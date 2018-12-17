Василевский стал бомбардиром, а вот Тарасенко разучился набирать очки (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 11:51Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Василевский стал бомбардиром, а вот Тарасенко разучился набирать очки (видео)

    Еще один гол 18-летнего Андрея Свечникова и кадровая революция в «Филадельфии» – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».

    1. МАТЧ ВАСИЛЕВСКОГО

    Голкипер Андрей Василевский вернулся в состав «Тампы» после травмы, и он снова совсем не плох. Напомним, что перед этим Василевский отразил 48 бросков из 49 в матче с «Торонто». А вот матч с «Виннипегом» получился неоднозначным. 37 сэйвов – это хороший показатель. Но вот пять пропущенных шайб – уже не очень. Несколько раз Вася круто спасал, но в некоторых случаях мог сыграть и лучше. А в овертайме ему не подфартило – голкипер «Тампы» здорово сыграл клюшкой, выбив шайбу у Патрика Лайне, но она отлетела прямо на Марка Шайфли, который и вогнал ее в сетку. Лидера «Джетс»

    А еще интересно, что в первом периоде Василевский набрал шестое очко в карьере, когда отдал отличную передачу под чужую синюю линию, найдя Ондржея Палата при игре в большинстве. Так и раскрутилась эта атака.

    Сразу же возникает желание подсчитать, сколько очков за карьеру набирали другие наши вратари. Михаил Шталенков – тоже 6 (0+6). Семен Варламов – 7 (0+7). Сергей Бобровский – аж 10 (0+10). Илья Брызгалов – 12 (0+12). И вот, барабанная дробь, Евгений Набоков – 16 (1+15). Да, он смог однажды забить гол! Это случилось 10 марта 2002 года в матче против «Ванкувера».

    Николай Хабибулин – 18 (0+18) очков. Лидер всех времен – Том Баррассо (0+48=48). А вот больше всего голов (2) забил величайший Мартин Бродер.

    2. РЕВОЛЮЦИЯ В «ФИЛЛИ»

    Вот в «Филадельфии» играл еще и голкипер Рон Хекстолл, который забил один гол и набрал 33 бомбардирских очка за карьеру. Потом он стал генеральным менеджером родного клуба, но его уволили на днях. Большая зачистка началась, и странно, что на своем посту удержался главный тренер Дэйв Хэкстол. Вот к кому было больше всего вопросов.

    И что же? Стало известно, что Хэкстола все-таки решили убрать. Теперь, когда «Филадельфия» проиграла четыре матча подряд и оказавшись на последнем месте в Восточной конференции.

    А бомба в том, что новым главным тренером «Флайерз» будет назначен Джоэл Кенневилль, который уже принял предложение клуба. 60-летний специалист был отставлен из «Чикаго», хотя завоевал с этой командой аж три Кубка Стэнли.

    BigQ – тот тренер, который может наладить дела в отдельно взятом коллективе. Другое дело, что в «Филадельфии» всегда такая оригинальная, даже кислотная обстановка, что я не уверен, получится ли этот трюк у мистера Кенневилля. Но специалист он классный.

    3. ГОЛ СВЕЧНИКОВА

    18-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил девятую шайбу в чемпионате, когда классно бросил с кистей в середине второго периода – это был победный матч против «Аризоны».

    В первенстве у Свечникова был бомбардирский спад, зато сейчас он продлил результативную серию до трех матчей. А в последних 12 играх у него – 6 (4+2) очков. Вы главное, ставьте Андрей в тройку к игровичкам, которые не будут жадничать из-за пасов – и увидите, как Свечников продолжит расти.

    А вот у Владимира Тарасенко все по-прежнему плохо. Он не смог набрать очки в седьмой игре подряд. За этот период его полезность составила минус-9. К тому же теперь «Блюз» были разгромлены со счетом 2:7 – так они влетели у себя дома от «Калгари». Вот где надо было менять уже сменянного тренера, вот где ждали прихода Кенневилля.

    После 31 матча на счету Тарасенко лишь 20 (9+11) очков. Это его худший сезон в карьере. Но как всегда утешают русских в таких ситуациях: «Ничего, зато на чемпионат мира приедешь».

    СТАТИСТИКА

    Виннипег – Тампа-Бэй – 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

    Перро, Танев, Элерс (2), Шайфли – Киллорн (ВАСИЛЕВСКИЙ), Стэмкос, Т.Джонсон (СЕРГАЧЕВ), КУЧЕРОВ

    В: Куликов (0+0; -1, 0, 1, 16.46)

    ТБ: Кучеров (1+0; -2, 0, 3, 21.30)

    Сергачев (0+1; 0, 0, 4, 18.38)

    в Василевский (37-42; 88,1%, 64.18)

    Рейнджерс – Вегас – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

    Шей (БУЧНЕВИЧ), Зибанежад, Крайдер – Р.Смит, Штясны, Каррье, Так

    Р: Бучневич (0+1; +2, 0, 1, 16.12)

    Наместников (0+0; -1, 0, 0, 12.58)

    Сент-Луис – Калгари – 2:7 (0:4, 2:1, 0:2)

    Сундквист, Бозак – М.Ткачук, Линдхольм, Джиордано, Куайн (2), Годро (2)

    СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 3, 18.07)

    Барбашев (0+0; -1, 0, 0, 11.10)

    Каролина – Аризона – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

    Фогель, А.СВЕЧНИКОВ, Ахо

    К: А.Свечников (1+0; +1, 2, 2, 13.58)

    Ванкувер – Эдмонтон – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

    Эдлер, Бесер, Петтерссон (ГОЛДОБИН), Хорват – Ньюджент-Хопкинс, Чейссон

    В: Голдобин (0+1; 0, 0, 0, 10.25)

    Бостон – Баффало2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

    Кэмпфер, Круг – Скиннер (2), Айкел (2)

    Чикаго – Сан-Хосе – 3:7 (3:2, 0:3, 0:2)

    Дебринкат, Стром, Перлини – М.Карлссон, Соренсен, Э.Кейн, Гудроу, Кутюр, Лабанк, Хертл

    В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

    Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.

    #нхл#василевский андрей#тарасенко владимир
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