От приза «Известий» до Кубка Первого канала. Декабрьскому международному турниру – 55!

В 1967 и 1968 году у советского международного турнира не было названия, с 1969-го по 1996 год с перерывом на 1991-й он проходил под патронатом газеты «Известия» - Приз «Известий», с 1997-го по 2003-й – Кубок «Балтики» (пивоваренной компании), в 2004-м и 2005-м – Кубок РОСНО (страховой компании), с 2006-го и по сей день – Кубок Первого канала.

ХЕТ-ТРИК МИХАЙЛОВА ПОМОГ СССР-1 ВЫИГРАТЬ ПИЛОТНЫЙ ТУРНИР

В год 50-летия Октября Федерация хоккея СССР при поддержке руководства партии и государства решила организовать международный турнир. Приглашение приняла Чехословакия, приславшая две сборные, Польша и Канада. «Кленовых листьев» (представленных любителями) тренировал знаменитый Дэвид Бауэр – впоследствии священник.

Первый турнир проходил в Москве, Ленинграде и Воскресенске. Хозяева выставили две сборные. Причем Аркадий Чернышёв и Анатолий Тарасов возглавили вторую – СССР-1, в основном составленную из молодых игроков, но усиленную опытными Виктором Коноваленко, Александром Рагулиным, Виталием Давыдовым, Игорем Ромишевским, Владимиром Юрзиновым, Анатолием Ионовым. Командой СССР-I руководили тренер-чемпион Владимир Егоров и его менее известный однофамилец Анатолий Егоров.

Первый гол в истории турнира забил форвард сборной Чехословакии-I Ярослав Холик. А счет советским заброшенным шайбам открыл нападающий московского «Динамо» Александр Стриганов, поразивший в Ленинграде ворота канадцев. Наша вторая сборная разгромила соперника 9:3.

Первая команда хозяев оступилась на второй чехословацкой (1:3). Но благодаря победе над второй сборной СССР 5:2 выиграла турнир по разнице шайб. Хет-трик в решающем матче оформил дебютант Борис Михайлов, впоследствии лучший бомбардир сборной в официальных матчах за всю историю. Ярко выступила молодежь – спартаковец Евгений Зимин, награжденный призом за самый красивый гол (канадцам), его одноклубники Владимир Шадрин, ставший самым результативным с шестью голами, Александр Якушев (к тому времени чемпион мира в Вене-1967), Виктор Блинов, а также Владимир Лутченко.

Во второй чехословацкой команде обратил на себя внимание молодой габаритный форвард Вацлав Недомански, недавно принятый в Зал хоккейной славы в Торонто.

Через год турнир прошел без сборных Чехословакии – в спорт вмешалась политика (ввод войск Варшавского договора в эту страну). За команду СССР-2 выступила тройка Михайлов – Владимир Петров – Валерий Харламов, Александр Мальцев, Евгений Паладьев. Все они спустя несколько месяцев выиграли тяжелейший ЧМ-1969 в Стокгольме.

В 1969-м году турнир получил название Приза «Известий». Талисманом турнира стал «Снеговик» с вратарской клюшкой, а позывными - мелодия хита «Подмосковные вечера».

На первом Призе «Известий» состоялся дебют 17-летнего Владислава Третьяка, впоследствии лучшего хоккеиста XX века по версии ИИХФ. Первый матч Третьяк провел 3 декабря 1969 года против сборной Финляндии и победил 5:1.

Хозяева встретили отчаянное сопротивление канадцев и довольствовались ничьей 2:2. У «Кленовых» выделялся вратарь Уэйн Стефенсон, а его дублером был Кен Драйден – впоследствии участник Суперсерии-72, шестикратный обладатель Кубка Стэнли.

У дебютантов турнира шведов на лед выходили будущие звезды Андерс Хедберг и первый европеец в НХЛ Ульф Стернер.

Победителя сборную СССР наградили 60-литровым тульским самоваром, правда, электрическим. Потом он надолго прописался в буфете Дворца спорта в Лужниках.

