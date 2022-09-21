НХЛ нечаянно выдала страшную тайну! В топ-20 игроков лиги – шестеро русских

К старту регулярного чемпионата NHL Network в обратном порядке от 50-го места до первого каждую неделю публикует свой вариант десяти лучших игроков лиги по состоянию «здесь и сейчас». Ранее та же NHL Network составила четыре рейтинга по амплуа - топ-20 центров, крайних форвардов, защитников и топ-10 вратарей.

Так вот, нынешние десятки полностью коррелируются с предыдущими классификациями. Чтобы вы в этом убедились, для каждого игрока из топ-50 указываем его позицию в ранее обнародованной расстановке по амплуа.

Вот кого НХЛ причислила к лучшим из лучших неделю назад:

50. Джек Хьюз («Нью-Джерси», США) – центр (17-й в рейтинге центрфорвардов)

49. Моритц Зайдер («Детройт», Германия) – защитник (11-й в рейтинге защитников)

48. Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия) – вратарь (3-й в рейтинге голкиперов)

47. Филипп Форсберг («Нэшвилл», Швеция) – левый фланг (19-й в рейтинге крайних нападающих)

46. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция) – левый фланг (18)

45. Миро Хейсканен («Даллас», Финляндия) – защитник (10)

44. Алекс Дебринкат («Оттава», США) – левый фланг (17)

43. Крис Крайдер («Рейнджерс», США) – левый фланг (16)

42. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – защитник (9)

41. Джек Айкел («Вегас», США) – центр (16)

А теперь урожай текущей семидневки:

40. Райан О’Райлли («Сент-Луис», Канада) – центр (15)

39. Девон Тейвз («Колорадо», Канада) – защитник (8)

38. Аарон Экблад («Флорида», Канада) – защитник (7)

37. Джейсон Робертсон («Даллас», США) – левый фланг (15)

36. Крис Летанг («Питтсбург», Канада) – защитник (6)

35. Назем Кадри («Калгари», Канада) – центр (14)

34. Джейк Гюнцель («Питтсбург», США) – левый фланг (14)

33. Элиас Линдхольм («Калгари», Швеция) – центр (13)

32. Джей-Ти Миллер («Ванкувер», США) – центр (12)

31. Брайден Пойнт («Тампа», Канада) – центр (11)

Как видите, тотальная слаженность! Теперь абсолютно ясно, что в топ-30 войдут 10 центрфорвардов, 13 крайних нападающих, 5 защитников и 2 вратаря. Равно как известны все их фамилии. И вот здесь есть смысл сделать остановку и зафиксировать важный факт: мы еще не потеряли ни одного игрока. То есть у нас 6 представителей не в топ-50, а уже в топ-30!

Давайте сравним расклад игроков по странам в топ-50 и топ-30.

ТОП-50

1. Канада – 15 (4 защитника, 3 крайка, 8 центров);

2. США – 15 (3 защитника, 8 крайков, 4 центра);

3. Россия – 6 (2 вратаря, 4 крайка);

4. Финляндия – 5 (1 вратарь, 1 защитник, 1 краек, 2 центра);

5. Швеция – 5 (1 защитник, 2 крайка, 2 центра);

6. Германия – 2 (1 защитник, 1 центр);

7. Швейцария – 1 (1 защитник);

8. Чехия – 1 (1 краек).

ТОП-30

1. Канада – 9 (1 защитник, 3 крайка, 5 центров);

2. США – 7 (2 защитника, 4 крайка, 1 центр);

3. Россия – 6 (2 вратаря, 4 крайка);

4. Финляндия – 3 (1 краек, 2 центра);

5. Швеция – 2 (1 защитник, 1 центр);

6. Германия – 1 (1 центр);

7. Швейцария – 1 (1 защитник);

8. Чехия – 1 (1 краек).

Это поразительно, как круто изменилась картина! Мы оторвались от всех европейцев и почти догнали США – шесть элитных мастеров против семи. Можно не сомневаться, что в топ-20 у нас останутся те же шесть представителей, что позволит россиянам обойти американцев и настичь канадцев.

Судите сами, вот позиции российских хоккеистов в классификациях NHL Network по амплуа:

Александр Овечкин («Вашингтон») - №1 в рейтинге крайних нападающих;

Андрей Василевский («Тампа») - №1 в рейтинге вратарей;

Никита Кучеров («Тампа») - №2 среди крайков;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») - №2 среди вратарей;

Кирилл Капризов («Миннесота») – №3 среди крайков;

Артемий Панарин («Рейнджерс») - №8 среди крайков.

Оба наших голкипера наверняка попадут в двадцатку. Равно как и все полевые игроки. Под небольшим вопросом разве что Хлебушек. Однако перед ним в списке фланговых нападающих еще пять человек:

13. Кайл Коннор («Виннипег», США)

12. Меттью Ткачук («Флорида», США)

11. Давид Пастрняк («Бостон», Чехия)

10. Патрик Кейн («Чикаго», США)

9. Брэд Маршан («Бостон», Канада)

Вряд ли на следующей неделе очередь дойдет до Панарина. А вот американцы гарантированно уступят нам второе место в топ-20. И как Кубок мира-2024 обойдется без российских виртуозов? Спойлер: никак!