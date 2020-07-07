Чем НХЛ отличается от НБА? Доиграть сезон хотят все

Попутно стороны утрясли условия коллективного трудового соглашения еще на четыре сезона - до сентября 2026 года. Совет директоров НХЛ и члены профсоюза должны его ратифицировать в ближайшие дни. Хоккей возвращается!

Напомню хронологию событий. После первого случая заболевания новым вирусом – причем не в НХЛ, а в НБА! – Гари Беттман тут же, 12 марта, объявил о бессрочной приостановке сезона. Всех игроков отправили на самоизоляцию.

26 мая после спада заболеваний в США и особенно Канаде НХЛ обнародовала план возобновления сезона. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, которые сыграют без зрителей в двух городах-хабах. Финалы конференций и чемпионская серия пройдут в одном кластере: судя по всему, в Эдмонтоне. Семь аутсайдеров – «Детройт», «Оттава», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Нью-Джерси», «Баффало» ушли на долгие каникулы. Ориентировочно – до декабря. Параллельно лига назвала лауреатов индивидуальных призов по итогам регулярки. Александр Овечкин завоевал свой девятый «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер. На сей раз капитан «Вашингтона» разделил награду с Давидом Пастрняком («Бостон») – по 48 шайб. Пандемия сорвала россиянину девятый полтинник в карьере.

8 июня начались добровольные ледовые тренировки группами до шести человек на клубных базах. Спустя 12 дней НХЛ опубликовала первую сводку по инфицированным игрокам. Положительные тесты перед приездом в лагерь команды обнаружили у 11 игроков. Тогда же из-за вспышки заболеваний в «Тампе» почти на неделю закрыли на карантин основную арену и тренировочный центр «Лайтнинг». Кроме того, в прессу проникла информация, что заразу подцепил молодой лидер «Торонто» Остон Метьюз.

26 июня семь завершивших сезон команд участвовали в первом этапе лотереи драфта-2020. Увенчалась жеребьевка невиданным конфузом: номер 1, а это возможность выбрать Алексиса Лафренье, которого уже сейчас сравнивают с Сидни Кросби, не достался никому! Золотой канадский мальчик нежданно-негаданно достанется одной из восьми команд, которая проиграет в плей-ин, но вытащит счастливый билет во второй драфт-лотерее, намеченной на 10 августа.