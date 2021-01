Андрей Зубарев: Может, и до 1000-го матча дотяну (видео)

– Вы с Жамновым и на Олимпиаде были. Насколько изменился эмоциональный фон на скамейке?

– Он подбадривал ребят. Все было в позитивном ключе. Одна голова хорошо, а две лучше. Он через многое прошел, и у него огромный опыт. Нам его присутствие только в плюс.

– Вы сегодня побили клубный рекорд «Торпедо» по количеству передач за один сезон и повторили достижение Варнакова-старшего по количеству очков. Как прокомментируете это?

– Это не самое главное, – сказал Жафяров. – Приятно, конечно, набирать очки и помогать команде. Но было бы приятнее, если бы мы выиграли. Игра была равная и напряженная. Свои моменты мы не забили, в том числе в овертайме, но и наш вратарь хорошо сыграл. Боевая игра, взяли одно очко, оно нам пригодится.

Welcome new best assistant (during one season) in almost 75-years club history! Damir Zhafyarov! 🏆 pic.twitter.com/53xOiT37lu