом эфире серии штрафных бросков в Далласе и Чикаго. Внимание! Так как в обоих случаях хозяева начинали бить первыми, но промахивались, у «Вегаса» было восемь шансов (по четыре в этих двух играх) одним точным броском добыть победу и вожделенное дополнительное очко. И все тщетно! «Старз» и «Хокс» хватило для успеха первой же удачной попытки – седьмой в обеих сериях.

Мораль, выведенная Шекспиром еще в XVI веке: не все то золото, что блестит!

Как бы наивным узникам пустыни Мохаве не пришлось выкупать контракт бесконечно переоцененного американского форварда. Потолок зарплат у «Вегаса» превышен на 10,5 млн долларов. Спасли долгосрочно травмированные, оклады которых не учитывают в платежной ведомости. Но когда-то они выздоровеют…