ДВЕ СБОРНЫЕ ХОЗЯЕВ – ДВЕ ПОБЕДЫ КОМАНД ТИХОНОВА

На Призе «Известий»-1992 с участием восьми соперников сборная России была представлена двумя командами: национальной (тренер Михайлов) и олимпийской (тренер Виктор Тихонов). Первая готовилась к ЧМ-1993 в Мюнхене, вторая – к ЗОИ-1994 в Лиллехаммере. Логично, что лучшие игроки во главе с двукратным олимпийским чемпионом поступили в распоряжение Михайлова. Его команда играла в Москве, а молодые тихоновцы – в Санкт-Петербурге.

Первая сборная, проиграв 1:2 объединенной команде Чехии и Словакии, в финал не вышла. В отличие от российских олимпийцев, одержавших волевую победу над шведами (4:3 с 1:3). В решающем матче тихоновцы одолели обидчиков команды Михайлова 2:1 во многом благодаря вратарю Максиму Михайловскому и завоевали главный приз. А первой сборной пришлось отправиться в Северную столицу, чтобы занять третье место. Впрочем, осечка на домашнем турнире пошла на пользу – на ЧМ-1993 в Мюнхене сборная России под руководством Михайлова завоевала золотые медали.

Через год лучшие кадры оказались в олимпийской сборной Тихонова, а Михайлов работал с оставшимися. В финале победили старшие по рангу – 8:1. В присутствии Президента РФ Бориса Ельцина. Однако ни в олимпийском Лиллехаммере, ни на ЧМ-1994 в Италии российские сборные лавров не снискали, оставшись за пьедесталом. Поэтому впоследствии на домашнем турнире было решено отказаться от разделения сборной на две команды.

«ЗОЛОТАЯ КЛЮШКА»

С конца 1970-х на Призе «Известий» вручали «Золотую клюшку» - лучшему хоккеисту Европы, которого определял референдум специалистов и журналистов. Первым ее обладателем стал капитан «Красной машины» Михайлов (1979), через год ее вручили Сергею Макарову, потом трижды подряд – Третьяку. В 1985-м «Золотую клюшку» завоевал вратарь сборной Чехословакии Иржи Кралик, остановивший на ЧМ в Праге советскую сборную. Однако в Москву лауреат не приехал, объявив о завершении карьеры в сборной. Его более чем достойно заменил 20-летний Доминик Гашек. В решающем матче за победу на турнире он стал камнем преткновения для лучшего в мире звена КЛМ, пропустив лишь одну шайбу от Владимира Крутова. Действующие чемпионы мира выиграли у хозяев 3:1. Гашека признали лучшим вратарем турнира.

К слову, в матче со сборной Швеции (10:1) состоялся дебют 19-летнего голкипера Евгения Белошейкина, его выпустили на лед с 31-й минуты. После чего он отправился в Канаду на молодежный чемпионат мира и вернулся с золотой медалью.

На ЧМ-1986 в Москве Белошейкин и Гашек сошлись лицом к лицу. «Красная машина» победила 4:2, а действующие чемпионы мира даже не попали в квартет сильнейших и досрочно сложили полномочия.

В 1986-м «Золотую клюшку» президент ИИХФ Гюнтер Собецки вручил Макарову перед решающим матчем со сборной Чехословакии. Лауреат отсалютовал голом, оказавшимся единственным (1:0).

На Призе «Известий»-1987 новый обладатель трофея Крутов двумя голам начал погоню за чехословаками, убежавшими далеко вперед (3:0), встреча завершилась грандиозным камбэком сборной СССР – 5:3.

ПРОВОДЫ ЛЕГЕНД

Приз «Известий» запомнился проводами из хоккея заслуженных чемпионов. Рагулина, Анатолия Фирсова, Виталия Давыдова, Владимира Викулова, Михайлова, Лутченко чествовали по шаблону: им вручили цветы, а потом на плечах своих бывших партнеров ветераны покинули лед. Иные уходили тихо. Центрфорвард ударного звена сборной Виктор Полупанов закончил Приз «Известий»-1970 досрочно. Его и молодого защитника Валерия Васильева (к тому времени уже чемпиона мира) вывели из состава за дисциплинарный проступок. Динамовца лишили звания мастера спорта международного класса, не взяли на ЧМ-1971. Полупанову же устроили офицерский суд чести, сезон он кое-как доиграл, после чего в 25 лет покинул ЦСКА.

