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Скандал в Нью-Йорке: американец сломал канадца, чтобы победил русский! А Малкину – дисквалификация?

Еще раз о роли личности в истории. Стоило подбитому Кросби во втором периоде матча с «Рейнджерс» уйти в раздевалку, как все у «Питтсбурга» рухнуло. 2:0 превратились в 3:5 в матче и 3-2 в серии.
Скандал в Нью-Йорке: американец сломал канадца, чтобы победил русский! А Малкину – дисквалификация?
12 мая 2022 11:41
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Питтсбург Пингвинз"

Классическая история из далекого и недавнего прошлого. Что сказал в 1972 году Фергюсон, помощник тренера канадцев Синдена, беззубому парню из «Филли»?

- Выруби вон того русского под номером 17. Он нам жутко надоел.

Кларк подъехал сзади к Харламову и рубанул ему клюшкой по ноге. Спустя два года, когда уже ВХА подвисла в серии с СССР, защитник Лей после финальной сирены просто в открытую на глазах изумленных Лужников избил Харламова. До такой степени, что все лицо Валерия покрылось кровью, а свитер был разорван до пояса. В российские времена точно в таком же стиле подлые канадские листья отправляли в лазарет премьеров нашей молодежки Овечкина, Малкина, Черепанова…

Ну а что такого? Ведь сия метода из пещерного прошлого человечества по-прежнему работает и приносит результат. Как сегодня в «Медисон Сквер Гарден». Тем более когда идет ледовая война под вывеской «Кубок Стэнли», где все средства хороши, а победителей, как все давным-давно убедились, судят только сами победители.

При счете в серии 3-1 в пользу «пингвинов» всем было очевидно, что разницу делает канадский капитан. Кросби умудрился в каждом из четырех матчей набрать не менее двух очков – два гола, семь передач и вел всю игру команды. Малкину даже особо и включаться не приходилось: Сидни с верными помощниками-крайками Гюнцелем и Растом все решали. А уж как они издевались над Шестеркиным на своем льду, заслуживает отдельного описания, что мы позавчера и сделали.

Дело даже не в том, что ньюйоркцы дважды залетели в Питтсбурге с сокрушительным счетом – 4:7 и 2:7. «Пингвины» выбили у гостей главный козырь – деклассировали их волшебника Игоря, который дважды запустил немыслимое для него количество шайб. В матче №3 Шестеркина убрали в запас уже в первом перерыве после четырех голов. Два дня спустя москвич продержался 40 минут, чтоб покинуть поле боя при 2:6!

Тем не менее тренеры продолжали верить в чудеса Шестеркина – а что им еще оставалось делать? - и заранее объявили, что олимпийский чемпион выйдет в старте и в пятой встрече, которая могла стать для хозяев последней в сезоне. Что всем полевым игрокам-миллионерам доходчиво и объяснили. «Рейнджеры» вышли на лед «Медисона» умирать – за себя и за того парня, который в рамке.

Уже в стартовой смене хозяева продемонстрировали, что намерены мочить все, что движется. Вот только явно перестарались. На 24-й секунде на скамью штрафников одновременно присели Труба за локоть в голову Гюнцеля и Крайдер за удар клюшкой Кросби. Как мне показалось, «пингвины» от такого щедрого подарка в дебюте решающего поединка даже слегка растерялись. Шайба у ворот «синих рубашек» никак не держалась, а тут еще и судьи допустили жуткий прокол. На 44-й секунде двойного большинства Зибанежад на вбрасывании в чужой зоне клюшкой едва глаз не выбил Кросби, однако свистка не последовало.

Так и получилось, что за две минуты игры «пять на три» только Гюнцель и Малкин побеспокоили Шестеркина. Однако и этого ньюйоркцам хватило, чтобы понять – хиты хитами, но удаляться не стоит. Чревато!

Как только игра немного успокоилась, сразу стало вырисовываться преимущество «пингвинов» в мастерстве и сыгранности. Они прочно забрали инициативу. На 11-й минуте Гюнцель открыл счет, когда завершил атаку, начатую Кросби. В середине второго периода маститые гости подловили наивных «рейнджеров» на контрвыпаде – два трехкратных обладателя Кубка Стэнли Малкин и Летанг легко раскатали одного защитника. У обоих, к слову, завершаются долголетние соглашения с «Питтсбургом», а потому они сейчас особенно заряжены на то, чтоб менеджерам всей лиги показать товар лицом.

- Финита ля комедия! – грустно вздохнул переполненный «Медисон Сквер Гарден». Еще бы! На льду полностью доминировал «Пингвинз» во главе с неутомимым канадским капитаном. Вот тут-то в арсенале хозяев и нашелся лом. В лице защитника Трубы. В принципе американца на семь лет ради этого и подписывали – долбить лидеров противника. Джейкоб сегодня с этой важнейшей миссией справился идеально!

На 30-й минуте Труба подкараулил в своей зоне завозившегося с шайбой Кросби и влепил опустившему голову нападающему локтем в лицо! Сид упал, но быстро вскочил, попытался было продолжить игру… И, качая головой, укатил на скамейку. Нокдаун. Или нокаут? Скорее – второе. Ибо капитан вышел еще на пару смен (22 и 34 секунды) и скрылся в раздевалке. С подозрением на сотрясение мозга. А судьи снова, как в эпизоде с Зибанежадом, свисток проглотили!

Кросби закончил игру за 6:50 до второго перерыва. Уход двукратного олимпийского чемпиона все и перевернул. Хозяева поняли, что им сегодня все дозволено, а гости, наоборот, приуныли.

В итоге за две с половиной минуты в ворота Доминга влетело три шайбы. Последняя – вы не поверите! – в активе Трубы. Правда, спустя 13 секунд все тот же Гюнцель с подачи Малкина, заменившего Кросби в центре ударного звена, равновесие вернул – 3:3. Но «рейнджеров» уже было не остановить. В заключительной трети без особых проблем довели дело до победы – 5:3. Чем, я надеюсь, помогли Шестеркину восстановиться морально и снова поверить в себя. Зал по ходу матча постоянно поддерживал россиянина, после каждого удачного сейва трибуны скандировали:

- Игор! Игор!

А вот у «Питтсбурга» образовались серьезные проблемы. Непонятно, насколько тяжела травма Кросби. По-прежнему лечатся оба основных вратаря – Джарри и Десмит. В лазарете ведущий защитник Дюмулен. А тут еще и Малкин подвис. За семь минут до сирены Евгений зачем-то засадил клюшкой в зубы Руни. Арбитры ограничились малым штрафом. Но точно таким же образом магнитогорец на финише регулярки выписал больничный защитнику «Нэшвилла» Боровецки. Рефери назначили Джино тогда двойной малый штраф, а НХЛ постфактум добавила четыре матча дисквалификации.

Как-то теперь лига отреагирует на два грязных хита Трубы и Малкина?..

источник: «Советский спорт»
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Еще раз о роли личности в истории. Стоило подбитому Кросби во втором периоде матча с «Рейнджерс» уйти в раздевалку, как все у «Питтсбурга» рухнуло. 2:0 превратились в 3:5 в матче и 3-2 в серии.
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