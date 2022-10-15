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Пряником и выходными. В Балашихе СКА легко справился со своим фарм-клубом

После первого поражения в основное время (1:3 в Ярославле) лидер регулярного чемпионата не оставил ни единого шанса «Витязю», с которым у СКА партнерские отношения. Армейцы забросили 5 безответных шайб. Лучшим игроком у победителей назвали вратаря Александра Самонова, ему вручили пряник. А питерской команде дали целых два выходных.
Пряником и выходными. В Балашихе СКА легко справился со своим фарм-клубом
15 октября 2022 22:07
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Восстановившийся от травмы Самонов засушил первый «сухарь». Болельщики «Витязя» его не забыли, ведь именно в Подольске он выстрелил, удостоился приглашения в Санкт-Петербург, заслужил приглашение в сборную, успешно сыграл на ЧМ-2021 в Риге (пусть наша команда закончила турнир в четвертьфинале). Однако последний сезон Самонов вряд ли вспоминает с удовольствием. В воротах питерцев играл швед Юханссон, а российские голкиперы (Самонов, Аскаров, Николаев) редко получали шанс. Ларс не помог СКА взять барьер в финале Западной конференции (команда Романа Ротенберга уступили в огненной серии ЦСКА 3-4). Теперь ставку решили сделать на доморощенную вратарскую бригаду.

Вряд ли сегодня «витязи» поставили неразрешимые задачи перед своим бывшим одноклубником. Хотя будь порукастее Яремчук, мог бы отпраздновать гол, как в предыдущем матче с ЦСКА, в котором ему подфартило с заброшенной шайбой.

Неделю назад в Санкт-Петербурге команда Вячеслава Буцаева едва не прервала серию побед хозяев. Им на помощь пришли судьи, засчитавшие гол, который надо было отменять – потому что капитан армейцев Яшкин воткнулся во вратаря Шикина. Рефери Гофман-младший посмотрел «кино» и с лукавой улыбкой объявил: «Хороший гол». На тот момент гости вели 3:2, счет стал 3:3, а гости из-за ложной тревоги тренеров гостей получили вместе с голом 2-минутный штраф. Напомним, СКА вырвал победу 4:3.

Думается, Гофман-младший далеко пойдет. Не засчитай он гол, мог бы составить компанию своему старшему брату, уехавшему работать в Германию. Разумеется, если бы позвали, в чем есть большие сомнения.

После той победы ручные СМИ и эксперту развязали кампанию против «Витязя», сравнив его с бойцовой командой, базировавшейся в Чехове. Даже видео выложили, на котором форварда СКА Волкова якобы ударили в голову, хотя попали ему в плечо. А вице-чемпион мира Юдин (брал серебро в 2002-м) как бы вскользь добавил, что питерцы забили «хорошие голы».

Сегодня в Балашихе мы смотрели матч соперников из разных весовых категорий. Два периода хозяева еще как-то держались, а в третьем – нахватали удалений и уступили 0:5. Вратарь Шикин, напаривший неделю назад в Питере, пропустил четырежды, был заменен Сапрыкиным, но получил приз лучшему игроку. А вратаря-героя Дорожко не оказалось в заявке. Наверное, дебютанта переживает поражение от ЦСКА (1:2) в предыдущем матче.

В раздевалке победителей Ротенберг объявил о двух выходных, которые получила команда. А переходящим призом – орденом на массивной цепи – отметили праворукого защитника Гранта. Канадец забил важный четвертый гол, после которого хозяева сложили оружие.

Приз лучшему заслужил и главный бомбардир команды Харуллин, оформивший дубль. Теперь на его бомбардирском счету ровно дюжина (12) голов. Эффектную точку поставил за 13 секунд до финальной сирены капитан СКА Яшкин, сыграв в теннис. Его жонглирование шайбой под носом Сапрыкина вызывает восхищение. А еще русский чех удивил выигранным себе вперед вбрасыванием, правда, увенчать голом этот трюк ему не удалось.

Лидер, потеряв в Ярославле оного из ключевых центров Бардакова, сделал выводы из неудачи. Пострадавший стал жертвой открытой калитки на лавке железнодорожников, он вернется не раньше, чем через месяц, а пока передвигается на костылях. Конечно, это несчастный случай. Автор этих строк видел просто жуткие травмы в подобной ситуации. В памяти всплывает падение московского армейца Петрунина на лавку «Северстали» в первом для Вячеслава Быкова матче плей-офф во главе с ЦСКА (2006 год). Для форварда все закончилось переломом руки, из-за которого он, по сути, завершил карьеру. Кстати, ЦСКА тогда проиграл 0:5, но на следующий день взял реванш 6:1.

СТАТИСТИКА

«Витязь» - СКА – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3). Голы: Фальковский, Хайруллин (2), Грант, Яшкин.

источник: «Советский спорт»
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Пряником и выходными. В Балашихе СКА легко справился со своим фарм-клубом
Пряником и выходными. В Балашихе СКА легко справился со своим фарм-клубом
После первого поражения в основное время (1:3 в Ярославле) лидер регулярного чемпионата не оставил ни единого шанса «Витязю», с которым у СКА партнерские отношения. Армейцы забросили 5 безответных шайб. Лучшим игроком у победителей назвали вратаря Александра Самонова, ему вручили пряник. А питерской команде дали целых два выходных.
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