А Васильев остепенился, превратился в непроходимого защитника, был капитаном сборной на двух ЧМ (1981, 1982) и Кубке Канады-1981. На Призе «Известий»-1984 ему, а также Третьяку и Мальцеву организовали прощальный матч. Тогда у нас это было в диковинку. Подобной чести удостоился в 1971-м знаменитый вратарь Лев Яшин.

На следующий день после окончания турнира, 22 декабря, на лед Дворца спорта в Лужниках вышли сборные СССР и Европы, которую возглавил известный чехословацкий специалист Владимир Костка. Напомним состав сборной Европы: вратари – Кралик (Чехословакия), Риддервалл (Швеция); звенья – Кадлец – Бенак, Лукач - Руснак – Либа (все – Чехословакия), Эльдебринк – Б.Эрикссон, П.Градин – П.Э. Эклунд – Эллинг (все – Швеция), Нарванмяя – Лехто, Сирвиё – К.Руутту – Меламетса (все – Финляндия), Райль – Бернданер, Хёфнер – Кюнхакль – Райндль.

Герои вечера сыграли десять первых минут, потом Третьяка заменил Владимир Мышкин, который после второго перерыва уступил ворота Сергею Мыльникову. Васильев вышел в паре с Василием Первухиным, Мальцев – на левом фланге в тройке с Анатолием Семёновым и Сергеем Светловым. Последний из них открыл счет на второй минуте с передачи Мальцева и Васильева. Третьяк оставил ворота вне прикосновенности, а потом признался: «Голова мастера, а ноги перворазрядника».

Уступая 0:3, европейцы сравняли счет, но после пропустили четыре безответные шайбы – 3:7. Матч прошел корректно, у наших штрафной бокс посетил только… Игорь Ларионов, у гостей – Игор Либа и Кристиан Руутту.

Увы, исторический матч увидели лишь счастливчики в Лужниках, доставшие билеты. Советское ТВ игру не показало, как и решающую встречу за победу на турнире СССР – Чехословакия (5:0). 20 декабря скончался министр обороны, член Политбюро ЦК КПСС Дмитрий Фёдорович Устинов, в СССР объявили трехдневный траур – никаких развлекательных мероприятий.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОРЫВ МАЛКИНА

Не все российские звезды прошли школу московского международного турнира. Так, Павел Буре, Александр Могильный, Сергей Зубов, Дарюс Каспарайтитс, Николай Хабибулин так и не сыграли на Призе «Известий». Нынешний главный тренер сборной России Алексей Жамнов сыграл лишь на одном Призе «Известий» - в 1990-м. Хозяева тогда обеспечили себе первое место досрочно, и, как рассказал Жамнов, Виктор Тихонов в день последнего матча отменли утреннюю раскатку.

Сергей Фёдоров дебютировал на известинском льду в 1989 году уже в ранге чемпиона мира. Алексей Ковалёв – в 2004-м (в Кубке РОСНО), когда НХЛ накрыл локаут. Он выводил сборную, возглавляемую Зинэтулой Билялетдиновым, в качестве капитана.

Павел Дацюк впервые вышел на декабрьский (в Кубке «Балтики») лед в 2000 году и забил шведам единственный гол, оказавшийся чемпионским.

Евгения Малкина включили в состав сборной на Кубок «Балтики»-2005 вопреки воле главного тренера молодежной сборной Сергея Михалёва. В ноябре 19-летнего нападающего магнитогорского «Металлурга» наставники команд суперлиги единогласно поставили на первое место в опросе газеты «Советский спорт».

Но носу была Олимпиада в Турине, за место в дрим тим, которую возглавил Владимир Крикунов, развернулась борьба. Было ясно, что в Италию отправятся не только игроки из НХЛ, но и из российского чемпионата.

Хозяева выиграли все матчи, Малкин выходил в центре первого звена с капитаном команды Максимом Сушинским и Александром Харитоновым и превзошел все ожидания. Евгения признали лучшим нападающим турнира и включили в сборную звезд. Су-33 выиграл бомбардирскую гонку и стал MVP. Вся эта тройка целиком отправилась в Турин, выиграв конкуренцию у великолепного казанского звена Алексей Морозов – Сергей Зиновьев – Данис Зарипов.

Сразу после Кубка РОСНО Малкин вылетел в Канаду на МЧМ-2006. К тому времени его команда уже готовилась в Ванкувере. По мнению Михалёва, новоиспеченному олимпийцу не хватило сил и эмоций на финал, который завершился разгромом хозяевами сборной России 5:0.

