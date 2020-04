Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру

Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 центров НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе.

Напомню критерии отбора, о которых НХЛ даже не упомянула:

1. Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой. Исключение – сборники, ярко проявившие себя в международных турнирах.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока клуб не взял бы Кубок Стэнли.

Хит-парад, как положено, ведем снизу вверх. В первой части список открыли следующие центрфорварды (в скобках место в версии НХЛ):

16 (1). УЭЙН ГРЕТЦКИ (Канада);

15 (22-24). МАЙК МОДАНО (США);

14. (-) ВИКТОР ЖЛУКТОВ (СССР);

13 (-). НИЛ БРОТЕН (США).

Бурю откликов вызвало упоминание так называемого Великого. Читатели негодуют: на каком основании Гретцки включен в топ, если не соответствуют двум критериям из трех?! Ну, во-первых, Кубок Стэнли он все-таки брал, да и в «Кленовых листьях» присутствовал, когда те продули два Кубка Канады (мира), два чемпионата мира (молодежный и взрослый), Олимпиаду, но три Кубка Канады все-таки выиграли, хотя MVP всегда доставались другим. А, во-вторых, я так решил. Не устраивает этот вариант, составляйте свой, а я будучи знатоком высшей пробы его профессионально прокомментирую. Если, конечно, заплатите.

А теперь – продолжим.

12 (22-24). ПАТРИС БЕРЖЕРОН

Пожалуй, нет другого канадца, попившего столько российской кровушки. Он начал охоту на русских и конкретно – Овечкина еще на молодежном ЧМ-2005. Александр шел к своему второму подряд золоту, когда во втором периоде финала канадец вырубил нашего лидера. В итоге 1:6, а Ови вышел на награждение со слезами на глазах, с перевязанной рукой и больничным на два месяца. Бержерон удостоился титула MVP, стал лучшим бомбардиром турнира и вошел в Олл Старз вместе с Овечкиным, которого признали лучшим нападающим.

Их беспощадная дуэль продолжилась в НХЛ и в национальных командах. Надо признать, Патрис побеждал чаще – на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, в Кубке мира-2016, Кубке Стэнли-2011, причем забил победный гол в решающем матче финала с «Ванкувером», в котором отметился дублем. Есть у него и золото ЧМ-2004. Причем он - первый и единственный хоккеист в истории, кто выиграл сперва взрослый ЧМ, а потом – молодежный.

Именно Бержерон повторно сокрушил Овечкина в стартовой серии плей-офф-2012, когда бостонцы всей командой охотились на капитана «Вашингтона». Но «Кэпиталз» все-таки скинули действующих чемпионов НХЛ с трона, и Великая восьмерка хотя бы частично вернул канадцу должок за предыдущие оплеухи. Когда же Ови пару лет назад стал MVP плей-офф и подарил столице США первый Кубок Стэнли, пути «Вашингтона» и «Бостона» в нокаут-раунде не пересеклись.

Патрис четырежды завоевывал «Селк Трофи» как лучший нападающий оборонительного плана. После расставания с НХЛ Дацюка, который трижды брал этот приз, равных канадцу в умении одинаково продуктивно играть спереди и сзади в лиге не осталось.

11 (11). ПЕТЕР ФОРСБЕРГ (Швеция)

Вот как аргументировала свой выбор НХЛ:

- Восьмой по очкам в среднем за игру (1,25) среди проведших в НХЛ не менее 650 матчей. Всего в 708 встречах за «Квебек»/«Колорадо», «Филадельфию», «Нэшвилл» набрал 885 (249+636) очков. Добыл с «Колорадо» Кубок Стэнли в 1996 и 2001 годах. Самый результативный центрфорвард в период с 1994 по 1999 год с 440 (128+312) очками в 344 матчах.

Добавлю от себя, что обошли шведа на этом отрезке только чех Ягр (220+323=543) и финн Селянне (212+246=458). Для слепых поклонников-дилетантов самого переоцененного игрока в истории мирового спорта сообщу, что Гретцки в этот промежуток даже четыре сотни не наскреб – 399 (91+308) очков в 362 играх. Оно и понятно, молодцом Уэйн слыл среди овец в команде-монстре в 80-е годы. Но стоило в НХЛ съехаться всем сильнейшим со всего мира, быстренько сам превратился в овцу. Хорошо, что и в Северной Америке это прекрасно понимают, выделив в характеристике Форсберга именно тот период, когда конкуренция в лиге стала самой высокой с момента учреждения НХЛ в 1917 году. При этом пика Петер достиг только в 2003 году, когда стал первым по полезности «плюс/минус», заработал «Арт Росси Трофи» как лучший бомбардир и «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона, о чем сайт НХЛ скромно умолчал.

