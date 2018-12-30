«Они играли как дерьмо!» Скандал в «Далласе», Радулов защищает партнеров

Хоккей 30 декабря 2018 13:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Совершенно нетипичная для НХЛ история произошла в Техасе. Хотя и Техас – сам по себе штат необычный.

Ведь в Техасе давно мечтают выпилиться из Америки по крымскому варианту. Но это уже политика. А вот – спорт.

«Даллас» был очень крут в конце 90-х, когда завоевал Кубок Стэнли-1999, а на следующий год вышел в финал. Потом все со «Старз» было нестабильно. Но в последнее время «Даллас» пытается встать с коленей, неплохо набирает состав, подписывает звезд. Однако сейчас балансирует на восьмом месте на Западе, рискуя не попасть в плей-офф.

После матча с «Нэшвиллом», в которой «Старз» победили (2:0), нанеся 49 бросков, а вратарь Антон Худобин сделал сухарь, президент «Далласа» Джим Лайтс зачем-то обрушился с критикой на звездных форвардов Джейми Бенна и Тайлера Сегина.

«Они играли как долбаное дерьмо. Вся команда выглядела нормально, но эти гаврики – просто ужасно. А ведь они подписали большие контракты, когда находились на пике. Но теперь реально сдулись, их переигрывают в каждом матче».

Поставьте себя на место владельца «Старз». Сегин набрал 33 (10+23) очка в 39 матчах. Бенн – 30 (15+15) в 39. Первый с нового сезона получает $9,85 млн в год. Второй с этого года – $9,5 млн.

Так что претензии Лайтса обоснованы. Ребята недорабатывают. И большой босс решил устроить им публичную встряску, а не менять игроков на спаде. Интересный ход, хотя в НХЛ так никто не делает.

ALEXANDER RADULOV WHIPS ONE HOME TO DOUBLE THE STARS LEAD!#GoStars pic.twitter.com/psNn6JZteS — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 30 декабря 2018 г.

Бенн ответил, что играет в хоккей не за президента «Далласа», а за свою раздевалку – тренеров и партнеров по команде, а также болельщиков. Как пел Семен Слепаков, «залепи свое дуло».

ALEXANDER RADULOV STUFFS ONE HOME FOR HIS SECOND OF THE NIGHT!#GoStars pic.twitter.com/CgT0ZNgTQe — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 30 декабря 2018 г.

На кураже «Даллас» вынес «Детройт». Что интересно, Бенн и Сегин снова остались в тени, набрав на двоих 1 (0+1) очко. А вот Радулов сделал дубль за четыре минуты. И после матча выступил в защиту своих партнеров. Мол, мы – одна команда, и побеждаем/проигрываем всегда вместе.

Думаю, теперь «Даллас» хорошо пойдет наверх. Такие случаи могут команду и до Кубка Стэнли довести. А если не пойдет, то Бенна с Сегином могут и обменять.

КАК ТАМ НАШИ (NHL.com/ru)

"Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Монреаль Канадиенс" – 6:5

Никита Кучеров, н ("Тампа-Бэй"): 21:06, 2 (1+1), плюс-1

Михаил Сергачев, з ("Тампа-Бэй"): 16:29, 1 (0+1), минус-1

Андрей Василевский, в ("Тампа-Бэй"): 60:00, 33/38 сэйвов

"Даллас Старз" – "Детройт Ред Уингз" – 5:1

Александр Радулов, н ("Даллас"): 20:23, 2 (2+0), плюс-1

Денис Гурьянов, н ("Даллас"): 12:18, 0 (0+0)

"Лос-Анджелес Кингз" – "Вегас Голден Найтс" – 1:4

Илья Ковальчук, н ("Лос-Анджелес"): 16:53, 0 (0+0), минус-2

"Оттава Сенаторз" – "Вашингтон Кэпиталз" – 2:3

Александр Овечкин, н ("Вашингтон"): 18:58, 0 (0+0)

Евгений Кузнецов, н ("Вашингтон"): 14:17, 1 (0+1), плюс-1

Дмитрий Орлов, з ("Вашингтон"): 22:00, 0 (0+0), минус-1

"Торонто Мэйпл Лифс" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 0:4

Никита Зайцев, з ("Торонто"): 18:50, 0 (0+0), минус-1

Игорь Ожиганов, з ("Торонто"): 18:12, 0 (0+0), минус-1

"Сент-Луис Блюз" – "Питтсбург Пингвинз" – 1:6

Владимир Тарасенко, н ("Сент-Луис"): 17:38, 0 (0+0)

Иван Барбашев, н ("Сент-Луис"): 11:07, 0 (0+0)

Евгений Малкин, н ("Питтсбург"): 19:17, 1 (1+0)

"Колорадо Эвеланш" – "Чикаго Блэкхокс" – 2:3 ОТ

Артем Анисимов, н ("Чикаго"): 18:01, 1 (0+1), плюс-1

Семен Варламов, в ("Колорадо"): 60:35, 34/37 бросков

"Нью-Джерси Девилз" – "Каролина Харрикейнз" – 2:0

Андрей Свечников, н ("Каролина"): 13:02, 0 (0+0), минус-2

"Виннипег Джетс" – "Миннесота Уайлд" – 1:3

Дмитрий Куликов, з ("Виннипег"): 16:12, 0 (0+0), минус-1

"Флорида Пэнтерз" – "Филадельфия Флайерз" – 2:1

Евгений Дадонов, н ("Флорида"): 22:31, 1 (0+1), плюс-1

Иван Проворов, з ("Филадельфия"): 25:08, 0 (0+0)

"Нэшвилл Предаторз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 3:4

Владислав Наместников, н ("Рейнджерс"): 18:03, 0 (0+0)

Павел Бучневич, н ("Рейнджерс"): 9:24, 0 (0+0), минус-1

"Анахайм Дакс" – "Аризона Койотиз" – 4:5 ОТ

Илья Любушкин, з ("Аризона"): 12:28, 1 (0+1), плюс-1

"Калгари Флэймз" – "Ванкувер Кэнакс" – 2:3 ОТ

Николай Голдобин, н ("Ванкувер"): 9:53, 0 (0+0), минус-2