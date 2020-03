Джино выпустил джина из кувшина. Как прошел день в НХЛ (видео)

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию очередной обзор игрового дня в НХЛ.

«Монреаль» – «Нэшвилл» – 2:4

Хозяева со звоном провалились во втором периоде и этого хватило «Предаторз» для того, чтобы выиграть матч. Силуэты плей-офф для «Монреаля» и без этого результата были весьма размытыми, а теперь и вовсе едва просматриваются.

Яков Тренин из «Нэшвилла» провел шесть силовых приемов и закончил игру с показателем полезности +1.

«Нью-Джерси» – «Питтсбург – 2:5

Джино выпустил джина из кувшина. В последних пяти матчах у россиянина семь набранных очков. После этого рывка он находится всего в трех очках от Яромира Ягра в списке бомбардиров в истории клуба. Выше чеха только Марио Лемье и Сидни Кросби.

Никита Гусев из «Нью-Джерси» забил в большинстве и в этом сезоне у него набрано уже 44 очка в 66 матчах.

«Торонто» – «Тампа Бэй» – 2:1

«Листья» прерывают серию из трех поражений на выезде и репетицию против соперника в первом раунде плей-офф проводят успешно. Никита Кучеров и Михаил Сергачев на двоих нанесли 10 бросков по воротам, Андрей Василевский дважды пропустил в меньшинстве.

Остон Мэттьюз забрасывает победную шайбу и с 32 «домашними голами» становится вторым снайпером в истории «Торонто».

«Филадельфия» – «Бостон» – 0:2

Наконец это произошло. «Бостон» одерживает четвертую подряд гостевую победу, первым в лиге набирает 100 очков, а это значит, что девятиматчевая победная серия «Филли» подошла к концу. Тукка Раск отражает 36 бросков и играет «на ноль» пятый раз в сезоне. Иван Проворов был активен (2 блока, 3 хита, 4 броска, 2 минуты штрафа за 25 минут игрового времени).

«Детройт» – «Каролина» – 2:5

В состав «Кейнз» вернулся голкипер Петр Мразек – один из основной вратарской бригады, которая в полном составе выбыла из строя в легендарном матче против «Торонто».

Себастьян Ахо забивает четвертый гол в сезоне при и игре в меньшинстве, у Андрея Свечникова голевая передача.

«Даллас» – «Рейнджерс» – 2:4

Уже на 19 секунде матча Артемий Панарин вывел на бросок Адама Фокса и тот кистевым броском прошил Бена Бишопа. «Старз» продолжают стремительно скатываться по вертикали – у команды шестое поражение подряд.

Александр Радулов уже стабильно в состав не проходит, а Денис Гурьянов в этом матче сцепился с Райаном Линдгреном, но даже этот подвиг не особенно вдохновил его партнеров по команде.

Игорь Шестеркин одерживает первую победу после травмы, у Павла Бучневича голевая передача – его результативная серия достигает шести матчей.

Igor Shesterkin (10-2-0) became the sixth goaltender in NHL history to earn 10 wins in his first 12 appearances. The others:



Frederik Andersen (2013-14)

Bob Mason (1983-84 – 1984-85)

Bob Froese (1982-83)

Wayne Thomas (1972-73 – 1973-74)

Frank Brimsek (1938-39)#NHLStats pic.twitter.com/TzUzArJPv8