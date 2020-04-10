Сборная, которую потеряем. КХЛ покинет немало игроков

Из-за пандемии коронавируса пока не ясно, когда стартует новый сезон в КХЛ. Но уже понятно, что многих ярких игроков в чемпионате-2020/21 мы на наших ледовых аренах не увидим. Из тех, кто поедет покорять НХЛ, а также ветеранов, завершающих свои карьеры, мы составили настоящую сборную.

Вратари:

Илья Сорокин (ЦСКА – «Нью-Йорк Айлендерс»), Алексей Мельничук (СКА – «Вегас»/«Колорадо»)

Лучший вратарь нашего чемпионата Сорокин перерос КХЛ. В «Айлендерс» его давно ждут. Если переход не сорвется, а в наше ужасное время можно ждать чего-угодно, то он составит клубный тандем российских вратарей с Семеном Варламовым. Другому конкуренту Ильи – Томасу Грайссу, как и Варламову, уже за 30. Так что перспективы стать первым номером «островитян» у Сорокина очень хорошие.

Что касается Мельничука, то его шансы заиграть в НХЛ не столь радужные по сравнению с московским армейцем. Но сам он горит желанием попробовать себя в лучшей лиге мира. Пусть едет.

Первая пятерка:

защитники Александр Романов (ЦСКА – «Монреаль») – Артем Зуб (СКА – «Оттава»); нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА – «Миннесота») – Линус Умарк («Салават Юлаев» – Швейцария) – Александр Попов (ЦСКА).

Самого перспективного защитника России Романова давно обхаживает «Монреаль», а лучшего форварда КХЛ Капризова – «Миннесота». Весь сезон представители заокеанских клубов плотно вели своих подопечных, не раз прилетали в Россию. Вариантов не уехать у обоих армейцев, пожалуй, нет.

Зуб был надежен в этом сезоне, который может стать последним для армейца Попова.

Вторая пятерка:

защитники Алексей Марченко (ЦСКА – «Детройт») – Никита Трямкин («Автомобилист» – «Ванкувер»), нападающий Дмитрий Яшкин («Динамо» М – НХЛ) – Максим Шалунов (ЦСКА – «Чикаго») – Михаил Григоренко (ЦСКА – НХЛ)

Во второй пятерке – еще три армейца. Они сегодня нарасхват в НХЛ. ЦСКА всех своих лидеров удержать не сможет при всем желании. С учетом того, что в КХЛ вводится потолок зарплат в 900 миллионов рублей, отпускать ведущих игроков заставляют финансовые ограничения.

Марченко и Григоренко выражали желание вернуться за океан еще после Нового года.

Динамовца Яшкина, который провел великолепный сезон в КХЛ, пытаются оставить боссы бело-голубых. Но шансов на это совсем немного.

Третья пятерка:

защитники Михаил Науменков (ЦСКА – НХЛ) – Виталий Атюшов («Нефтехимик»), нападающие Александр Барабанов (СКА – «Торонто») – Александр Кадейкин («Салават Юлаев» – «Детройт») – Григорий Денисенко («Локомотив» – «Флорида»)

За Барабановым охотились несколько клубов НХЛ. Помимо «Кленовых листьев» среди тех, кто хотел приобрести форварда-универсала, способного эффективно отыграть и в меньшинстве, были также «Нэшвилл» и «Аризона». Игроку уже 25 лет, он набрался опыта не только в СКА, но и в матчах за сборную, став олимпийским чемпионом 2018 года.

Капитан российской молодежки Денисенко не слышит советов подождать с отъездом хотя бы год. Большинство специалистов считают, что Григорий еще не готов к НХЛ. В это охотно верится, глядя на нестабильную игру нападающего за «Локо».

«Детройт» рассчитывает на Кадейкина, который способен не только быть эффективным в атаке, но и надежным в оборонительных действиях.

Четвертая пятерка:

защитники Дмитрий Калинин («Трактор») – Андрей Марков («Локомотив»), нападающие Максим Афиногенов («Динамо» М) – Павел Дацюк («Автомобилист») – Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи» – «Чикаго»)

В четвертом звене оказались сразу четыре ветерана, которым пора вешать коньки на гвоздь. Время, увы, неумолимо. Энхаэловцы Марков, Афиногенов и Дацюк становились чемпионами в составе «Динамо» еще в 2005-м, локаутном для НХЛ сезоне, подарившем нам блестящий чемпионат. Понимаешь, как же давно это было, когда задумываешься, что Александр Овечкин в тот год был их партнером в «Динамо» и еще только собирался уезжать в НХЛ.

А вот Алтыбармакяну из ХК «Сочи», заключившему контракт с «Чикаго», наверняка придется пробиваться в основу «ястребов» через АХЛ.