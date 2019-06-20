Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу 23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.

В России долгие годы идет дискуссия, какой путь лучше для молодых хоккеистов: ехать за океан в юном возрасте и пробиваться в НХЛ из низших лиг или играть дома, чтобы попасть в Серверную Америку уже состоявшимся мастером. Удачные примеры можно привести для обоих вариантов. Сторонники «выездного» сценария сразу вспомнят Александра Радулова и Никиты Кучерова, а те, кто агитирует за «домашний», – Евгения Кузнецова, Артемия Панарина, того же Тарасенко. А теперь в извечном и во многом бессмысленном споре появился новый «аргумент» – Барбашев.

Его Кубок Стэнли – это памятник терпению, характеру и следованию мечте. Воспитанник школы «Динамо» уехал в юниорскую лигу Квебека в 16 лет, был там звездой, стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года (за старший возраст), а в 2015-м, когда уже был задрафтован «Сент-Луисом» во втором раунде, взял со своим возрастом серебро, играя в первом звене.

Взрослая карьера Ивана началась в АХЛ на грани основы и запаса, но Барбс (как Барбашева называют в Северной Америке), в отличие от многих соотечественников, не сломался и не поддался искушению, получив в самый тяжелый момент привлекательное в финансовом плане предложение от «Динамо». Он зубами цеплялся за свой шанс! В сезоне-2017/18 российский нападающий провел в НХЛ 53 матча, не слишком богатых игровыми минутами, а в минувшем чемпионате стал полноправным игроком основы, пусть и в низших звеньях со специальными функциями: 80 матчей в регулярке с 26 (14+12) очками и 25 в триумфальном плей-офф с 6 (3+3)…

Когда воздается за труды и терпение, немудрено впасть в счастливое безумие. Вот и Барбашев во время чемпионского парада по Сент-Луису (который не знал чемпионства с момента вхождения «Блюз» в НХЛ – 52 года!) в порыве эйфории упал с пожарной машины. Мы заволновались, цел ли Иван, ведь за пять дней с момента шествия «Музыкантов» по городу прошло пять дней, а у него «замолчал» инстаграм, и никаких цитат в прессе не появлялось. К счастью, опасения не подтвердились.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP — Josh Hyman 🏆 (@joshhymanNHL) 18 июня 2019 г.

« MVP ПАРАДА В КОМАНДЕ ХВАТАЛО»

– Вы в порядке?

– А что, появился такой ролик? Хах. Да, жив-здоров вроде. Особо ничего не почувствовал.

– На адреналине?

– На пиве (смеется). На параде никто себе ни в чем не отказывал. Но все прошло благополучно.

– Безумный день?

– Говорят, больше пятисот тысяч человек вышло нас поздравить. Я точно запомню это мероприятие на всю жизнь. Никогда ничего подобного не испытывал. Все ребята насладились моментом, да и болельщикам тоже очень понравилось.

– Вас в команде не признали MVP парада, ведь, если судить по роликам, чудили едва ли не больше всех?

– Там хватало MVP, если честно. Все для наших фанатов. Впервые в истории привезли в город Кубок Стэнли, почему бы не повеселиться?

– Вы все так близко с ними общались, сливались с толпой. Что фанаты говорили хоккеистам?

– Благодарили, многие называли этот день лучшим жизни. Кстати, не сомневаюсь, что так и было. Последний парад в Сент-Луисе был в 2011 году, когда бейсбольная команда «Кардиналз» выиграла MLB, но наш, как говорят, был круче. Все праздновали, пили пиво, радовались и братались.

– Не как в Торонто, где отмечали победу своего клуба НБА стрельбой?

– Слава богу, до такого у нас не дошло.

«УДИВИТЕЛЬНА НЕ ПОБЕДА, А НАША ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА В ЯНВАРЕ»

– В то, что чемпионский парад пройдет по Сент-Луису, в январе никто не верил. Ваш путь от последнего места до трофея в прессе, понятно, преподносится как сюжет из сказки.

– Волшебства нет никакого. Перед сезоном мы получили таких сильных игроков, как О’Райлли, Бозак, Марун, и все понимали, что собралась очень хорошая команда. В начале сезона не пошло, я сам не понимаю, как мы оказались в январе на последнем месте в лиге, но все верили, что переворот случится. Не могла команда с таким сильным составом закончить сезон без плей-офф. Поэтому продолжали делать свое дело. Никакого волшебства не было, просто вовремя случилась серия из 11 побед, и пошли вверх. Оставалось только зацепиться за плей-офф.

– Ну, назовите для красоты истории какой-то конкретный момент, после которого оттолкнулись ото дна.

– Не помню никаких речей в раздевалке, которые все перевернули, или чего-то подобного. Была черная полоса, потом начали выигрывать. Это не сказка, пусть это будет история про работу.

– То есть, больше удивления должно вызывать последнее место «Сент-Луиса» по ходу сезона, а не завоевание кубка?

