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Алексей Жамнов: По нулям, как футболисты, точно не сыграем

Сегодня вечером стартует Кубок Первого канала с участием трех сборных – России, Белоруссии, Казахстана. Хозяева турнира проведут матчи в субботу и воскресенье. После тренировки с журналистами пообщался главный тренер нашей команды Алексей Жамнов. 
Алексей Жамнов: По нулям, как футболисты, точно не сыграем
15 декабря 2022 15:55
автор: Владислав Домрачев

- Надеетесь сыграть на Кубке Первого канала лучше, чем наша футбольная сборная в Душанбе и Ташкенте - не распечатала ворота?

- Ну, началось… По нулям точно не сыграем. А так рады, что опять собрались. Долго не виделись. Хотим показать хороший хоккей. Атакующий, как на прошлом Кубке Первого канала. К сожалению, на Олимпиаде в Пекине это сделать не удалось.

- Что скажете о составе?

- Есть молодежь, которая заслужила приглашение своей игрой, есть опытные ребята, прошедшие Пекин и чемпионаты мира. Так что наш состав – сплав опыта и молодости. Атмосфера хорошая, рабочая.

- С вратарями определились? Кто станет первым номером?

- Определились. Решение принято. Но пока не буду оглашать. Рано. Всякое может случиться.

- Задействуете всех трех голкиперов?

- Думаю, двух.

- Тогда зачем третий? Для тренировок?

- Не только. Всякое может случиться. Сейчас свирепствует грипп. Вот Мухамадуллин два дня назад слег с температурой. Есть и микротравмы.

- Владислав Третьяк заявил, что вратарей Дорожко и Серебрякова пригласили авансом.

- Почему? Посмотрите, как они играют за клубы! Тот же Серебряков в «Адмирале». Надо понимать, что все наши вратари уехали в НХЛ. Когда тем же Серебрякова и Дорожко набираться международного опыта?

- Кто будет капитаном сборной?

- Решение тоже есть. Но пока мы его не объявляли команде. Когда объявим, тогда и вы узнаете. Думаю, уже завтра.

- Не жалеете, что на турнире не сыграет проанонсированная команда Россия U25, которую составили бы игроки не старше 25 лет? Одной из главных интриг турнира стало бы противостояние двух сборных…

- Согласен. Жаль, конечно. Так бы и было. Но как есть, так и есть.

- Почему не получили вызов опытные Радулов, Войнов, Шипачёв?

- Микротравмы. Но мы сделали ставку на ребят помоложе.

- Форварда Сергея Толчинского вызвали из «листа ожидания»…

- Он хорошо выступает за клуб. Доказал игрой в «Авангарде». К тому же у него сложилась «химия» с Грицюком и Семёновым, пусть Кирилл в этом сезоне в Казани.

- Год назад Толчинский не попал в олимпийскую заявку, тогда на его счету не было ни одного гола в равных составах.

- Давайте не будем ворошить прошлое. Что было, то было. Сейчас он играет хорошо и заслужил приглашения в сборную.

- Какие задачи стоят перед вашей сборной? Обычно на Кубке Первого канала обкатывают-проверяют кандидатов с прицелом на большие турниры – чемпионат мира, Олимпиаду.

- Хотим порадовать болельщиков. Мы ориентируемся на этот турнир и ближайшее будущее.

- На чемпионат мира, если допустят?

- Надеюсь, что допустят. Еще раз хочу подчеркнуть, что опытных ребят не вызвали по уважительной причине. Тот же Радулов был травмирован и только на днях приступил к тренировкам.

- Поздравили коренного динамовца Александра Овечкина с космической высотой – 800 голов в НХЛ?

- Конечно. Мы с ним постоянно на связи.

- Что сказали ему?

- Что? Молодец! Вы же знаете, что из хоккеистов двух слов не вытянешь.

- И всегда поздравляете?

- Да нет, зачем поздравлять с 801-й шайбой, 802-й…

- А когда он второго снайпера НХЛ Горди Хоу перегонит?

- Тогда и поздравлю.

- Могли же сыграть вместе с Овечкиным на Олимпиаде-2006 в Турине?

- Могли. К сожалению, мне помешала травма. Паша Буре (генменеджер сборной – прим. авт.) приглашал. А так была б моя четвертая Олимпиада. С Ковальчуком я играл в Солт-Лейк-Сити, застал великих - Фетисова, Макарова… В Турине играло уже другое поколение.

- Ваши подопечные знают, что центрфорвард Жамнов играл в первом звене сборной России на двух больших Олимпиадах?

- Думаю, нет. Этому поколению известны Овечкин, Кучеров, Капризов… Других, думаю, нынешние игроки не знают.

- Помните, как сами играли на известинском турнире?

- Два раза (на самом деле – один раз – в 1990-м – прим. авт.). И выиграл. Еще при Тихонове. Один раз - за тур до окончания. Тренеры по такому случаю утреннюю раскатку отменили.

- Илья Ковальчук здесь?

- Да, он в штабе. В сборной сейчас нет генерального менеджера. Илья - советник. Просто сейчас приболел.

- А тренер защитников Сергей Гончар?

- Он здесь, работает на льду. Следит за защитниками. Держит руку на пульсе.

источник: «Советский спорт»
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