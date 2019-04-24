Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: ночью в НХЛ случился невероятный триллер!

«Торонто» попал под каток

Счет в серии: 4-3 в пользу «Бостона»

«Бостон» перед этой серией был безусловным фаворитом. Многие специалисты предполагали, что в противостоянии будет седьмой матч, но даже в нем предпочтение отдавалось медведям. Они ровно провели регулярку, у них глубже состав, но перед решающей встречей все это оказалось не важно.

Каждая из команд должна была достать все из себя, чтобы пройти дальше. У «Бостона» это получилось, а у «Торонто» – нет. Хозяевам удалось самое главное – не пропустить в первом периоде, когда листья были очень активны. У «Торонто» получались неплохие позиционные атаки. Если бы Остон Мэттьюз реализовал свой момент на старте поединка, то «Бостону» пришлось бы менять план на игру. Но великолепно действовал голкипер Туукка Раск.

О голкипере «Бостона» вообще стоит сказать отдельно. Он отразил 32 броска и стал одним из главных героев встречи. Раск оказался большой проблемой для «Торонто». Гости создали огромное количество моментов, но переиграть финна сумели всего лишь раз, когда во втором периоде отличился Джон Таварес. Впрочем, к тому моменту счет был 2:0 в пользу «Бостона».

Под занавес первого периода медведи наконец-то начали реализовывать свои моменты. Сначала Фредерика Андерсена пробил Юаким Нордстрем. «Торонто» безобразно сыграл в обороне – команда Майка Бэбкока не смогла вывести шайбу из зоны в достаточно простой ситуации. А затем заброшенной шайбой отметился Маркус Юханссон. И вновь определенные претензии можно высказать защитникам «Торонто». Они рассыпались перед прессингом хозяев.

В этой встрече был очень высокий темп. Классные скорости, быстрые переходы из обороны в атаку – обе команды отменно готовы физически. Но «Бостон» совершал меньше ошибок и в ключевые моменты встречи забивал.

Шон Курали на старте третьего периода забросил самую важную шайбу в своей карьере. Его проход стал украшением этого матча. К сожалению для «Торонто», вновь не выручил Андерсен.

В такой плотной игре преимущество в две шайбы практически гарантирует тебе победу. «Торонто» делал все, что мог: за несколько минут до сирены Бэбкок заменил вратаря на шестого полевого игрока. Листья попытались спасти встречу, но пропустили еще дважды. «Бостон» прошел в следующий раунд.

«Сан-Хосе» спасся со счета 0:3

Счет в серии: 4-3 в пользу «Сан-Хосе»

Если бы выход в следующий раунд отдавали команде, которая хотела бы больше победить, то «Сан-Хосе» мог бы готовиться к следующему сопернику после первых 20 минут игры. Акулы уничтожили своего соперника в стартовом отрезке.

Хозяева плотно сели на ворота Марка-Андре Флери. Голкипер «Вегаса» не зря держал своих партнеров в игре. Он отразил 11 бросков в первом периоде, а гостям удалось забить. Отличился Уильям Карлссон.

SO MUCH HECK YES pic.twitter.com/FV2KMOoB2l — x-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 24 апреля 2019 г.

Флери продолжал творить чудеса и во втором отрезке. Иногда вратарю попросту везло. Иначе как объяснить тот факт, что шайба упорно не хочет заходить в ворота? «Сан-Хосе» точно наиграл на один гол, но Флери долгое время оставался «сухим».

In Flower We Trust pic.twitter.com/acSuRGF6aR — x-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 24 апреля 2019 г.

Голы Коди Икина и Макса Пачиоретти должны были поставить точку в этом матче. Видимо, так думал и «Вегас». Рыцари немного расслабились при игре у собственных ворот и за четыре минуты третьего периода пропустили четыре шайбы.

Да, в тот момент «Вегас» играл в меньшинстве после фола Икина. Он заработал пять минут штрафа, которые стали приговором для гостей. После пары шайб в исполнении «Сан-Хосе» рыцари рассыпались, а акул уже было не остановить. Этот камбэк в Калифорнии будут вспоминать очень долго.

Акулы не дотерпели 47 секунд! Джонатан Маршессо подарил «Вегасу» надежду на победный исход решающего матча. В овертайме «Сан-Хосе» был чуть быстрее и чуть острее соперника. Именно это позволило хозяевам победить. Решающую шайбу на предпоследней минуте дополнительного периода забросил Баркли Гудроу. Акулы идут дальше.