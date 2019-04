Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: ночью в НХЛ случился невероятный триллер!

Счет в серии: 4-3 в пользу «Бостона»

«Бостон» перед этой серией был безусловным фаворитом. Многие специалисты предполагали, что в противостоянии будет седьмой матч, но даже в нем предпочтение отдавалось медведям. Они ровно провели регулярку, у них глубже состав, но перед решающей встречей все это оказалось не важно.

Каждая из команд должна была достать все из себя, чтобы пройти дальше. У «Бостона» это получилось, а у «Торонто» – нет. Хозяевам удалось самое главное – не пропустить в первом периоде, когда листья были очень активны. У «Торонто» получались неплохие позиционные атаки. Если бы Остон Мэттьюз реализовал свой момент на старте поединка, то «Бостону» пришлось бы менять план на игру. Но великолепно действовал голкипер Туукка Раск.

О голкипере «Бостона» вообще стоит сказать отдельно. Он отразил 32 броска и стал одним из главных героев встречи. Раск оказался большой проблемой для «Торонто». Гости создали огромное количество моментов, но переиграть финна сумели всего лишь раз, когда во втором периоде отличился Джон Таварес. Впрочем, к тому моменту счет был 2:0 в пользу «Бостона».

Под занавес первого периода медведи наконец-то начали реализовывать свои моменты. Сначала Фредерика Андерсена пробил Юаким Нордстрем. «Торонто» безобразно сыграл в обороне – команда Майка Бэбкока не смогла вывести шайбу из зоны в достаточно простой ситуации. А затем заброшенной шайбой отметился Маркус Юханссон. И вновь определенные претензии можно высказать защитникам «Торонто». Они рассыпались перед прессингом хозяев.

В этой встрече был очень высокий темп. Классные скорости, быстрые переходы из обороны в атаку – обе команды отменно готовы физически. Но «Бостон» совершал меньше ошибок и в ключевые моменты встречи забивал.

Шон Курали на старте третьего периода забросил самую важную шайбу в своей карьере. Его проход стал украшением этого матча. К сожалению для «Торонто», вновь не выручил Андерсен.

