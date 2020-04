Чуда не случилось. Кем был Колби Кейв, которого оплакивает весь хоккейный мир

Undrafted but undaunted. Незадрафтованный, но бесстрашный. Так сказал о Кейве комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментируя новость о смерти хоккеиста. Да, Кейв не подавал больших надежд в юности, но попытался отвоевать свое место под солнцем в сильнейшей лиге мира упорством и трудом. И это у него получилось, о чем свидетельствуют 23 матча за «Бостон» в сезонах 2017/18 и 2018/19 и еще 44 после перехода в «Эдмонтон».

Кстати, за свою недолгую карьеру он пересекался с россиянами: в АХЛ его одноклубниками были Александр Хохлачев («Провиденс Брюинс»), Кирилл Максимов и Дмитрий Саморуков (оба – «Бэкерсфилд Кондорс»), в НХЛ – Антон Худобин («Бостон») и Валентин Зыков («Эдмонтон»).

Свой последний матч Кейв провел 6 марта. «Бэкерсфилд» принимал дома «Стоктон Хит» и победил 4:3 по буллитам. Решающий штрафной бросок реализовал наш Максимов. А Кейв отличился еще во втором периоде, сделав счет 1:1… Следующий матч его команда должна была провести 13 марта в гостях у «Гранд Рэпидс Гриффинс». Однако игра была отложена из-за пандемии коронавируса. Так уж получилось, что для Кейва – отложена навсегда.

Итак, что же произошло с молодым парнем? Причиной его госпитализации в Торонто стало кровоизлияние в мозг. Со вторника он находился в медикаментозной коме после срочной операции по удалению коллоидной кисты, которая сдавила ему мозг. В четверг жена хоккеиста Эмили опубликовала в инстаграме пост отчаяния и одновременно надежды. «Пожалуйста, проснись, пожалуйста, проснись, - обращалась к любимому несчастная девушка. - Мне остается только спрашивать: «Он ведь проснется, правда?» Нужно чудо… Нам с родителями Колби больше нельзя находится в госпитале, потому что это запрещают правила борьбы с COVID-19… Я мечтаю встретиться с тобой, поцеловать тебя, без тебя мое сердце рассыпается на тысячи кусочков… Из трудностей рождаются чудеса».

В последней строчке Эмили процитировала Библию. Но… чуда не произошло. В субботу в инстаграме девушки появилась такая запись:

«Мое сердце разбито вдребезги… Ты навсегда останешься моим героем, встреча с тобой – лучшее из случившегося в моей жизни. Никогда бы не подумала, что буду оплакивать тебя, не отметив годовщину свадьбы… Ты был лучшим другом, мужем… И как же я хотела видеть тебя папочкой… До встречи, Колб. Ты встретишь меня в раю теплым влажным поцелуем. Ты будешь со мной на каждом шагу… Ты - моё все. И так будет всегда. Спасибо тебе за то, что ты теперь самый лучший ангел-хранитель…» К этим словам было прикреплено черно-белое фото, на котором Эмили обнимает скончавшегося мужа. Они поженились в июле прошлого года.

…О невероятном трудолюбии Кейва еще в 2018 году говорил Брюс Кэссиди – нынешний главный тренер «Бостона», который до 2016-го руководил «Провиденсом», откуда и забрал молодого центрфорварда в главную команду «Брюинс». В первом сезоне в НХЛ Колби провел всего три матча, а в следующем отметился первым голом (из четырех) в сильнейшей хоккейной лиге, поразив ворота голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.

Тем не менее, «Бостон» отзаявил Кейва, и в январе 2019 года тот оказался в «Эдмонтоне», за который выступал еще в начале прерванного из-за пандемии сезона…

Сразу после смерти хоккеиста выяснилось, как много было у него друзей. Потому что за пределами площадки он, где бы ни выступал - что в НХЛ, что в АХЛ, что еще по юниорам в родном Саскатчеване - слыл невероятно жизнерадостным, компанейским парнем с отличным чувством юмора. Это отмечали почти все, кто уже выразил слова соболезнования семье Кейва. В их числе оказалась и легенда хоккея, четырехкратный чемпион НХЛ в составе «Эдмонтона» Уэйн Гретцки, которого заокеанские эксперты накануне смерти Колби назвали лучшим центрфорвардом в истории лиги.

«Мы с моей женой Джанет опечалены этим известием. Он был замечательным хоккеистом с блестящим будущим и в еще большей степени - хорошим человеком. Наши мысли и молитвы с Эмили и его семьей», - написал Великий в твиттере.

Janet and I are so sad to hear of Colby’s passing. He was a wonderful hockey player with a bright future, but an even better person. Our thoughts and prayers are with his wife Emily and his entire family. 🙏