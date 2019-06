Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу

В России долгие годы идет дискуссия, какой путь лучше для молодых хоккеистов: ехать за океан в юном возрасте и пробиваться в НХЛ из низших лиг или играть дома, чтобы попасть в Серверную Америку уже состоявшимся мастером. Удачные примеры можно привести для обоих вариантов. Сторонники «выездного» сценария сразу вспомнят Александра Радулова и Никиты Кучерова, а те, кто агитирует за «домашний», – Евгения Кузнецова, Артемия Панарина, того же Тарасенко. А теперь в извечном и во многом бессмысленном споре появился новый «аргумент» – Барбашев.

Его Кубок Стэнли – это памятник терпению, характеру и следованию мечте. Воспитанник школы «Динамо» уехал в юниорскую лигу Квебека в 16 лет, был там звездой, стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года (за старший возраст), а в 2015-м, когда уже был задрафтован «Сент-Луисом» во втором раунде, взял со своим возрастом серебро, играя в первом звене.

Взрослая карьера Ивана началась в АХЛ на грани основы и запаса, но Барбс (как Барбашева называют в Северной Америке), в отличие от многих соотечественников, не сломался и не поддался искушению, получив в самый тяжелый момент привлекательное в финансовом плане предложение от «Динамо». Он зубами цеплялся за свой шанс! В сезоне-2017/18 российский нападающий провел в НХЛ 53 матча, не слишком богатых игровыми минутами, а в минувшем чемпионате стал полноправным игроком основы, пусть и в низших звеньях со специальными функциями: 80 матчей в регулярке с 26 (14+12) очками и 25 в триумфальном плей-офф с 6 (3+3)…

Когда воздается за труды и терпение, немудрено впасть в счастливое безумие. Вот и Барбашев во время чемпионского парада по Сент-Луису (который не знал чемпионства с момента вхождения «Блюз» в НХЛ – 52 года!) в порыве эйфории упал с пожарной машины. Мы заволновались, цел ли Иван, ведь за пять дней с момента шествия «Музыкантов» по городу прошло пять дней, а у него «замолчал» инстаграм, и никаких цитат в прессе не появлялось. К счастью, опасения не подтвердились.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP