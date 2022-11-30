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Alexander The Great One – даже сама НХЛ признала, что Гретцки Овечкину в подметки не годится

Забросив «Ванкуверу» две шайбы на арене Олимпиады-2010, капитан «Вашингтона» установил вечный рекорд по голам на выезде – 403. НХЛ тут же отняла табличку The Great One у Гретцки и отдала ее на главной странице сайта Ови.
Alexander The Great One – даже сама НХЛ признала, что Гретцки Овечкину в подметки не годится
30 ноября 2022 11:12
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Если вы наберете в поисковике The Great One, интернет выдаст перевод – великий. Если вы добавите слово хоккей и набьете на клавиатуре The Great One Hockey, получите тьму ссылок на владельца запатентованного в НХЛ номера 99, а самый распространенный слоган такой: Уэйн Гретцки – хоккеист. За океаном канадского форварда с белорусскими корнями кличут так с прошлого века. Сайт НХЛ лет 20 назад даже не поленился и выложил бесконечный лонгрид под смелым заголовком: «99 причин почему Уэйн Гретцки - The Great One».

Мы-то все прекрасно понимаем, что человек, не выигравший ни одного чемпионата мира или олимпийского турнира, априори не может быть великим. Тем более если он, по точному замечанию Анатолия Тарасова, никогда не был комсомольцем. А что это значит в хоккее? Когда ты, как Харламов и Фирсов, Майоров и Макаров, Федоров и Дацюк, Овечкин и Кучеров, Мессье и Лемье, работаешь на команду, а не команда - на тебя, как это было в монструозном «Эдмонтоне» с Гретцки. Где худосочный Уэйн и наштамповал кучу персональных рекордов, заложив основу двух самых крутых – 894 гола в карьере, из них 402 – на выезде.

Сегодня Овечкин одно из этих вечных достижений сокрушил. Причем реально Великому понадобилось для этого почти на сто матчей меньше. Вот табличка топ-5 снайперов на выезде за всю более чем столетнюю историю НХЛ, где отныне будут меняться цифры исключительно у русского лидера:

1. Александр Овечкин – 403 шайбы (в 652 играх)

2. Уэйн Гретцки – 402 (742)

3. Стив Айзерман – 362 (749)

4. Яромир Ягр – 355 (856)

5. Бретт Халл – 353 (631)

Чтобы оценить величие этого показателя славного динамовца, достаточно сказать, что с 403 голами он почти вошел в топ-100 стрелков НХЛ всех времен. У замыкающего сотню словака Мариана Габорика 407 шайб за карьеру. В нашем же чемпионате рубеж 400 преодолели лишь четверо – Вячеслав Старшинов, Борис Михайлов, Сергей Мозякин и Данис Зарипов.

Второй гол Александра в Ванкувере стал победным – «Кэпиталз» взяли в итоге верх 5:1. Теперь таких шайб у Ови – 124. Больше только у Ягра – 135. Беспартийный некомсомолец тут аж на 21-м месте со скромной суммой в 91 шайбу. Это опять же о цене всех этих дутых достижений самого распиаренного персонажа в летописи мирового спорта. Одно дело – решать исход поединков. Совсем другое – делать хет-трики и покеры в ворота либо уже сдавшихся противников, либо заведомых аутсайдеров, которыми в 80-е годы НХЛ была переполнена.

А еще Ови, открыв счет, повторил рекорд Ягра по первым голам в матче – 135 и вышел на третье место по числу пробитых вратарей: голкипер «Кэнакс» Спенсер Мартин стал 165-м в коллекции жертв москвича. Больше вратарских скальпов только у того же Ягра (178) и у недавно завершившего карьеру с рекордным количеством матчей в НХЛ (1779) Патрика Марло (177). У Овечкина – 1298 игр и 793 шайбы. Рукой подать до Горди Хоу – 801, а там уже и по Гретцки (894) можно будет бить прямой наводкой.

Спрашиваете, что там за 99 причин привела на заре столетия НХЛ? Да ерунда всякая. Например, что в 10 лет Уэйн в лиге родного поселка городского типа Брантфорде наколотил 378 голешников. Все равно меньше, чем у Ови в НХЛ на выезде!

Что первый гол в НХЛ он забил лишь в своей третьей игре в лиге 14 октября 1979 года в ворота Глена Хэнлона, будущего первого тренера Овечкина в «Кэпиталз». В чем тут величие – непонятно! Все нормальные игроки типа Марио Лемье или Алексея Морозова открывали в НХЛ лицевой счет в первой же смене! Юный Саша в первой смене выломал стекло за воротами «Коламбуса», припечатав к борту словака Сухи, а во втором периоде презентовал премьерный дубль.

Вот тогда, 5 октября 2005 года, на видеокубе арены американской столицы впервые и появилось Аlех The Great One. Понадобилось 17 лет, чтобы НХЛ согласилась с этим.

источник: «Советский спорт»
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Забросив «Ванкуверу» две шайбы на арене Олимпиады-2010, капитан «Вашингтона» установил вечный рекорд по голам на выезде – 403. НХЛ тут же отняла табличку The Great One у Гретцки и отдала ее на главной странице сайта Ови.
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