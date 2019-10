Славин оказался не по зубам Овечкину

Подвела несбалансированность сильно обновленного состава. Особенно линии обороны, в которой регулярно возникали дыры. И, конечно, сказалось отсутствие Евгения Кузнецова – субботняя игра с «Каролиной» была последней в его дисквалификации за кокаин. Во вторник в матче с «Далласом» челябинец вернется на лед.

Теперь я понял, почему в хоккее никогда не играют три дня подряд. Это невозможно – и крайне опасно для здоровья, а также кошелька. Испытал на себе. Главное даже не физическая усталость - впрочем, на лед я не выходил, потому стопроцентно за игроков судить не могу, а эмоциональная. Тем более в дни открытия очередного сезона.

ОСТОРОЖНО, В МЕТРО МОШЕННИКИ!

Четверг – Медисон Сквер Гарден, Нью-Йорк. Премьера в «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Пятница – Пруденшал-Сентер, Ньюарк. Премьера в «Нью-Джерси» Никиты Гусева.

Суббота – Кэпитал Уан-арена, Вашингтон. Премьера сезона на домашнем льду Ови и Ко.

Если между домами «Синерубашечников» и «Дьяволов» полчаса на подземке, то до столицы США пришлось пилить почти пять часов на автобусе. Усталость накрыла сразу по приезде на Потомак. Потерял бдительность и… Короче, остерегайтесь в метро американской столицы не людей, а автоматов по продаже билетов. Оберут до нитки мгновенно - и пикнуть не успеешь. Хотя, казалось бы, сколько раз ими пользовался, изъездил под землей дистрикт Колумбию вдоль и поперек.

Вот потому в спаренных матчах порой и залетают нелепые шайбы, а одного вратаря никогда не ставят два дня подряд.

В похожее положение угодил «Вашингтон»: в пятницу на Лонг-Айленде дожал «Нью-Йорк Айлендерс» - 2:1, а в субботу в домашнем матче открытия принимал самого ненавистного противника с прошлого сезона – «Каролину». Ту самую, что в стартовом раунде плей-офф-2019 именно здесь, в Вашингтоне, во втором овертайме седьмой встречи серии нагло сняла со «Столичных» чемпионскую корону.

Нагло не только по игре, но и по поведению. Все помнят, как юный Андрей Свечников постоянно задирал Александра Великого, за что поплатился сотрясением мозга. Но «Вашингтон» понес, пожалуй, даже более болезненную потерю, когда в четвертом поединке той самой серии некий Фегеле грубо кинул на борт Оши, мастерюгу «Кэпиталз», и тот сломал ключицу.

Честно сказать, я думал, в «Вашингтоне» о тех обидах не забыли, и бугай Уилсон провернет парочку карательных акций. Но нет. Бодигард Овечкина ограничился вербальным устрашением скамейки «Каролины» на предсезонке. К регулярному чемпионату у всех отношение принципиально иное. Не до драк и разборок: нужно здесь и сейчас определяться с составом, вписывать в него новичков и выстраивать игру на длинный сезон. Засидишься на старте – поезд не догнать. Пример восстания из ада – сиречь, с последнего места «Сент-Луиса»-2019, понятно, исключение в столетней летописи НХЛ.

СВЕТЯЩИЕСЯ ЖЕЗЛЫ

К новому сезону Кэпитал Уан-арена подготовила для болельщиков массу сюрпризов. Полностью заменен видеокуб. На нем теперь куда больше информации. По сути это четыре экрана циклопических размеров ноутбука с онлайн трансляцией матча – видео и текстовой: статистика бросков, хитов, вбрасываний, штрафов, кто персонально находится на льду в каждой команде… Плюс подвесили под потолком по две огромные плазмы в четырех углах стадиона – там и картинка со льда, и информация о ходе игр в других городах, и инфографика, и реклама, и многое другое… Все, короче, для зрителя. Вдобавок на каждое кресло положили по жезлу, который загорался красным цветом – клубным для «Вашингтона».

Пресс-служба «Кэпиталз» выписала мне аккредитацию в тот же сектор медиа-ложи, что и в прошлом сезоне. Когда трибуны стали заполняться, мне вспомнилась история 30-летней давности. Как-то я заглянул в библиотеку издательства «Советского спорта». По подписке там получали хоккейные журналы и еженедельники из Северной Америки с 50-х годов. Мне попалось в руки одно из таких изданий с разницей выпуска лет в пять. В обоих были большие статьи о «Торонто» с гигантскими цветными снимками. Видимо, фотокор делал их с одной точки, и я был просто раздавлен и потрясен, когда, разглядывая две фотографии, обнаружил – в секторе одни и те же люди! Недаром в Канаде ходят легенды о том, как сезонные аккредитации передают по наследству.

