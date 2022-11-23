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В это невозможно поверить! Капризов не знает, почему в ЦСКА нет 17-го номера

Вот так мы и чтим великие и славные традиции отечественного хоккея. Один из самых ярких представителей нашей новой волны, похоже, даже фильм-блокбастер «Легенда №17» не смотрел!
В это невозможно поверить! Капризов не знает, почему в ЦСКА нет 17-го номера
23 ноября 2022 08:04
автор: Виталий Славин

Прочитав в ряде СМИ новость о том, как сам Кирилл Капризов объяснил, почему когда-то в ЦСКА взял номер 97, а не, например, 17-й, я поначалу отказывался верить своим глазам. Специально залез в первоисточник – популярный спортивный портал The Athletic, специализирующийся на освещении событий в ведущих профессиональных лигах США, Канады и Великобритании. В понедельник, 21 ноября, там вышла огромная заметка Майкла Руссо и Джо Смита «Почему игроки «Уайлд» носят эти номера на свитерах: от двойки Калена Аддисона до 97-го Кирилла Капризова».

Действительно, сибиряк замыкает список. Чтоб избежать кривотолков и искажений, вот что написано в оригинале на английском:

97: Kirill Kaprizov In his words: «I love 7. When I go to CSKA, 7 was (Ivan) Telegin. Somebody had 17. I was born in 97. So I take 97. I love 7».

Элементарные, всем понятные слова. Что-то тут перепутать просто невозможно:

- По его словам: «Я люблю семерку. Когда я пришел в ЦСКА, семерка была у Ивана Телегина. У кого-то был 17-й номер. Я родился в 97 году. Потому я и взял номер 97. Я люблю цифру 7».

Остается только надеяться, что Руссо и Смит попросту неправильно поняли Кирилла из-за его все еще слабого владения английским языком. Не могу представить, чтобы хоккеист, отыгравший в ЦСКА три сезона, мог произнести:

- У кого-то был 17-й номер…

Изучил комментарии на разных сайтах: болельщики тоже, мягко выражаясь, недоумевают. Ведь всем давным-давно известно, что 17-й номер даже из обращения в сборной СССР/России изъят.

Но, может, в ЦСКА иначе? Нет! Заглянул на сайт армейского клуба. Все в порядке: в разделе «Легенды клуба» указаны номера, выведенные из обращения:

24 – нападающий Сергей Макаров. Играл за ЦСКА с 1978 по 1989 год;

20 – вратарь Владислав Третьяк. Играл за ЦСКА с 1969 по 1984 год;

2 – защитник Вячеслав Фетисов. Играл за ЦСКА с 1974 по 1989 год;

17 – нападающий Валерий Харламов. Играл за ЦСКА с 1967 по 1981 год.

Странно, что в этом списке нет самого выдающегося спортсмена в истории нашей страны Всеволода Боброва – единственного в мире, кто капитанил на Олимпийских играх в сборной по футболу (1952 год) и хоккею (1956). Но об этом чуть ниже.

В любом случае, чем бы ни было вызвано это неловкое высказывание российского лидера «Миннесоты», очевидно одно: в отличие от НХЛ, мы все вместе сильно недорабатываем с пропагандой героев прошлого. Тех, кто создал и развил лучший, самый передовой хоккей на планете.

В минувшую субботу я заглянул в Петровский парк на матч КХЛ «Динамо» - «Куньлунь». Великолепный дворец. Фантастика наяву. НХЛ позавидует. Но нет акцента. Понятно, с 1946 года за бело-голубых сыграли десятки элитных мастеров, чемпионов мира и Олимпийских игр. Видимо, всех этих чемпионов свитера в длиннющий ряд и вывешены, а отдельно выделены большим форматом двое – Аркадий Чернышев и Владимир Юрзинов. Вот только неясно – есть ли исключенные из употребления номера и сколько их?

Не нашел я такой информации и на клубном сайте. Вероятно, плохо искал. Даже, страшно молвить, всезнающая Википедия молчит.

Похожая картина на арене армейцев в Парке легенд. Не сосчитать, сколько там под сводами стадиона именных стягов знаменитых игроков и тренеров ЦСКА прошлого. Но та самая четверка самых достойных как-то персонально не обозначена. Опять же не исключаю, может, плохо смотрел.

Но – внимание! – все можно исправить уже 30 ноября, когда действующие чемпионы примут победителей Кубка Гагарина-2021 из Омска. На следующий день, 1 декабря, исполнится 100 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Боброва. Лучшей данью уважения и памяти о кумире миллионов многонационального Советского Союза будет увековечение его девятого номера с поднятием соответствующего баннера. Пятого в когорте самых-самых хоккеистов ЦСКА.

№ 2 – Фетисов.

№ 17 – Харламов.

№ 20 – Третьяк.

№ 24 – Макаров.

№ 9 – Бобров.

Тогда точно никто не скажет: «У кого-то был 17-й номер, а еще у кого-то – 9-й»…

источник: «Советский спорт»
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