– Полностью согласен. Реально вот непонятно, почему у нас было так мало побед в первой половине.

«БЕРУБИ РАЗДЕВАЛКУ НЕ РАЗНОСИЛ»

– В ноябре «Сент-Луис» возглавил Крэйг Беруби, который был тафгаем. Повлияло на команду то, что новый тренер – суровый мужик?

– Он был помощником в начале сезона, но даже, когда была черная полоса, раздевалку он не разносил. Когда Беруби поставили главным, многое поменялось, и перемены привели к победам. Я работал с ним еще в АХЛ и знал, что он очень хороший тренер. Всегда помогает, много разговаривает с игроками индивидуально, всегда за команду, всегда с командой.

– Кроме Беруби, кто объединял команду?

– У нас есть пара ребят с огромным опытом в НХЛ – Джей Боумистер и Александр Стин, они в основном выступают. Но во время полосы неудач особо зажигать команду не требовалось, хотя атмосфера была не самой веселой. Но опять же все понимали, что мы можем гораздо больше и нельзя опускать голову.

– Вы держитесь в раздевалке рядом с более опытным соотечественником Владимиром Тарасенко? Или семь лет за океаном и идеальный английский позволяют нормально чувствовать себя в любых условиях?

– С Вовой мы дружим, много времени проводим вместе, но мы не обособлены от команды, потому что русские. Знание английского действительно большой плюс, поэтому общаюсь со всеми.

– Российская пресса во время плей-офф подавала «Сент-Луис», как команду Тарасенко, забывая о вас. Не обидно?

– А зачем обижаться? Вова – знаменитый хоккеист, всегда на виду, много забивает. Понятно, что его все знают, а я, можно сказать, новенький. Да и без разницы мне, что там говорят и пишут.

– После окончания плей-офф стало известно, что Тарасенко играл с травмой плеча, О’Райлли со сломанным ребром. Вы без серьезных проблем прошли этот сложный путь?

– Все нормально. Все мы живые. Парад всех вылечил.

«10 МАТЧЕЙ НЕ МОГ ЗАСНУТЬ ПОСЛЕ ОБЕДА ПЕРЕД ИГРОЙ»

– Какие впечатления по финальной серии: запредельный уровень хоккея или битва характеров?

– Уровень высший, плей-офф – совершенно другая игра. Как сейчас помню, как нервничал, когда первый раз играл навылет год назад. Очень волновался. А в этом уже такого не было. Просто перед каждым матчем говорил себе: «Это очередная игра регулярного чемпионата».

– Получалось себя убедить?

– Очень сильно помогало. Эмоции уходили, а настрой выходить и стелиться появлялся.

– Ну, хоть перед седьмой игрой финала нервничали?

– У меня было достаточно дней на подготовку. В шестом матче я не играл из-за дисквалификации, и смотреть сверху было сложнее, чем находиться на льду. Очень сильно хотелось, чтобы мы взяли кубок в тот день, но в итоге пришлось решать в седьмой игре. Нервы были, с одной проблемой в плей-офф я все-таки столкнулся. Никак не получалось поспать после обеда перед игрой. А это очень важно.

– А мы уже подумали, что вы железный.

– В эти моменты в голове крутились мысли о важности Кубка Стэнли. Десять последних игр не мог спать. Ты себя убеждаешь, что не надо морочиться, но мысли сами лезут в голову: «Надо выиграть, надо выиграть».

– Как отвлекались: приставкой, телефоном?

– Просто лежал с закрытыми глазами.

– Все равно сложно поверить, что перед выходом на лед в седьмой игре не накрывало: «Вот я в седьмом матче финала – это лучшее время в хоккее».

– Хорошо. Волновался первые две смены, потом все стало на свои места. А вот в отеле перед отъездом на арену уже одетый сел на кровать на пять минут.

– На дорожку?

– Привести мысли в порядок, пока был в одиночестве. Нужно было выдавать свой лучший матч.

– А кайф получить удалось? Вау, я в седьмой игре финала НХЛ, об этом мечтают все хоккеисты, весь мир смотрит, а я здесь…

– Все приходит потом, сперва – дело. Но ничего лучшего седьмой игры финала быть действительно не может. Очень благодарен судьбе, что со мной такое случилось. Тем более, еще и выиграли.

«ХАРА ПОНИМАЛ, ЧТО НИКАКИХ ПРОКАТОВ С НИМ НЕ БУДЕТ»

– Финал молодежного чемпионата мира Канада – Россия в Торонто при 18 тысячах зрителей не так взбодрил?

– Тот матч бомба. Отчетливо помню красные трибуны, невероятный шум. Кстати, да, когда ты играешь в финале молодежного чемпионата мира с Канадой в Канаде – это сравнимо с финалом Кубка Стэнли.

– Жалко только тогда проиграли.

– Да, п****ц.

