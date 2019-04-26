«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    

«НУ, ШЕЛ – ТАК И ИДИ. МИМО»

Раздался стук. Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан открыл дверь. На пороге стоял с ног до головы официальный представитель НХЛ.

– Я это... шел мимо. Дай, думаю, зайду. Принесу извинения и все такое.

– Ну, шел – так и иди. Мимо. – Галлан со звоном захлопнул дверь и в рыданиях упал на диван…

Итак. В третьем периоде решающего матча серии с «Сан-Хосе» арбитры удалили игрока «Вегаса» Коди Икина за нарушение против Джо Павелски на пять минут.

Вот оно, нарушение.

DAILY SPORTS ARGUMENT



San Jose won Game 7 by staging a memorable comeback after Golden Knights center Cody Eakin as assessed a five-minute major penalty for «this» infraction. What do you think of the call?



RT: Shouldn't have been a five-minute major.

Like: Refs got it right! pic.twitter.com/gOY6qRnqRU — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) 24 апреля 2019 г.

«Вегас» к этому времени вел в счете 3:0. А через четыре минуты проигрывал 3:4.

А вот это победная шайба «Сан-Хосе» заброшенная в овертайме.

Суперкамбэк! Величайший! Но…

Спустя сутки после развязки стало известно: арбитры Дэн О'Хэллоран и Эрик Фурлатт отстранены и не будут назначены на игры второго раунда плей-офф. С высокой долей вероятности эти господа и вовсе не будут судить оставшиеся матчи розыгрыша. Более того: лига принесла официальные извинения «Вегасу» за решение арбитров в ключевом эпизоде «Икин – Павелски».

Как к этому относиться? Разумеется, по-разному! Одни считают, что «Вегас» получил за дело. И вообще! Стыд и срам пропускать четыре гола за пять минут – приличные люди так не поступают.

Аргумент? Да. Но при чем тут судейство? Мы начинаем уходить в сторону. А раз мы не уходим в сторону, то есть все шансы увязнуть в трактовке правил от которых у всех уважаемых любителей хоккея по всему миру уже давно кипят мозги: нам рассказывают про трактовки. Со знанием дела и аргументами. Говорят, что есть правила НХЛ, есть правила ИИХФ, а есть еще, о ужас, и правила КХЛ.

А теперь, внимание, вопрос: какого цвета глаза и какой формы мозги должны быть у человека, целый год смотрящего за судейскими решениями в КХЛ, затем ему втирают что-то про поправки пункты от ИИХФ, а по весне он не спит ночами и наслаждается решающими матчами в НХЛ, где другие правила в принципе?

Самый простой вариант – не знаешь правил? Сиди и помалкивай. Наслаждайся. Но зудит очень сильно и хочется продолжать чесаться на эту тему, ведь просто открыть и прочитать регламент – ну это же так скучно.

«ВЕГАСУ» ИЗВИНЕНИЯ ДО ЛАМПОЧКИ

Полагаю, что в данном случае судьи подумали и решили немного усложнить «Вегасу» жизнь в концовке слишком замечательно складывающегося для него матча. Напомним, что ведь вторую шайбу в ворота «Сан-Хосе» которую забросил (опять Икин!) судьи вполне могли и не засчитать – момент был пограничный. Поэтому, завидев кровь, арбитры решили впаять по полной программе. И спровоцировали, как выяснилось, переворот века за который потом лиге пришлось отдуваться.

«Вегасу» эти извинения, конечно же, до лампочки. В любых других случаях и других известных лигах не извиняются за такую ерунду вообще. В лучшем случае публично признают ошибку арбитров и отправляют их безмолвно валить лес. Потом про них забывают, чаще навсегда – и про ошибки, и про арбитров, и про лес. Некоторые возвращаются погрустневшими и седыми.

«Хреновая шутка от судей: из-за одного удаления – весь сезон коту под хвост» – сказал после матча нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо.

Точнее не скажешь, но и поделать ничего нельзя.