Меня Форсберг впервые потряс еще в 1993 году. На молодежном ЧМ в звене с Маркусом Нэслундом и Никласом Сундстремом установил феноменальный рекорд, который никогда не будет побит – 31 (7+24) очко в семи матчах!

Второй шок я испытал в финале Олимпиады-1994 в Лиллехаммере. В серии буллитов 20-летний швед принес «Тре Крунур» первое золото в истории, исполнив решающую попытку каким-то невероятным образом – сам уехал влево, куда за ним переместился и вратарь канадцев, а клюшку оставил справа и одной рукой завел шайбу в пустую рамку. Фото сверху этого момента наряду с «полетом Бобби Орра», когда бостонец забивал победный гол в финале Кубка Стэнли-1970, признаны культовыми в летописи хоккея.

В течение всей карьеры Форсберга одолевали травмы. За 14 сезонов в НХЛ он лишь один регулярный чемпионат (1995/96) отыграл от звонка до звонка. Перед его индивидуальным триумфом в 2003 году вообще целиком пропустил регулярку-2001/02. Тем не менее в 2006 году Петер помог шведам повторно выиграть Олимпиаду и стал третьим в истории, кто не менее двух раз побеждал на ЧМ, Олимпиадах и в Кубке Стэнли. Два других, разумеется, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов.

10 (7). ДЖО САКИК (Канада)

Снова обратимся к наградному листу от НХЛ:

- Набрал 1641 (625+1016) баллов в 1378 играх. Все – за «Квебек»/«Колорадо». Это девятая сумма за всю историю НХЛ. Выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли в 1996 и 2001 годах. В 1996-м получил «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф, в 2001-м – «Харт Трофи» как MVP регулярного чемпионата.

Негусто, с одной стороны. С другой – если взять за отсчет 1989 год, когда в НХЛ прибыл первый десант из России во главе с теми же Фетисовым и Ларионовым, именно Сакик – самый результативный центр. Причем уступает он только Ягру.

Феномен Сакика или Шакича, его родители приехали в Канаду из Хорватии, в уникальной стабильности. Все 20 лет в НХЛ оставался преданным одному-единственному клубу, в котором был неизменным капитаном с 23 лет. Когда Джо пришел в 1988 году в «Нордикс», команда представляла собой абсолютный отстой. Четыре подряд сезона «Квебек» даже не замахивался на плей-офф, но молодой новичок умудрился дважды настрелять более ста очков.

Дошло до того, что Эрик Линдрос, считавшийся преемником Марио Лемье, устроил грандиозный скандал. Когда «Квебек» выбрал его на драфте-1991 под первым номером, отказался заключать контракт с заведомым аутсайдером. НХЛ поначалу дисквалифицировала строптивого юношу и тот скатал на Олимпиаду-1992 в Альбервиль, где в финале получил отлуп от Вячеслава Быкова и Ко. Но летом лига благословила грандиозную сделку между «Филадельфией» и «Квебеком» - за Линдроса «Флайерз» заплатили бедствующим франкофонам 15 млн долларов и отдали пятерых игроков, включая Петера Форсберга.

Денег этих хватило ненадолго – в 1995 году «Нордикс» переехали в Денвер и назвались «лавиной». На новом месте команда буквально переродилась и с ходу выиграла Кубок Стэнли. В звене с Валерием Каменским Сакик установил карьерные рекорды результативности как в регулярке – 120 (51+69) очков, так и в плей-офф – 34 (18+16) и заслуженно удостоился MVP Кубка Стэнли-1996.

Через пять лет «Колорадо» уже без Каменского повторил успех. Сам сезон-2000/01 получился для капитана просто выдающимся: он первенствовал в шести номинациях года – самый полезный игрок регулярного чемпионата, самый полезный по «плюс-минус», самый корректный («Леди Бинг Трофи»), самый ценный игрок регулярного чемпионата по опросу игроков, центр в первой команде Олл Старз.

