Ови респектовал бывшему тренеру. Это было очень мило, но «Вашингтон» проиграл

Пару дней назад инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что «Флорида» готова обменять Богдана Киселевича. Это первый сезон россиянина в НХЛ и контракт у него всего лишь на год. В принципе, генерального менеджера «Пантерз» Дэйла Тэллона понять можно. У Киселевича неплохие цифры (0+8 в 31 матче сезона и всего «-3»), поэтому какой-то спрос на него наверняка будет. Но почему Тэллон не задумывается о том, чтобы продлить контракт с российским защитником?

Богдан, мягко говоря, не худший в составе «Флориды». Да, он с трудом адаптировался в НХЛ, но сейчас играет гораздо надежнее, чем те же Марк Пысик или Маккензи Уигар, которые привозят в каждом матче. Так почему менять надо именно Киселевича? Этим же вопросом задаются и болельщики «Пантерз», которые уже давно готовы сделать из Тэллона чучело и спалить его на Масленицу – как раз после дедлайна.

Сегодня ночью Богдан не попал в состав «Флориды» впервые за долгое время. Пока это ни о чем не говорит. Но не верить Дрегеру поводов нет. Это очень информированная фигура.

А пока «Пантерз» на своей площадке грохнули мощный «Торонто», который играл второй матч за сутки. Накануне команда Майка Бэбкока в упорном матче обыграла на выезде «Тампу-Бэй», поэтому на сегодняшнюю встречу у игроков «Торонто»просто не хватило сил. Хотя моментов у «Мэйпл Лифс» было как всегда в достатке. Просто Роберто Луонго провел очень хороший матч.

У российских защитников «Торонто» - Игоря Ожиганова и Никиты Зайцева – был не самый удачный вечер. Очков оба не набрали, Никита заработал «-1», а Игорь просто сыграл очень мало. Но у Зайцева есть хотя бы четыре хита и три блок-шота. Ожиганов отметился лишь двумя заблокированными бросками.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не набрал очков в третьем матче подряд, хотя играет много. Но сегодня он хотя бы ушел с площадки с положительным показателем полезности «+1».

Барри Тротц впервые приехал в «Вашингтон» после триумфа в прошлом сезоне. Правда, теперь уже в роли тренера «Нью-Йорк Айлендерс». Официальный твиттер «Кэпиталс» приветствовал свой бывший тренерский штаб ностальгическим видео, которое показали потом на кубе в одном из перерывов по ходу первого периода.