Так произошло и сейчас в хоромах Овечкина. К моему несказанному удивлению, прямо подо мной сидели те же болелы в красных джерси «Кэпиталз», что полгода назад! Более того, увидев перед игрой друг друга, они принимались обниматься чуть ли как не самые близкие родственники после долгой разлуки. Невероятное зрелище!

Но это была только разминка. Когда перед церемонией открытия потух свет и весь зал заискрился красным цветом зажженных жезлов… Это было что-то умопомрачительное! И началось представление команды хозяев, включая запасных, тренеров и всего обслуживающего персонала. Из тех, кто остался за бортом, последним диктор назвал Евгения Кузнецова, который в цивильном скромно стоял сбоку скамьи запасных. Я ждал реакции трибун – и она оказалась очень громкой, но предельно контрастной. Полстадиона затянула «Буууууу», другая половина – издала вопль одобрительного восторга. Женя в картинку видеокуба скромно улыбнулся. От себя замечу, после игры встретил его в подтрибунке. Настроение у нашего проштрафившегося бойца самое что ни на есть боевое. И это замечательно, ибо без Кузнецова у «Вашингтона» совсем разладилось большинство – даже шайбу в зону атаки ввести некому. И вообще – жутко не хватает креатива и лоска, который исходит от Евгения, когда он в настроении и лучших кондициях.

Публику не обманешь. Помимо Кузи, оглушительной овации удостоились Илья Самсонов, блестяще дебютировавший на Лонг-Айленде, его коллега и конкурент за пост №1 Брайден Холтби, душа команды Том Уилсон, ну и, разумеется, царь града на Капитолийском холме Александр наш Великий.

ЗАБОТЬСЯ О БИЗНЕСЕ, БРАЙДЕН!

У Холтби и другого столпа «Столичных», оруженосца Ови шведа Никласа Бекстрема этот сезон – последний по контракту, а значит, определяющей цену всей их дальнейшей жизни в хоккее. Вратарь принялся зарабатывать на безбедную старость сразу после стартового вбрасывания. Только благодаря цирковым сейвам Холтби, «Каролина» не распяла любимого клиента еще в первом периоде. Глядя на подвиги одинокого защитника Белого дома, чуткий звукорежиссер тут же в паузе запустил по арене знаменитый хит моей любимой с детства канадской группы The Guess Who «Takin' care of business», то есть «Заботься о бизнесе». Прямой намек на работу Брайдена на новый контракт. Вот даже такие тонкости тут улавливают и всячески раскручивают. Одно слово, машина шоу-бизнеса НХЛ работает бесперебойно.

Ну а что Русская машина, которая никогда не ломается? Что скрывать, без Кузи заскучал Ови изрядно. Как ни крути, а человек он зависимый. Чтоб царь-пушка пальнула, необходимо, чтобы кто-то поднес ядро. Бекстрем и властитель синей линии павер-плея «Вашингтона» Карлсон в субботу с этой функцией не справились. Да и сам Овечкин, как мне показалось, чувствовал себя не лучшим образом. Чуть ли не в первой смене Саша неудачно упал и головой въехал в голкипера гостей Раймера. Массажисту даже пришлось на скамейке растирать капитану шею.

Хотя Овечкин по традиции стал самым бросающим игроком матча – 7 выстрелов в створ, по-настоящему включилась Русская машина лишь в заключительной десятиминутке. Просто деваться было некуда, после того как защитник Джейкоб Славин на 50-й минуте увенчал великолепную контратаку «Каролины» мастерским расчленением Холтби – вратарь оказался в одном углу, а шайба – в другом. 2:2. Ассистировал, к слову, Славину тот самый Фегеле, что вырубил на полгода Оши, а обе другие шайбы «Харрикейнз» организовал Свечников. Делай выводы, «Вашингтон»! Ни в коем случае не призываю к крови, тем не менее…

Славин тем временем поймал кураж и совсем распоясался. Видя, что Овечкин завелся и в одной смене за 12 секунд трижды (!) зарядил по воротам, подловил Александра в конце игрового отрезка на усталости в центре льда и предельно жестко въехал в корпус. Однако это только еще больше раззадорило москвича. Он продолжал лютовать в зоне гостей. В овертайме уже было победно вскинул руки, когда в большинстве бабахнул из своего офиса. Но шайба рикошетом от защитника угодила в штангу. «Кэпиталз» увлеклись атакой – и снова нарвались на укус «Каролины» в контрвыпаде. Смертельный. 2:3.

И в этот раз, как в апрельском плей-офф, дуэль выиграл американский Славин. Но тем злее будет Ови, а шансов поквитаться Александру представится еще уйма.