Сакик – единственный центральный нападающий, который причастен к обеим эпохальным викториям «Кленовых листьев». Первой после 33-летнего перерыва победе Канады на ЧМ-1994. Возвращения олимпийского золота родоначальникам хоккея пришлось ждать и вовсе полвека. Пока в финале Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити против хозяев наш скромный герой не организовал четыре из пяти шайб (два гола и две передачи) в ворота США (5:2). Кто после этого стал MVP олимпийского турнира, уточнять излишне.

9 (29). ПАВЕЛ ДАЦЮК (Россия)

Паук, Волшебник, Гудини – это не просто банальные прозвища, которые есть у любого мало-мальски заметного игрока НХЛ. Так есть на самом деле!

Помните, его буллит из космоса в ворота «Трактора» в январе 2013 года, перед тем как Дацюк вернулся в НХЛ, где завершился локаут? В том сезоне он во второй раз выиграл приз «Советского спорта» «Харламов Трофи» как лучший российский игрок НХЛ. Летом Дацюк приехал в редакцию, и я попросил его показать, как он умудряется просовывать клюшку за спину и бросать шайбу. Это же физически невозможно, что признал сам Александр Якушев. Однако волшебник легко продемонстрировал свой бесподобный финт. Сергей Гимаев, также присутствовавший при этом, лишь вздохнул и задумчиво произнес:

- Да, Виталий, простым смертным подобное неподвластно…

Читал на днях в интернете, как французские футбольные болельщики смеялись над подборкой лучших эпизодов с участием полузащитника «Монако» Александра Головина.

- Неужели целых пять минут удалось наскрести?! - хохмил один фанат.

- Наш царь! – парировал другой.

- Он разочаровывает. От его игры в последнем матче вообще могло стошнить, - грустно итожил третий.

Так вот, нажатием пары клавиш в сети легко обнаруживаются получасовые сеансы магии от Дацюка, к примеру, с такими комментариями:

- Можно бесконечно долго смотреть за тем, как горит огонь, как течет вода - и как играет Павел.

Или:

- Я бы памятник воздвиг ему рукотворный, но его скромность рождает только уважение.

А вот еще парочка:

- Есть вещи, которые не натренировать никаким тяжким трудом, нужен поцелуй Бога.

- Высокое мастерство он превратил в искусство, но даже искусство в его исполнении стало чем-то большим, превратившись в волшебство.

И на английском:

- The three most sobering words in NHL Hockey History: «Here comes Datsyuk!»

Подозреваю, здесь обыграна песня Джорджа Харрисона «Here comes the Sun». После замены солнца получилось:

- Три самых отрезвляющих слова в истории НХЛ: «А вот - Дацюк!».

На этом, в общем-то, можно было и закончить. Но не могу удержаться, чтобы не привести несколько поразительных фактов влияния на результаты «Детройта» единственного хоккеиста в мире, выигравшего Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

С 2004-го после того, как годом ранее из «Уингз» ушел Сергей Федоров и Павел остался в команде последним русским, он шесть сезонов кряду становился лучшим бомбардиром клуба. В 2008 году взял с «Детройтом» свой второй Кубок Стэнли. В 2009-м добрался до финала в третий раз, где «Красные крылья» ничего не смогли поделать с великолепным Евгением Малкиным. В 2016 году после 14 сезонов в «Детройте» Дацюк вернулся в Россию, чтобы в 39 лет в ранге капитана вернуть стране олимпийское золото после 26-летнего перерыва.

Бинго!

С уходом Дацюка самая стабильная команда в истории всех профессиональных лиг Северной Америки, неизменно игравшая в Кубке Стэнли с 1991 года, быстренько переродилась в днище - три года даже не мечтает о плей-офф!

Ну и напоследок. Если взять в расчет годы с 2001 по 2016-й, когда Павел выступал в НХЛ, по полезности (+249) он уступает лишь защитнику Здено Харе (+261). Лишь у троих на этом отрезке больше 200 плюсов – Никласа Лидстрема (+245), Хенрика Седина (+216), Джо Торнтона (+211).

Продолжение – завтра!