Панарин и Бобровский провели суперматч, а Ковальчуку урезали время (видео)

Если вы сомневаетесь, кто два главных игрока «Блю Джекетс», то посмотрите матч с «Нью-Джерси» (3:0). Первая звезда – Сергей Бобровский, вторая – Артемий Панарин.

Боб – это вообще какой-то космонавт. Он совершил 39 сэйвов, сделав второй сухарь в сезоне и 26-й в карьере.

Интересно, что главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла поставил Бобровского на два спаренных матча, а это в НХЛ бывает редко. Что показывает, какая вера в этого вратаря, как он сейчас хорош. Вообще Сергей провел все шесть последних матчей «Блю Джекетс», одержав в них пять побед.

Да, Бобровскому не забил даже Тэйлор Холл, которого признали самым ценным игроком прошлого сезона: «Когда меня спрашивают, против какого вратаря в НХЛ сложнее всего играть, то я всегда отвечаю – против Боба. Не знаю, почему он выкладывается так здорово именно против нас, вот даже сделал три сухаря, но даже когда мы забиваем, часто там не вина вратаря. Случается или рикошет, или ему закрыли обзор. То есть нужно проводить идеальные комбинации, чтобы поразить его ворота. У нас были хорошие моменты, но даже не знаю, что еще тут можно сделать. Бобровский не пропускает, вот и все!»

Причем «дьяволы» не забили, даже когда играли полторы минуты «5 на 3». Бобровский все тащил и тащил. Какое-то наваждение.

Ну а что Артемий Панарин? Если накануне с «Филадельфией» он набрал 3 (1+2) очка, то теперь в матче с «Нью-Джерси» заработал еще 2 (1+1). Причем гол у Панарина получился роскошным. Мало того, что он во втором периоде перехватил шайбу в своей зоне и пролетел через всю площадку, оторвавшись от соперников. Скорость была приличной – и не скажешь, что несколько дней назад Артемий подворачивал ногу. Так еще и бросок у Панары получился изумительным – с неудобной руки, точно в цель. Вратарь «Нью-Джерси» даже растерялся. Как и четыре преследовавших его соперника, которые были для Артемия как почетный эскорт.

Вообще Панарин с сезона-2015/16, как он пришел в лигу, набрал уже 272 очка. Он идет вторым в списке российских бомбардиров, уступая только Никите Кучерову (308). Позади – Александр Овечкин (271), Евгений Малкин (265), Евгений Кузнецов (251) и все остальные.

Мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит с 35-летним форвардом «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком. В двух словах, он вернулся в состав «Кингз» после травмы ноги. Сразу же сделал дубль. Хотя главный тренер Вилли Дежарден по-прежнему держит Кови в черном теле – третье звено, мало игрового времени.

И вот – матч второй день подряд. Ковальчук – снова в третьем звене с непонятными персонажами. Но при этом Илья заработал один балл за передачу. Когда он уже укатывал на смену, то выставил клюшку, неумышленно коснувшись шайбы. Кови даже не понял, что произошло. Уже перелез за бортик, а комбинацию в чужой зоне продолжил Алекс Аяфалло, который объехал ворота и забил гол, сделав счет 2:2.

А позже Ковальчук заработал удаление, которое реализовал Джефф Картер (3:2). То есть польза от россиянина очевидная.

Однако он получил лишь 38 секунд в большинстве, провел на льду только 12:45 минуты, отметился одним броском в створ ворот. Мы называем это «неэффективным использованием Ильи Ковальчука». И у нас есть много вопросов к главному тренеру «Лос-Анджелеса».

И еще о двух игроках. В «Каролине» наконец-то поставили талантливого юниора Андрея Свечникова в первую тройку к Себастьяну Ахо и Тейво Теравайнену. Результат интересный – оба финна набрали по 4 (2+2) очка, сделав дубли и даже отличившись в меньшинстве. А вот Свечников, так совпало, не набрал очки. Хотя все делал очень правильно. Интересно, сохранят ли в будущем такую тройку?

Radulov misses the net and Uncle Leo gets the last laugh! #Isles pic.twitter.com/9Xi9gd87Kq