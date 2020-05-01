Красно-синий ребус. ЦСКА, которого мы все полюбили, похоже, уже не увидим - Советский спорт
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01 мая 2020 17:15ХоккейКузнецов Дмитрий

Красно-синий ребус. ЦСКА, которого мы все полюбили, похоже, уже не увидим

В составе армейцев пока всего 10 игроков. Без Андронова, Телегина, Мамина и Светлакова

Не случайно ЦСКА стал инициатором вопроса с пересмотром в сторону увеличения потолка зарплат в КХЛ на будущий сезон. Армейцы, как известно, предлагали лиге и ее участникам подвинутся вверх на 400 миллионов до 1,3 миллиарда рублей вместо утвержденных 900 млн. Затея в итоге предсказуемо провалилась, но что теперь делать обладателю Кубка Гагарина-2019 со своим переполненным высокооплачиваемыми игроками составом?

То, что у победителя регулярного чемпионата возникнут проблемы при комплектовании, было очевидно. Платежная ведомость клуба на сезон-2019/20, по некоторым оценкам, составляла 1,75 млрд рублей. Урезаться надо было вдвое, но необходимо понимать, что это же не чисто математическое вычитание – нельзя просто отказаться от десятка игроков, на место ушедших должны прийти другие. Причем если ты ставишь перед собой высокие цели, то сменщики должны быть не сильно хуже по уровню игры. Соответственно они тоже стоят приличных денег. И тут начинается красно-синий ребус.

Даже у четом ухода своих лидеров – форвардов Капризова, Григоренко и Шалунова, вратаря Сорокина (все отправляются в НХЛ, и это уже минус 400 млн), а также защитника Романова (молодой и пока не стоил больших денег) и нападающего-легионера Вея (70 млн) – это даже не треть платежки. А ведь на замену покинувшим клуб игрокам ЦСКА уже взял Голдобина, Локтионова и Зыкова, заключив контракты ориентировочно на 140-150 млн за сезон.

В теории можно уменьшить состав на несколько человек, так как топ-клубы лиги в последние годы привыкли жить с запасом, на широкую ногу и держали хоккеистов для ротации состава. Это сильно помогало в плотном графике и давало преимущество перед конкурентами. Но нельзя уменьшить количество игроков глобально. Возможно, на три человека, не больше. И это в лучшем случае экономит 100-120 млн. В остатке получаем сокращение на сумму, которая как раз недалеко от отметки 1,3 млрд, на которой и настаивал ЦСКА.

На заброшенную удочку лига не клюнула. 30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ. А 1 мая лига опубликовала на официальном сайте списки неограниченно и ограниченно свободных агентов. В число НСА попали твердые игроки основы ЦСКА Андронов, Мамин, Марченко, Светлаков, Телегин и Попов, молодые Ртищев и Соркин, а также легионер Дальбек, с которым ранее клуб уже достиг соглашения о продлении контракта. Красно-синие не вмещаются в потолок зарплат категорически и вынуждены пересматривать соглашения едва ли не с половиной оставшихся в составе хоккеистов, несмотря на действующие у ряда игроков контракты.

В армейском составе на первый день мая оказалось всего 10 игроков. Это легионеры Кемпе, Робинсон, Секач и Юханссон, а также россияне Блажиевский, Калинин, Карнаухов, Киселевич, Окулов и Слепышев. Все. Если ориентироваться на суммы прошлогодних контрактов этих игроков даже с 10 процентным понижением, то это уже около 600 млн. Под потолком, предположим, остается даже чуть больше 300 млн – но это на полтора десятка хоккеистов, то есть по двадцаточке с небольшим хвостиком на брата. На такие деньги подписывают в Хабаровске или Череповце. Но никак не топ-клубе, каким и является ЦСКА.

По сути, от чемпионской хорошо укомплектованной во всех линиях команды на сегодняшний день остался недоделанный каркас нового коллектива. Как менеджмент красно-синих будет выбираться из этой ситуации и каковы шансы сохранить команду, которую все мы успели полюбить, в числе претендентов на Кубок Гагарина?

Проблема с учетом уже случившихся потерь, что и говорить, очень большая. Выход, очевидно, заключается в том, чтобы ввести в состав дополнительно еще 2-3 молодых игрока. На платежку их оклады влияют не сильно, на качестве игры юные новички способны отразиться куда сильнее. И скорее, можно прогнозировать, не в лучшую сторону. Неслучайно СКА, испытывающий похожие с ЦСКА проблемы с упихиванием состава под потолок, строил сильное молодежное звено, понимая, что только с такой молодежью можно в новых условиях оставаться в лидерах лиги.

Где только московским армейцам эту молодежь взять? Она сейчас в нашем чемпионате будет нарасхват. Вероятно, скаутам еще раз предстоит прошерстить как следуют всю Северную Америку. Но большого улова там точно ждать не следует. А руководству придется применить талант переговорщиков с игроками из списка НСА. Других вариантов не остается.

Андронов, Мамин, Телегин и Дальбек получали в районе 50-60 млн. Игроки для нашего чемпионата куда выше среднего. Сократить им зарплату даже процентов на 30 не просто – в этом случае их могут запросто переманить конкуренты из тех команд, кто не задирал в небеса свою платежку в прежние сытые годы и сегодня еще способен точечно усилиться. Например, «Локомотив» или «Спартак». Оставлять прежние деньги своим многолетним лидерам у ЦСКА не получается. И уже сейчас понятно, что без новых серьезных потерь не обойтись, если, конечно, потолок в КХЛ – не фикция, а инструмент, который будет четко контролироваться проверяющими органами лиги.

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