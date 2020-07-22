Лучший хоккеист мира – Артемий Панарин! Разве у кого-то еще есть сомнения?

О результатах опроса прессы НХЛ объявила вчера вечером. А компанию форварду «Рейнджерс», как и в случае с Линдсеем, составили немец Драйзайтль («Эдмонтон») и канадец Маккиннон («Колорадо»). Ну сами посудите, какие, на фиг, они конкуренты нашему славному Хлебушку?!

Стать абсолютно лучшим с 1993 года, когда НХЛ после обвального десанта из рухнувшего соцлагеря действительно превратилась в планетарную лигу, пока удавалось 14 игрокам:

Марио Лемье (1993, 1996) - Канада

Сергей Федоров (1994) - Россия

Эрик Линдрос (1995) - Канада

Доминик Гашек (1997, 1998) – Чехия

Яромир Ягр (1999) – Чехия

Джо Сакик (2001) – Канада

Мартен Сан-Луи (2004) – Канада

Сидни Кросби (2007, 2014) – Канада

Александр Овечкин (2008, 2009) – Россия

Евгений Малкин (2012) – Россия

Кери Прайс (2015) – Канада

Патрик Кейн (2016) – США

Коннор Макдэвид (2017) – Канада

Никита Кучеров (2019) – Россия.

Итого: Канада – 9 дублей, Россия – 5, Чехия – 3, США – 1.

В этом году список небожителей точно пополнится 15 членом, а возможно, и пятой страной. Но мы, конечно, верим в Артемия, короля самого мощного хоккейного рынка мира, выступающего на самой крутой арене Солнечной системы.

Кстати, синерубашечник лишь однажды удостаивался этой чести. Капитан капитанов, несгибаемый человек-скала Марк Мессье в 1992 году. За год до этого Алексей Ковалев стал первым русским, задрафтованным в первом раунде. А уже в 1994-м в звене с Мессье юный динамовец вместе с группой товарищей в лице Зубова, Немчинова, Карповцева добыл первый для России Кубок Стэнли, которого Бродвей ждал 54 года!

О Панарине сложно что-то добавить. Вся его статистика в минувшей регулярке изучена вдоль и поперек. Об его решающем вкладе во взлет самой молодой команды НХЛ не высказался разве что безнадежный упырь, лишенный способности радоваться жизни.

Поделюсь личными наблюдениями. Начну с того, что ни один спортсмен не доставляет мне сейчас столько эстетического наслаждения. Это фамильная черта отечественной школы. Так в лучшие свои годы играли Майоров и Старшинов, Фирсов и Харламов, Якушев и Балдерис, Капустин и Макаров, Быков и Хомутов, Федоров и Могильный, Буре и Ковалев, Овечкин и Малкин, Морозов и Дацюк…

По мне, это волшебство на льду в прямом эфире. Как у Мюнхгаузена – подвиги по расписанию. Прямо на твоих глазах в каждом матче творится чудо – и ты никогда не знаешь, какой еще трюк выдаст этот инопланетянин.

Однако у уральца есть принципиальное отличие от всех остальных. Снимая одежду супермена в раздевалке, он не превращается в серую мышь, нудно сыплющую заученными штампами ни о чем. Он остается таким же ярким и в обычной жизни. Это его фишка. По-другому ему просто неинтересно. Логично: зачем заниматься тем, что тебе нравится?!

Я это испытал на себе в начале нынешнего сезона, когда лично проинспектировал дебют Артемия в форме «Рейнджерс» в «Медисон Сквер Гарден», а затем заглянул в легендарный зал еще на пару игр.

Cue the stick taps. pic.twitter.com/JeLtGlubEg — New York Rangers (@NYRangers) July 21, 2020

По окончании матча открытия, в котором хозяева укатали «Виннипег», а Артемий с Зибанежадом набрали первые очки, к дорогущему новичку ньюйоркцев выстроилась очередь корреспондентов. Разобравшись с местной прессой на чистом русском – переводила дочь Немчинова, Панарин переключился на передовой отряд соотечественников. Честно сказать, я уже плохо помню, что он говорил. Отложилось в памяти другое: в какой-то момент ему это тупое толерантное бла-бла наскучило, и он принялся хохмить, при каждом удобном случае подкалывая акул клавиатуры.

Досталось и мне. За то, что я его по-доброму упрекнул: дескать, как можно было за четыре года выступлений в НХЛ не овладеть английским? Но ввернул он мне ответку тоже с улыбкой. Кто играл в хоккей, меня поймет. А вот некоторые московские коллеги, прочитав на Sovsport.ru наши диалоги в раздевалке «Рейнджерс», посчитали, что Хлебушек меня троллил и даже поставил на игнор…

Нет, ребята. Это игра для тех, кто в теме. Иначе, увидев меня после следующего матча, он, уже покинув раздевалку, не обратился бы сам первым ко мне: «Подожди пару минут, мне тут кое-что нужно подрихтовать».

Обязательно посмотрите сегодняшнее видео с тренировки «Рейнджерс», где партнеры и тренеры поздравляют Артемия с номинацией на Харта. Сколько в их глазах любви и уважения. Да, этим парнем нельзя не восхищаться. Сегодня в мире нет хоккеиста более мастеровитого и искреннего.

Сила в правде, брат.