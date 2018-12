Василевский стал бомбардиром, а вот Тарасенко разучился набирать очки (видео)

Голкипер Андрей Василевский вернулся в состав «Тампы» после травмы, и он снова совсем не плох. Напомним, что перед этим Василевский отразил 48 бросков из 49 в матче с «Торонто». А вот матч с «Виннипегом» получился неоднозначным. 37 сэйвов – это хороший показатель. Но вот пять пропущенных шайб – уже не очень. Несколько раз Вася круто спасал, но в некоторых случаях мог сыграть и лучше. А в овертайме ему не подфартило – голкипер «Тампы» здорово сыграл клюшкой, выбив шайбу у Патрика Лайне, но она отлетела прямо на Марка Шайфли, который и вогнал ее в сетку. Лидера «Джетс»

MARK SCHEIFELE IN OVERTIME! JETS WIN! #GoJetsGo pic.twitter.com/ie2SSdDu4K

А еще интересно, что в первом периоде Василевский набрал шестое очко в карьере, когда отдал отличную передачу под чужую синюю линию, найдя Ондржея Палата при игре в большинстве. Так и раскрутилась эта атака.

Сразу же возникает желание подсчитать, сколько очков за карьеру набирали другие наши вратари. Михаил Шталенков – тоже 6 (0+6). Семен Варламов – 7 (0+7). Сергей Бобровский – аж 10 (0+10). Илья Брызгалов – 12 (0+12). И вот, барабанная дробь, Евгений Набоков – 16 (1+15). Да, он смог однажды забить гол! Это случилось 10 марта 2002 года в матче против «Ванкувера».

Николай Хабибулин – 18 (0+18) очков. Лидер всех времен – Том Баррассо (0+48=48). А вот больше всего голов (2) забил величайший Мартин Бродер.

Вот в «Филадельфии» играл еще и голкипер Рон Хекстолл, который забил один гол и набрал 33 бомбардирских очка за карьеру. Потом он стал генеральным менеджером родного клуба, но его уволили на днях. Большая зачистка началась, и странно, что на своем посту удержался главный тренер Дэйв Хэкстол. Вот к кому было больше всего вопросов.

И что же? Стало известно, что Хэкстола все-таки решили убрать. Теперь, когда «Филадельфия» проиграла четыре матча подряд и оказавшись на последнем месте в Восточной конференции.

А бомба в том, что новым главным тренером «Флайерз» будет назначен Джоэл Кенневилль, который уже принял предложение клуба. 60-летний специалист был отставлен из «Чикаго», хотя завоевал с этой командой аж три Кубка Стэнли.

BigQ – тот тренер, который может наладить дела в отдельно взятом коллективе. Другое дело, что в «Филадельфии» всегда такая оригинальная, даже кислотная обстановка, что я не уверен, получится ли этот трюк у мистера Кенневилля. Но специалист он классный.

18-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил девятую шайбу в чемпионате, когда классно бросил с кистей в середине второго периода – это был победный матч против «Аризоны».

В первенстве у Свечникова был бомбардирский спад, зато сейчас он продлил результативную серию до трех матчей. А в последних 12 играх у него – 6 (4+2) очков. Вы главное, ставьте Андрей в тройку к игровичкам, которые не будут жадничать из-за пасов – и увидите, как Свечников продолжит расти.

ANDREI SVECHNIKOV WITH A WICKED WRISTER TO EXTEND THE LEAD!#TakeWarning pic.twitter.com/0s7jcPg05p