Чем НХЛ отличается от НБА? Доиграть сезон хотят все

Попутно стороны утрясли условия коллективного трудового соглашения еще на четыре сезона - до сентября 2026 года. Совет директоров НХЛ и члены профсоюза должны его ратифицировать в ближайшие дни. Хоккей возвращается!
Напомню хронологию событий. После первого случая заболевания новым вирусом – причем не в НХЛ, а в НБА! – Гари Беттман тут же, 12 марта, объявил о бессрочной приостановке сезона. Всех игроков отправили на самоизоляцию.
26 мая после спада заболеваний в США и особенно Канаде НХЛ обнародовала план возобновления сезона. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, которые сыграют без зрителей в двух городах-хабах. Финалы конференций и чемпионская серия пройдут в одном кластере: судя по всему, в Эдмонтоне. Семь аутсайдеров – «Детройт», «Оттава», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Нью-Джерси», «Баффало» ушли на долгие каникулы. Ориентировочно – до декабря. Параллельно лига назвала лауреатов индивидуальных призов по итогам регулярки. Александр Овечкин завоевал свой девятый «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер. На сей раз капитан «Вашингтона» разделил награду с Давидом Пастрняком («Бостон») – по 48 шайб. Пандемия сорвала россиянину девятый полтинник в карьере.
8 июня начались добровольные ледовые тренировки группами до шести человек на клубных базах. Спустя 12 дней НХЛ опубликовала первую сводку по инфицированным игрокам. Положительные тесты перед приездом в лагерь команды обнаружили у 11 игроков. Тогда же из-за вспышки заболеваний в «Тампе» почти на неделю закрыли на карантин основную арену и тренировочный центр «Лайтнинг». Кроме того, в прессу проникла информация, что заразу подцепил молодой лидер «Торонто» Остон Метьюз.
26 июня семь завершивших сезон команд участвовали в первом этапе лотереи драфта-2020. Увенчалась жеребьевка невиданным конфузом: номер 1, а это возможность выбрать Алексиса Лафренье, которого уже сейчас сравнивают с Сидни Кросби, не достался никому! Золотой канадский мальчик нежданно-негаданно достанется одной из восьми команд, которая проиграет в плей-ин, но вытащит счастливый билет во второй драфт-лотерее, намеченной на 10 августа.
29 июня и 6 июля НХЛ выпустила еще два пресс-релиза о распространении вируса – инфицировано уже 35 игроков! Тем не менее лига и профсоюз пошли навстречу друг другу и официально заявили: сезону быть! Меры предосторожности при этом будут беспрецедентными. Одних только тестов ежедневно планируют брать до двух тысяч! За нарушение режима предусмотрены суровые наказания – вплоть до лишения выборов на драфте.
Показательно: в отличие от НБА, еще ни один хоккеист не заявил, что не хочет продолжить сезон. Хотя такому отказнику никаких штрафов-дисквалификаций от НХЛ не предусмотрено. Это говорит не только о том, что абсолютно все едины в стремлении выявить-таки чемпиона НХЛ-2020, но и готовы соблюдать медицинские протоколы от «а» до «я». Даже самые драконовские. Например, пять недель – для финалистов конференций это минимум! - вообще не видеться с женами и детьми.
ОСНОВНЫЕ ДАТА РЕСТАРТА СЕЗОНА
8 ИЮНЯ
Начало добровольных тренировок на клубных базах в ограниченных группах. Сначала – до шести игроков, с 23 июня – до 12 игроков.
9 ИЮЛЯ
Крайний срок, когда игрок может отказаться продолжить сезон без каких-либо штрафов и объяснения причин.
13 ИЮЛЯ
Начало полноценных командных тренировок на клубных базах. Полевые игроки – не более 30. Вратари – без ограничения.
26 ИЮЛЯ
На чартерах команды перемещаются в два города-хаба: Эдмонтон и Торонто – по 12 клубов в каждом. Состав ограничен 31 игроком, включая вратарей. Всего в делегации команды должно быть не более 52 человек.
