Болельщики «Нью-Джерси» устроили ад Ковальчуку. Но он забивал и улыбался

Илья Ковальчук приехал в гости в Ньюарк, где играет клуб, с которым он в свое время разорвал 100-миллионный контакт.

Он был героем «Нью-Джерси», который в мечтах болельщиков поднимал Кубок Стэнли над головой. Но свой единственный финал в составе «дьяволов» Ковальчук проиграл в 2012-м. Проиграл команде, за которую по иронии судьбы играет сейчас, спустя пять лет после скандального завершения карьеры в НХЛ и разрыва 100-милионного контракта с «Нью-Джерси», рассчитанного еще на 12 лет.

Тогда Илья уехал в СКА, почти не потеряв в деньгах, объясняя свое решение проблемами со здоровьем. Перед этим Ковальчук приезжал в Питер во время локаута и ему так все понравилось, что перед следующим предложением армейцев с Невы он не устоял.

Обвинять его глупо. Каждый игрок решает сам – как будет развиваться его карьера. В России Ковальчук выиграл два Кубка Гагарина, являясь при этом одним из лучшим игроков КХЛ, победил в составе сборной на Олимпиаде, а потом, добившись главного, вернулся за океан, чтобы закрыть последний гештальт.

Илья хочет выиграть Кубок Стэнли, но вместо того, чтобы подписаться с очевидным контендером на минимальный контракт, он поехал в «Лос-Анджелес» на 6,25 миллиона. Хотя изначально представить, что «Кингз» в своем нынешнем состоянии смогут бороться за чашку было сложно.

Но это все лирика. Болельщики в Ньюарке приготовили Ковальчуку теплый прием. За сутки до его приезда в твиттере Илье желали гореть в аду, обещали выбить из него дерьмо и т.д. Обычный трэшток – ничего нового.

Для самого клуба «Нью-Джерси» приезд Ковальчука был отличной новостью, ведь он гарантировал аншлаг в «Пруденшал-центре». Хейтить на трибуны всегда идут активнее, чем болеть. Это касается не только России.

Илью ожидаемо жестко «забукали», но чем-то подобным смутить игрока с таким опытом вряд ли возможно. Накануне матча против бывшей команды Ковальчук сказал, что готов ко всему.

- Я уверен, что будет немало свиста в мой адрес, но мне это даже нравится. Так что все нормально. Это мнение фанатов. Это свободная страна, поэтому они могут делать все, что хотят, - заявил российский форвард, иронично улыбаясь.

Примерно с тем же выражением лица он вышел на раскатку перед игрой в форме «Кингз».

Впрочем, фаны «Нью-Джерси» особым креативом не отличились. Свистели, выкрикивали оскорбления, трясли плакатами с надписью «Предатель», надевали свитеры с фамилией Ковальчука, в которой концовка «chuk» заклеена и переделана на «suck».

Embrace the hate 🤷‍♂️ Ilya Kovalchuk is back in NJ for the first time since returning to the NHL @Patrick_ONeal | @DarylEvans15 | @JimFox19 pic.twitter.com/EpwgZv6zvf

В общем, ничего экстраординарного. В других странах умеют хейтить пожестче. А Ковальчук в долгу не остался. Тренер «Кингз» Уилли Дежарден поднял его в первое звено к Анже Копитару с Дастином Брауном и дал чуть больше свободы, чем обычно. Правда это не отразилось на игровом времени российского форварда. По итогу Илья сыграл всего 14 минут, но провел их крайне полезно.

«Лос-Анджелес» вообще выдал отличный матч. Особенно запоминающимся получился ударный отрезок на старте третьего периода. За полторы минуты «короли» забросили три шайбы усилиями Тайлера Тоффоли, оформившего дубль, и Диона Фанефа.

Под конец свой гол забил и Ковальчук. Бурно праздновать свое достижение Илья не стал, но его мегадовольная улыбка на скамейке говорила сама за себя.

Официальный твиттер «Лос-Анджелеса» не удержался и потроллил соперника вот этим фото:

Я был рад забить сегодня. Это всегда лучший ответ. Трибуны были эмоциональными, так они реагировали, но я занимался своим делом, - спокойно прокомментировал свой гол россиянин, который был признан третьей звездой дня в НХЛ, заработав показатель полезности «+2».

Короли» выиграли 5:1 и могут спасти еще недавно казавшийся полностью проваленным сезон – до зоны «уайлд-кард» остается всего шесть очков и 29 матчей на то, чтобы ликвидировать отставание.

Но есть одна проблема. Накануне матча против «Нью-Джерси» появилась информация, что Ковальчук готов отказаться от запрета на обмен, который приписан в его контракте с «Лос-Анджелесом».

Сезон для «Кингз» складывается неудачно и в теории Илья может согласиться на переход в другой клуб, который будет претендовать на Кубок Стэнли уже в нынешнем плей-офф. Если «Лос-Анджелес» заинтересуют предложения по обмену возрастного форварда, они будут готовы удержать в своей платежке до двух миллионов от его зарплаты. Такую информацию в своем твиттере дал североамериканский журналист Дэвид Паньотта.

Ilya Kovalchuk is willing to waive his NMC for the right situation. Kings will ~*ly have to retain some salary. There are teams interested. https://t.co/hBSce7l20u