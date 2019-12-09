Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш - Советский спорт
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09 декабря 2019 14:12ХоккейСлавин Виталий

Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш

«Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах.

В игорной столице мира Александр Георгиев отразил все 38 бросков хозяев и во второй раз за четыре матча сыграл на ноль.

Первую в сезоне сухую викторию россиянин обеспечил «Синим рубашкам» 30 ноября в Ньюарке, где были разбиты горемычные «Дьяволы» - 4:0. Однако в следующем туре Дэвид Куинн зачем-то вернул в ворота шведа: в результате – домашняя оплеуха от «Вегаса». Остается надеяться, что главному тренеру и руководству клуба окончательно стало ясно, кто на Манхеттэне номер один. Пока не поздно, пока на него есть хоть какой-спрос, нужно срочно избавляться от 37-летнего Короля Хенрика с его сумасшедшей зарплатой в 8,5 млн долларов. Тем более что для дебюта в НХЛ давно созрел в фарм-клубе олимпийский чемпион Игорь Шестеркин.

Георгиев, как и в целом вся молодая нью-йоркская команда, слабовато начал чемпионат, но к первому месяцу зимы набрал форму. В четырех последних матчах Александр одержал три победы – над «Нью-Джерси» (4:0), «Коламбусом» (3:2), «Вегасом» (5:0) и пропустил лишь четыре шайбы, сделав 150 сейвов. Это 97,4 процента отраженных бросков. Фантастика! К слову, в игре с «Вегасом» только в первом периоде парировал 17 выстрелов «Золотых рыцарей».

- У «Вегаса» очень быстрая команда, поэтому много шансов они создают после быстрых атак, - сказал Георгиев. - А на этой арене, конечно, очень интересно играть. Такое ощущение, что ты гоняешь шайбу в ночном клубе. Это здорово подстегивает.

Теперь боссам «Рейнджерс» сложно будет загнать Георгиева в запас, чтобы попытаться сэкономить на его новом контракте. До конца этого сезона он получает смешные по меркам НХЛ 792500 долларов в год, но весной договор новичка заканчивается.

Кажется, в «Рейнджерс» уже понимают, что кардинальных перестановок на посту номер один не избежать. По крайней мере Дэвид Куинн в похвалах российского голкипера, которого НХЛ назвала первой звездой дня лиги, себя не сдерживает:

- Это просто очень хороший вратарь, о чем мы узнали еще в прошлом году. Алекс напоминает нам то, о чем мы уже в курсе, и, пожалуй, выводит свою игру на новый уровень. На глазах становится более уверенным в себе. Он хочет достичь максимума и делает все для этого. В Лас-Вегасе здорово поработал, успокоив команду. А игроки неплохо чистили пятак перед ним. Георгиев сыграл безошибочно.

Надо отметить, что «Рейнджерс» - единственная команда НХЛ, в системе которой три вратаря, отразившие не менее 92 процентов бросков не менее чем в 10 матчах в трех разных лигах: Георгиев – в НХЛ, Игорь Шестеркин – в АХЛ, Тайлер Уолл – в NCAA (студенческая лига).

Неплохо проявил себя и Артемий Панарин. Но его обязывает вторая зарплата в НХЛ – 11,64 млн в год. Хлебушек открыл счет на 11-й минуте и помог его закрыть на 56-й минуте Мике Зибанежаду в большинстве. Куинн продолжает настойчиво ставить праворукого россиянина при численном преимуществе на правый фланг, чем лишает того возможности щелкать в касание.

Будем надеяться, что тренеру на месте виднее. В любом случае «Рейнджерс» по-прежнему вне зоны плей-офф. А бороться за путевку в кубковую весну ему предстоит не с кем-нибудь, а со злющей «Тампой-Бей», победителем прошлой регулярки.

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