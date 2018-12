Овечкин вызвал Кросби на драку! Как это было. Разборки в матче НХЛ (видео)

Хоккей 20 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Страсти кипели в культовом матче «Вашингтон» – «Питтсбург» – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ОВЕЧКИН РУГАЕТСЯ С КРОСБИ

От матча «Вашингтон» – «Питтсбург» ждали того, что хозяева просто разорвут «пингвинов». Ах сколько разговоров было! Что Сидни Кросби уже не тот, что «Пенс» валятся, не попадая в зону плей-офф. Зато «Кэпиталз» снова шагают по сезону чемпионской поступью. Александр Овечкин мог продлить голевую серию до семи матчей. А в шести играх он забросил 10 шайб. Просто Терминатор.

Если бы Овечкин поразил ворота, то забил бы 30-й гол в сезоне. И у него таких сезонов было бы уже 14 штук. Больше в истории НХЛ – только у Яромира Ягра и Майка Гартнера (по 15). Причем только Овечкин и Гартнер выдавали такую серию с самого начала карьеры. В общем, это был бы еще один шаг в историю, и мы бы снова пели гимны Ови.

Но ничего такого не произошло. «Питтсбург» технично пришлепнул «Вашингтон», надежно действовал в обороне. Первой звездой стал голкипер Мэтт Мюррей, отразивший 31 бросок. А еще в этом матче было много скандалов.

Уже на 55-й секунде защитник «Пенс» Джейми Олексиак жестко воткнулся в двух игроков «Вашингтона», и тут же его побежал убивать последний ковбой лиги Том Уилсон. Мощнейший удар слева от дядюшки Тома, и жертва падает на лед под рев восторженной толпы. Беднягу Олексиака было жаль, он встал пошатываясь, и от нового падения его удержали судьи. Черт, это был реальный нокдаун!

Только девять секунд на льду в этом матче. Джейми укатили в раздевалку. Стервятник Уилсон схватил удаление на пять минут. И этот момент задал тон всей игре. Капитан Сидни Кросби начал кричать со своей лавки капитану Александру Овечкину – как показалось: «Что вы творите, негодяи? Совсем что ли берега попутали?» Овечкин ему отвечал в духе: «Да ты иди сюда, мать вашу, я тебе сам сейчас наваляю, шлем натяну по самые уши! Почему бы тебе не подраться со мной?» Кросби ему бросал: «Да пошел ты куда подальше, Ови!» Александр ему кричал: «Давай-давай, иди сюда, сейчас я тебе навешаю тумаков!»

Да, мы знаем, что НХЛ давно стоит на двух китах – Кросби и Овечкин. Но еще не видели, чтобы они между собой подрались. А ведь такой был уникальный момент!

Кросби скажет об этом эпизоде: «Я вообще-то объяснял арбитру, что зачинщиком драки был Уилсон. Но вдруг Овечкин начал на меня орать. Я же не с ним разговаривал, а с официальным лицом. Куда он лезет?»

Вообще Сидни прав: зачинщик – конечно. Уилсон. И как капитан он может говорить с арбитрами. Но Овечкин взбесился из-за того, что посчитал Кросби «нытиком», который вечно жалуется судьям. Вот почему он так вспылил.

2. «ПИТТСБУРГ» ПОБЕДИЛ

Овечкин все-таки оказался в одном боксе штрафников с Уилсоном.

Потому что сунул перчаткой в лицо защитнику «Питтсбурга» Крису Летангу. В итоге этот ненавистный «Питтсбург» прервал бомбардирскую серию Овечкина, которая состояла из 14 матчей. Со злости Александр Великий даже расколотил свою клюшку. Надо же, как довели Сашу!

Игра долго держалась на нулях, пока на 27-й минуте не отличился умница Ларс Эллер. Кстати, голевую передачу ему отдал как раз Том Уилсон. И в том моменте «Питтсбург» как раз жутко провалился в обороне.

Но через три минуты, когда удаление схватил Михал Кемпни, «Пенс» реализовали большинство. Сидни Кросби подправил шайбу после дальнего броска Евгения Малкина.

А в конце периода в сутолоке у ворот отличился Брайан Раст, который первым успел на добивание. И этот гол оказался победным.

Вот и все. И если вы думали, как «Питтсбург» сможет победить такой «Вашингтон» в плей-офф – то получили ответ. Так и сможет. Грамотная, самоотверженная, надежная игра. «Когда вы играете в таких матчах, которые можно назвать культовым противостоянием, то эмоции выводят тебя на новый уровень. И как я могу судить по своему опыту, Сидни Кросби показывает свой лучший хоккей в таких ситуациях», – объяснил главный тренер «Пенс» Майк Салливан.

Евгений Кузнецов мог сделать ничью, когда в третьем периоде опасно бросил в большинстве, и шайба уже прошла Мэтта Мюррея, но попала в штангу. Но спастись «Вашингтон» так и не смог.

3. ТРАВМА ЗАДОРОВА

И еще о двух игроках. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал очки в четвертом матче подряд. А вообще Джино при счете 2:1 не реализовал выход один на один, хотя мог забивать. И в середине первого периода не поразил ворота после классного паса Фила Кессела. Там тоже мог быть гол.

Малкин выиграл 60 процентов вбрасываний. Но провел на льду только 14:29 минуты (из них 4:32 – в большинстве). Так мало у него в этом сезоне еще не было. Спишем на то, что главный тренер «Пенс» Майк Салливан решил сделать ставку на сдерживающие звенья.

И еще один матч состоялся в НХЛ. «Колорадо» обыграл «Монреаль», когда там снова все решило первое звено – по голу забили Микко Рантанен и Габриэль Ландеског. На лед вышел только один россиянин. Да и то защитник «Колорадо» Никита Задоров получил травму нижней части тела и не играл с середины второго периода. Будем верить, что там обойдется без серьезной травмы.

СТАТИСТИКА

Вашингтон – Питтсбург – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Эллер – Кросби (МАЛКИН), Раст

В: Овечкин (0+0; 0, 2, 5, 25.14)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 5, 21.43)

Орлов (0+0; -1, 0, 2, 21.59)

П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 14.29)

Колорадо – Монреаль – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Рантанен, Ландеског – Галлахер

К: Задоров (0+0; 0, 2, 1, 7.03)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.