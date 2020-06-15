Кто станет чемпионом России в 2020-м? КХЛ по инициативе ФХР внесла поправки в регламент

Честно говоря, когда лига определила лауреатов досрочно завершившегося сезона, не назвав чемпиона страны, оставалось лишь пожимать плечами. С Кубком Гагарина все и так понятно – трофей предсказуемо остался без обладателя. Но звание чемпиона должно быть присвоено. Ждем решение…

Начну с истории. Сравнительно свежей. Перед стартом сезона-2013/14 в КХЛ родилась идея поднять престиж регулярного чемпионата и назвать его победителя чемпионом России. С чьей подачи? Первого президента лиги и одновременно одного из боссов СКА Александра Медведева. В кулуарах говорили, что питерские армейцы никак не могут дотянуться до Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат выигрывали, так пусть их усилия будут вознаграждены почетным титулом, о котором даже сам Николай Пучков не мог мечтать. Знаменитый в прошлом вратарь, а потом тренер (даже в сборной работал на ЧМ-1972) приводил СКА «только» к бронзе.

Но с первого раза поправка не прошла. А со второго – перед сезоном-2014/15 - была принята советом директоров. Как известно, тогда регулярку за явным преимуществом выиграл ЦСКА, проваливший предыдущий чемпионат. А безоговорочный фаворит СКА под руководством Вячеслава Быкова завоевал Кубок Гагарина. После чего поправку за «ненадобностью» упразднили, и чемпионом стали считать обладателя главного трофея лиги. Кстати, в 2014-м команда Быкова резво стартовала, но потом потерпела серию поражений и отстала от лидера. Тренер Игорь Захаркин назвал это «запланированным спадом».

Никто в 2013-м и тем более в 2014-м не записывал ЦСКА в претенденты на чемпионство. Теперь же с удивлением приходится читать, что инициатором той поправки стали московские армейцы. Да, армейцы, но другие.

В конце прошлой недели президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович в эфире радиостанции «Мяк» еще раз озвучил позицию своего клуба о поднятии престижа регулярного чемпионата. Она не нова. Конечно, Эверестом остается Кубок Гагарина, о чем неоднократно заявлял главный тренер московских армейцев Игорь Никитин и лидеры его команды. Но и вес гладкого турнира нельзя преуменьшать. Тренеров, как правило, снимают не в плей-офф (что случается крайне редко), а в регулярке. Бывает, что на самом ее старте. Да и красоту хоккея в плей-офф приходится ставить в жертву результату, о чем говорил в бытность работы в СКА Алексей Кудашов.

Проклятие победителя регулярного чемпионата в плей-офф – сущие предрассудки. Доказано ЦСКА в позапрошлом сезоне, когда первенствовавшие на первом этапе москвичи впервые в истории лиги выиграли финальную серию с сухим счетом 4-0, ничего не позволив сделать своему сопернику.

Есть твердая уверенность, что никто добровольно не откажется стать первым в регулярном чемпионате. Те же СКА и «Ак Барс», упустивший лидерство в последнем матче с «Автомобилистом» (домашнее поражение 0:3). Команду из Казани обошел ЦСКА, разгромив дома ХК «Сочи» 6:0.

Теперь статью 20 спортивного регламента КХЛ дополнили пунктом о том, что в сезоне-2019/20 чемпион России по хоккею, а также серебряный и бронзовые призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.

Как известно, по итогам гладкого турнира команды расположились в таком порядке:

1. ЦСКА, 2. «Ак Барс», 3. СКА.

Напомним, что в новой хоккейной истории России чемпиона страны трижды определяли по итогам регулярного сезона: в 1996-м им стала «Лада», в 1998-м – «Ак Барс», в 2015-м – ЦСКА.