– Многие специалисты отмечают, что сейчас по игре «Бостон» был лучше «Сент-Луиса». Как вам казалось?

– Да не важно, кто как играл. Особенно в седьмом матче финала. Побеждает та команда, которая больше хочет. «Бостон» практически в каждом матче давил в первые десять минут первого периода, очень заряженными выходили, но у нас вратарь спасал. Потом уже мы брали инициативу в свои руки.

– Ваш голкипер Биннингтон постоянно цеплялся к соперникам, толкался, что для современных вратарей немного странно.

– Это его стиль. Вот такой вот персонаж. Когда мы вместе играли в АХЛ, он даже дрался.

– Нормальный стиль. Без опыта плей-офф затащил вас к кубку.

– Его подняли в январе, и мы начали ту победную серию. И он сделал себе карьеру. Мы начали побеждать, получать уверенность, прибавлять. Герой плей-офф.

– Еще один герой 42-летний защитник «Бостона» Здено Хара, который играл со сломанной челюстью. На его счет были специальные установки? Бить сильнее или, наоборот, не бить ветерана вообще?

– Можете не верить, но мы это практически не обсуждали. Играет и играет. Если человек выходит с травмой – это его решение, он сам прекрасно понимает, что никаких прокатов с ним не будет. И бить его будут, как всех, тем более в финале Кубка Стэнли.

«ОТВЕТИЛ «ДИНАМО»: БУДУ ИДТИ К МЕЧТЕ»

– Ваша карьера теперь точно станет одним из аргументов в нашем вечном споре уезжать или не уезжать совсем молодым игрокам в Америку.

– Поехать в 16 лет в Канаду, думаю, было самым правильным решением в карьере. В «Монктоне» в юниорской лиге я провел три хороших года. Мне повезло, каждый раз у нас собиралась отличная команда. Потом АХЛ, первый сезон на взрослом уровне – и было очень непросто. Я играл в четвертом звене или вообще не раздевали на матчи.

– Знаю, что в тот момент ваше родное «Динамо» предлагало очень неплохие деньги.

– У меня была встреча, звали обратно в Россию, но я сказал: «У меня есть мечта – попасть в НХЛ. Буду к ней идти». И остался. Терпел-терпел, и вот итог.

– Неужели не было искушения поехать в КХЛ заработать? Ведь вы женились в 19 лет, а по контракту новичка в АХЛ платят слезы…

– Говорю же, время было тяжелое. Зарплата была шесть тысяч, но три тысячи надо было отдавать на жилье. Плюс продукты. Практически ничего не оставалось.

– Жена поддержала в решении терпеть?

– Есть такие решения, которые надо принимать семьей, а есть, которые самому. И тогда я сам решил, что надо оставаться и биться. А уже в следующем сезоне набрал 34 вроде очка за 30 игр, и меня подняли в «Сент-Луис».

– Теперь-то цели какие? Заиграть в топ-6, а не биться-толкаться в четвертом звене и меньшинстве?

– Хотелось бы, но посмотрите на нашу команду. В первом звене играют Шварц, Шенн и Тарасенко. Потом О’Райлли, Перрон. Надо просто прогрессировать: больше забивать, больше вбрасываний выигрывать и так далее.

– Атакующие навыки, которыми вы выделялись по молодежи, не растеряли? В большинстве сыграете?

– В этом году я выходил в большинстве. На две смены.

– И как?

– Шайбу скинули, в зону заехал – и на смену. Но мы вели то ли 5:1, то ли 6:1. Развлекались в концовке.

«ЗВАЛИ В СБОРНУЮ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В ДАНИЮ»

– Но в большинстве можно поиграть и в другой команде, тем более у вас закончился контракт.

– Будем обсуждать новый.

– ФХР вас с Тарасенко поздравила как, игроков сборной России, хотя после финала МЧМ пятилетней давности вы не выступали на международном уровне. Какие-то контакты с федерацией были?

– Год назад звали на чемпионат мира в Данию, но у меня была травма. А в этом году никаких контактов не было.

🏆 Поздравляем нападающих сборной России Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, выигравших Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса»!



В решающем матче финала турнира «Сент-Луис» оказался сильнее «Бостона» — игра окончилась со счётом 4:1 — и тем самым добился победы в серии (4:3) 🏒 pic.twitter.com/IxOii1Qdqm — Хоккей России (@russiahockey) 13 июня 2019 г.

– В том сезоне у вас было 53 игры в регулярке, а сейчас 80. Наверное скорее бы позвали.

– Наверное, так.

– В школу «Динамо» Кубок Стэнли привезете?

– Пока не думал. Времени до августа еще полно. Пока буду отдыхать. Сейчас с родителями в Сент-Луисе, потом с женой в Майами полетим. Сезон уже через три месяца, надо успеть отдохнуть и подготовиться.

– Ну, вы же теперь знаете, что до января можно не играть.

– Ха-ха. Может, за такой парад нам все простят.