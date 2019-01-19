Ови респектовал бывшему тренеру. Это было очень мило, но «Вашингтон» проиграл

Хоккей 19 января 2019 12:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Не самая удачная ночь для российских хоккеистов.

КИСЕЛЕВИЧА МОГУТ ОБМЕНЯТЬ

Пару дней назад инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что «Флорида» готова обменять Богдана Киселевича. Это первый сезон россиянина в НХЛ и контракт у него всего лишь на год. В принципе, генерального менеджера «Пантерз» Дэйла Тэллона понять можно. У Киселевича неплохие цифры (0+8 в 31 матче сезона и всего «-3»), поэтому какой-то спрос на него наверняка будет. Но почему Тэллон не задумывается о том, чтобы продлить контракт с российским защитником?

Богдан, мягко говоря, не худший в составе «Флориды». Да, он с трудом адаптировался в НХЛ, но сейчас играет гораздо надежнее, чем те же Марк Пысик или Маккензи Уигар, которые привозят в каждом матче. Так почему менять надо именно Киселевича? Этим же вопросом задаются и болельщики «Пантерз», которые уже давно готовы сделать из Тэллона чучело и спалить его на Масленицу – как раз после дедлайна.

Сегодня ночью Богдан не попал в состав «Флориды» впервые за долгое время. Пока это ни о чем не говорит. Но не верить Дрегеру поводов нет. Это очень информированная фигура.

А пока «Пантерз» на своей площадке грохнули мощный «Торонто», который играл второй матч за сутки. Накануне команда Майка Бэбкока в упорном матче обыграла на выезде «Тампу-Бэй», поэтому на сегодняшнюю встречу у игроков «Торонто»просто не хватило сил. Хотя моментов у «Мэйпл Лифс» было как всегда в достатке. Просто Роберто Луонго провел очень хороший матч.

У российских защитников «Торонто» - Игоря Ожиганова и Никиты Зайцева – был не самый удачный вечер. Очков оба не набрали, Никита заработал «-1», а Игорь просто сыграл очень мало. Но у Зайцева есть хотя бы четыре хита и три блок-шота. Ожиганов отметился лишь двумя заблокированными бросками.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не набрал очков в третьем матче подряд, хотя играет много. Но сегодня он хотя бы ушел с площадки с положительным показателем полезности «+1».

ТРОТЦ ПРИЕХАЛ В ВАШИНГТОН И ПОКАЗАЛ СИЛУ

Барри Тротц впервые приехал в «Вашингтон» после триумфа в прошлом сезоне. Правда, теперь уже в роли тренера «Нью-Йорк Айлендерс». Официальный твиттер «Кэпиталс» приветствовал свой бывший тренерский штаб ностальгическим видео, которое показали потом на кубе в одном из перерывов по ходу первого периода.

To Barry, Lane and Mitch - THANK YOU! pic.twitter.com/ridVTWZwHh — Washington Capitals (@Capitals) 19 января 2019 г.

Тротц был растроган подобной встречей, о чем сказал на послематчевой пресс-конференции.

- Я благодарен за такую встречу. Я был здесь не так уж долго, поэтому был немного удивлен. Но я благодарю болельщиков, игроков, владельцев, всех людей за время, проведенное здесь. Было интересно, - сдержанно выступил тренер.

Кстати, после того как видео-трибьют показали на кубе, Александр Овечкин перегнулся через борт и прокричал Барри: «Тебе понравилось видео?» Тренер кивнул в ответ. Выглядело очень забавно.

Ovi checking whether Trotz ~*d the tribute video 😄 pic.twitter.com/8qWESC6N15 — HockeyKot (@hockeykot) 19 января 2019 г.

А вот игра «Вашингтона» нет. «Кэпс» проиграли четвертый матч подряд, не забив «Айлендерс» ни одной шайбы. Тротц показал силу своей системы, которую очень быстро сумел привить новой команде. Остановить нападение «столичных» с Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Никласом Бэкстремом – это очень сильно. Правда, смотрелось несколько уныло.

Россияне сегодня отдыхали. У Кузи и Ови по «-1», у Дмитрия Орлова «0».

ПАНАРИН БЕЗ ОЧКОВ, БОБ – НА ЛАВКЕ

То же самое произошло в матче «Коламбуса», который сгорел «Монреалю» - 1:4. У Артемия Панарина очень неудачный матч – «-2» по полезности и всего один бросок в створ за почти 21 минуту на льду. Сергей Бобровский остался на лавке, ворота защищал Йонас Корписало.

Кажется, эта тенденция сохранится. «Блю Джекетс» больше не рассчитывают на российского кипера, поэтому на первые роли наверняка будут выводить финна и в плей-офф пойдут именно с ним в качестве стартера. Что ж рискованный вариант. С Корписало можно слететь уже в первом раунде. Вы только посмотрите, какие отскоки он допускает!

Проспект «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в девятом матче подряд. Такие перепады – норма для 18-летнего парня, гораздо больше беспокоит его дисциплина. Он уже вышел на второе место в лиге по количеству малых штрафов. Хорошо, что сегодня Свечников не удалялся.

Самым продуктивным россиянином сегодняшней ночью стал Евгений Малкин. Его «Питтсбург» обыграл в овертайме «Аризону» (3:2), а Джино отметился голевой передачей в овертайме. Защитник «Койотис» Илья Любушкин играл мало – всего 12 минут, но за это время успел отметиться пятью хитами. Жаль только, опять в минусе по полезности.