Кубок РОСНО-2004 стал прощальным турниром для Дворца спорта в Лужниках, принимавшего четыре чемпионата мира (1957, 1973, 1979, 1986), Суперсерии-1972 и 1974. Теперь там в хоккей не играют.

А Малкин еще раз выступил на декабрьском турнире в 2012-м, во время локаута в НХЛ. Тогда в ДС «Мегаспорт» Билялетдинов показал эскиз олимпийской сборной для Сочи-2014. Малкина затмил его одноклубник Сергей Мозякин, который выходил с ним одной тройке. Лучшим нападающим и бомбардиром стал капитан хозяев Павел Дацюк, игравший в звене с Ильёй Ковальчуком и Александром Радуловым.

Дебют Александра Овечкина на домашнем турнире оказался смазанным из-за перенесенной им простуды.

ПИТЕРСКИЙ РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ

Матчи московского международного турнира в России проходили на девяти площадках: в Москве – ДС и Малая спортивная арена в Лужниках, ДС ЦСКА (на Ленинградском проспекте), СК «Олимпийский» (на проспекте Мира), ДС «Мегаспорт» и арена в «Парке Легенд», в Санкт-Петербурге – ДС «Юбилейный», «Газпром Арена», в Сочи – ДС «Большой», в Воскресенске.

Приз «Известий» выигрывали пять сборных – СССР, России, Чехословакии, Канады, Швеции. «Тре Крунур» вышли победителями последнего турнира имени общественно-политической газеты. Кубок «Балтики» и Первого канала - Чехия, Швеция, Финляндия, Россия. Кубок РОСНО – только хозяева.

Дважды подряд хозяева проводили заключительный матч турнира против финнов на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В 2018-м «Красная машина» разгромила соперников 5:0. Первая и победная шайба на счету Кирилла Капризова, автора золотого олимпийского гола в Пхенчхане-2018. Матч на футбольном стадионе посетил 71381 зритель – рекорд отечественного хоккея. А европейское достижение – 77803 человека - было установлено на стадионе ФК «Шальке» в немецком Гельзкенкирхене на матче ЧМ-2010 Германия – США.

Через год на глазах 67877 зрителей борьба шла куда упорнее, но хозяева взяли верх 2:0 благодаря дублю Антона Слепышева.

Дважды в Москву приезжали канадские команды из Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА): в 1976-м «Виннипег Джетс» с первым в мире хоккеистом-миллионером Бобби Халлом (свежеиспеченным обладателем Кубка Канады-76) занял второе место с конца, через год «Квебек Нордикс» и вовсе остался последним. А в Призе «Известий»-1978 бронзовыми призерами стали «Будущие звёзды НХЛ» - так называлась команда из-за океана. В ее составе внимание привлекал 24-летний швед Ёран Хёгюста из «Нью-Йорк Айлендерс» - первый европейский голкипер в НХЛ. Но главное в другом – на ЧМ-1977 в Вене он дважды тормознул (5:1 и 3:1) «Красную машину», лишив ее не только золота, но и серебра и одновременно уволив старшего тренера Бориса Кулагина.

Однако за океаном Хёгюста не задержался. Да и в Москве сыграл весьма скромно. В матче с хозяевами он вышел только в третьем периоде, пропустил две шайбы и ничем своей команде не помог – 3:9.

Сборная Казахстана – новичок нашего турнира, а национальная команда Белоруссии приезжала в Москву на Приз «Известий»-1993, где уступила России-2 (0:4), Швеции (2:5), Франции (3:4) и сыграла вничью 2:2 с Канадой. Счет в матче родоначальниками хоккея открыл Андрей Скабелка – ныне главный тренер Казахстана. Ему противостоял канадец Крэйг Вудкрофт – теперь главный тренер Белоруссии, для которого тот давний визит в Москву стал первым.

Вчера он взял реванш у Скабелки, победив казахстанцев 4:1.

КАЛЕНДАРЬ КУБКА ПЕРВОГО КАНАЛА

Москва. «ЦСКА Арена»

Четверг, 15 декабря

Белоруссия – Казахстан – 4:1.

Суббота, 17 декабря

14:30 Россия – Казахстан Первый канал

Воскресенье, 18 декабря

14:30 Россия – Белоруссия Первый канал