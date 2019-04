«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    

Раздался стук. Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан открыл дверь. На пороге стоял с ног до головы официальный представитель НХЛ.

– Я это... шел мимо. Дай, думаю, зайду. Принесу извинения и все такое.

– Ну, шел – так и иди. Мимо. – Галлан со звоном захлопнул дверь и в рыданиях упал на диван…

Итак. В третьем периоде решающего матча серии с «Сан-Хосе» арбитры удалили игрока «Вегаса» Коди Икина за нарушение против Джо Павелски на пять минут.

Вот оно, нарушение.

DAILY SPORTS ARGUMENT



San Jose won Game 7 by staging a memorable comeback after Golden Knights center Cody Eakin as assessed a five-minute major penalty for «this» infraction. What do you think of the call?



RT: Shouldn't have been a five-minute major.

Like: Refs got it right! pic.twitter.com/gOY6qRnqRU