Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес - Советский спорт
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08 апреля 2020 09:09ХоккейФедоровский Александр

Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес

«Советский спорт» листает хоккейные новости за последние сутки и собирает для вас наиболее важные.

Сразу несколько клубов НХЛ заинтересованы в приобретении голкипера СКА Алексея Мельничука. По сообщениям СМИ в список соискателей входят «Вегас», «Колорадо» и «Сан-Хосе». Контракт вратаря истекает в конце апреля. Минувший сезон в составе СКА стал для Алексея Мельничука дебютным – в 16 матчах он пропускал в среднем меньше двух шайб за игру.

«Торонто» подписал контракт новичка с Александром Барабановым, так что «Листья» постепенно становятся русскими. Напомним, что в этом сезоне за клуб выступает Илья Михеев, который заинтересован в том, чтобы продлить соглашение с «Торонто». Не стоит забывать и про Егора Коршкова, который провел за основной состав всего один матч и забил в нем гол, но в фарм-клубе показывает довольно приличные цифры – 25 очков в 44 матчах. Александр Барабанов является олимпийским чемпионом 2018, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

Пока все сидят на карантине, НХЛ продолжает аккуратно вытаскивать россиян из КХЛ. На очереди Григорий Денисенко, отклонивший новое соглашение ярославского клуба. Нападающий «Локомотива» был выбран «Флоридой» на драфте 2018 года под 15 номером и предлагает игроку соглашение сроком на три года. В этом сезоне у Денисенко 12 очков в 38 матчах за «Локомотив» и серебро молодежного первенства в составе молодежной сборной России.

Не дремлет и «Эдмонтон». С нового сезона клуб планирует вернуть под свои знамена нападающего ЦСКА Антона Слепышева, который уже выступал за «Нефтяников» и за три сезона провел в этой команде свыше ста матчей, включая 12 игр плей-офф. За два года выступлений в ЦСКА Слепышев набрал 80 очков и завоевал Кубок Гагарина.

«Филадельфия» планирует сохранить в своем составе защитника Ивана Проворова. Немудрено, но все же приятно лишний раз в этом убедиться. Дело в том, что в следующем году состоится драфт расширения в связи с появлением в лиге новой команды из Сиэтла, так что остальным командам можно будет сохранить лишь трех защитников. Проворов – как раз в их числе.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко на период карантина принял решение примерить вратарскую экипировку и занял место в воротах. Спасение «блином» выдалось особенно эффектным, убедитесь в этом сами, посмотрев крошечный ролик.

Двукратный чемпион мира в составе сборной Канады голкипер Шон Бурк открыл свой канал в Ютубе, где осваивает премудрости игры на гитаре. Старик начал с простого и изобразил на публике легендарное творение Боба Дилана. Если вы когда-то хотя бы раз держали в руках гитару, то наверняка знаете, что сыграть это произведение совсем несложно.

Кризисные новости. Бабки у подъезда не спят и разносят слухи, увы, но большинство из них не лишены смысла. Итак, как известно, с нового сезона в КХЛ не будет «Адмирала» (Владивосток), но это не значит, что кто-то еще может «отвалиться». В так называемой зоне риска на Востоке упоминаются «Амур», «Барыс» и «Нефтехимик», а на Западе «Йокерит», «Сочи» и «Северсталь».

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