1 АВГУСТА
Начало плей-ин (серии до трех побед)
Восток
Питтсбург – Монреаль
Каролина – Рейнджерс
Айлендерс – Флорида
Торонто – Коламбус
Запад
Эдмонтон – Чикаго
Нэшвилл – Аризона
Ванкувер – Миннесота
Калгари – Виннипег
Начало круговых турниров для определения номера посева в плей-офф
Восток
Бостон, Тампа, Вашингтон, Филадельфия
Запад
Сент-Луис, Колорадо, Вегас, Даллас
10 АВГУСТА
Второй этап лотереи драфта-2020. Восемь непопавших в плей-офф команд выявят, кому достанется номер 1. Выбирающих на драфте с 9-й по 15-ю позицию расставят по проценту набранных очков от меньшего к большому в регулярном чемпионате.
11-12 АВГУСТА*
Начало плей-офф (серии до четырех побед)
Старт четвертьфиналов Запада и Востока
25 АВГУСТА*
Старт полуфиналов Запада
26 АВГУСТА*
Старт полуфиналов Востока
8 СЕНТЯБРЯ*
Старт финала Запада
9 СЕНТЯБРЯ*
Старт финала Востока
23 СЕНТЯБРЯ*
Старт финала Кубка Стэнли
16-17 ОКТЯБРЯ*
Драфт новичков
1 НОЯБРЯ
Открытие рынка свободных агентов
ЯНВАРЬ
Начало регулярного чемпионата-2021
*Даты условные.
ГЛАВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ НХЛ И ПРОФСОЮЗОМ ИГРОКОВ
- 1) Срок действия. До сентября 2026 года. Может быть продлен еще на год, если игроки к концу соглашения задолжают владельцам клубов по эскроу более 125 млн долларов.
- 2) Участие в олимпийских турнирах. При заключении договоров с ИИХФ и МОК игроки НХЛ выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине и на Олимпиаде-2026 в Милане.
- 3) Потолок зарплат. Будет заморожен на нынешнем уровне в 81,5 млн долларов как минимум на сезон-2020/21, и не будет повышаться, пока доходы НХЛ не вернутся к отметке 4,8 млрд долларов – сумме, которую планировали заработать в сезоне-2019/20 до наступления пандемии.
- 4) Зарплата новичков. Впервые с 2005 года бонусы повышаются с 850 тысяч до миллиона долларов. В итоге максимальный гонорар за сезон с учетом всех премиальных может достичь 3,925 млн долларов.
- 5) Никаких дозаявок в плей-офф. Игравшим в этом сезоне в КХЛ Кириллу Капризову, Илье Сорокину и Александру Романову не разрешат участвовать в доигровке сезона НХЛ. Однако если россияне сейчас заключат контракты новичков, один год у них сгорит, что выгодно игрокам в материальном отношении на перспективу.
- 6) Нет ограничений на бонусы. Игроки по-прежнему смогут подписывать контракты, подавляющую часть которых клубы выплатят до старта сезона. Хозяева хотели ограничить бонусную часть 50 процентами от величины контракта.
- 7) Повышение призовых в плей-офф. В этом сезоне бонусный пул удвоится - с 16 до 32 млн долларов. Минимальная выплата на каждого игрока команды, вылетевшей в плей-ин – 20 тысяч долларов. Победитель Кубка Стэнли-2020 получит по 240 тысяч на брата. В Кубке Стэнли-2021 общие призовые понизят предположительно до 20 млн долларов.
- 8) Лимит на эскроу. Сезон-2020/21 – 20 процентов. 2021/22 – 14-18%. 2022/23 – 10%. 2023/24, 2024/25, 2025/26 – по 6 процентов.
- 9) Отсрочка зарплаты. В сезоне-2020/21 у игроков удержат 10 процентов контрактов, которые выплатят равными долями в сезонах-2023/24, 2024/25, 2025/26.
- 10) Повышение минимальной зарплаты. Сезон-2020/21 – 700 тысяч долларов. 2021/22, 2022/23, 2023/24 – по 750 тысяч. 2024/25 – 775 тысяч. 2025/26 – 800 тысяч долларов.