«Они играли как дерьмо!» Скандал в «Далласе», Радулов защищает партнеров

Ведь в Техасе давно мечтают выпилиться из Америки по крымскому варианту. Но это уже политика. А вот – спорт.

«Даллас» был очень крут в конце 90-х, когда завоевал Кубок Стэнли-1999, а на следующий год вышел в финал. Потом все со «Старз» было нестабильно. Но в последнее время «Даллас» пытается встать с коленей, неплохо набирает состав, подписывает звезд. Однако сейчас балансирует на восьмом месте на Западе, рискуя не попасть в плей-офф.

После матча с «Нэшвиллом», в которой «Старз» победили (2:0), нанеся 49 бросков, а вратарь Антон Худобин сделал сухарь, президент «Далласа» Джим Лайтс зачем-то обрушился с критикой на звездных форвардов Джейми Бенна и Тайлера Сегина.

«Они играли как долбаное дерьмо. Вся команда выглядела нормально, но эти гаврики – просто ужасно. А ведь они подписали большие контракты, когда находились на пике. Но теперь реально сдулись, их переигрывают в каждом матче».

Поставьте себя на место владельца «Старз». Сегин набрал 33 (10+23) очка в 39 матчах. Бенн – 30 (15+15) в 39. Первый с нового сезона получает $9,85 млн в год. Второй с этого года – $9,5 млн.

Так что претензии Лайтса обоснованы. Ребята недорабатывают. И большой босс решил устроить им публичную встряску, а не менять игроков на спаде. Интересный ход, хотя в НХЛ так никто не делает.

Бенн ответил, что играет в хоккей не за президента «Далласа», а за свою раздевалку – тренеров и партнеров по команде, а также болельщиков. Как пел Семен Слепаков, «залепи свое дуло».

