Андрей Зубарев: Может, и до 1000-го матча дотяну (видео)

– Победа была нужна, потому что начинается отрезок чемпионата, когда ищешь недостающие очки, и надо брать все, что осталось, – сказал Зубарев. – Соперник был хороший. Мы зажимали его, но реализация страдала – в большинстве не могли забить. Хорошо, что сравняли счет и выиграли в овертайме.

– Вы проводили 600-й матч в КХЛ и набрали очко. Что скажете?

– Одни эмоции. Может, и до 1000-го матча дотяну, если не будут ставить преграды. 600 матчей – хорошее достижение, хотя должно было быть уже 800, но были сезоны, когда мало давали играть.

– Недавно вы подробно освещали свой день в инстаграме. Как отнеслись в команде, что вы раскрываете секреты?

– Команда прикалывается, что стал блогером. Пришла такая мысль: всем интересно посмотреть моменты из раздевалки. Все показать не могу, только выборочно – пусть люди посмотрят. Вообще я не любитель всего этого. Могу потратить время на другие дела. Не знаю, будет ли продолжение. Ребята из КХЛ пишут, что только я и высвечиваюсь в ленте. Но есть хорошие отзывы.

– Сегодня Каблуков забил. Поздравите?

– Я рад за него. Мы подшучивали, но не зло. Я напишу ему, конечно. Его нельзя винить: так складывается, что голы не идут. Но он игрок другого плана. Он преодолел рубеж. Надеюсь, что теперь у него попрет.

– Как оцените турнирную ситуацию? Вы должны обходить «Витязь»?

– Сейчас все начинают считать упущенные очки. О других командах не думаем, но так складывается, что каждая игра как в плей-офф. Нет права на ошибку. Надеешься на осечку соперников.