Андрей Зубарев: Может, и до 1000-го матча дотяну (видео)

– Победа была нужна, потому что начинается отрезок чемпионата, когда ищешь недостающие очки, и надо брать все, что осталось, – сказал Зубарев. – Соперник был хороший. Мы зажимали его, но реализация страдала – в большинстве не могли забить. Хорошо, что сравняли счет и выиграли в овертайме.
– Вы проводили 600-й матч в КХЛ и набрали очко. Что скажете?
– Одни эмоции. Может, и до 1000-го матча дотяну, если не будут ставить преграды. 600 матчей – хорошее достижение, хотя должно было быть уже 800, но были сезоны, когда мало давали играть.
– Недавно вы подробно освещали свой день в инстаграме. Как отнеслись в команде, что вы раскрываете секреты?
– Команда прикалывается, что стал блогером. Пришла такая мысль: всем интересно посмотреть моменты из раздевалки. Все показать не могу, только выборочно – пусть люди посмотрят. Вообще я не любитель всего этого. Могу потратить время на другие дела. Не знаю, будет ли продолжение. Ребята из КХЛ пишут, что только я и высвечиваюсь в ленте. Но есть хорошие отзывы.
– Сегодня Каблуков забил. Поздравите?
– Я рад за него. Мы подшучивали, но не зло. Я напишу ему, конечно. Его нельзя винить: так складывается, что голы не идут. Но он игрок другого плана. Он преодолел рубеж. Надеюсь, что теперь у него попрет.
– Как оцените турнирную ситуацию? Вы должны обходить «Витязь»?
– Сейчас все начинают считать упущенные очки. О других командах не думаем, но так складывается, что каждая игра как в плей-офф. Нет права на ошибку. Надеешься на осечку соперников.
– Вы с Жамновым и на Олимпиаде были. Насколько изменился эмоциональный фон на скамейке?
– Он подбадривал ребят. Все было в позитивном ключе. Одна голова хорошо, а две лучше. Он через многое прошел, и у него огромный опыт. Нам его присутствие только в плюс.
«Приятно быть в гонке бомбардиров, но это не главное»
– Вы сегодня побили клубный рекорд «Торпедо» по количеству передач за один сезон и повторили достижение Варнакова-старшего по количеству очков. Как прокомментируете это?
– Это не самое главное, – сказал Жафяров. – Приятно, конечно, набирать очки и помогать команде. Но было бы приятнее, если бы мы выиграли. Игра была равная и напряженная. Свои моменты мы не забили, в том числе в овертайме, но и наш вратарь хорошо сыграл. Боевая игра, взяли одно очко, оно нам пригодится.
– В предыдущих матчах были проблемы с большинством, сегодня оно вернулось?
– Да, бывают игры, когда не идет большинство. Каждый матч разный. Хорошо, что так получилось – забили дважды. На тренировках мы над всеми компонентами работаем. Хорошо, когда это приносит результат.
– Вы не любите говорить про статистику, но что для вас быть в топ-3 лучших бомбардиров лиги?
– Результат команды зависит от результата каждого игрока. Приятно быть в этой гонке. Но для меня это не самое главное. Я не стремлюсь кого-то перегнать. Стараюсь каждую смену делать свою работу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Уайдмэн (Терри, Жафяров), 33:06 – 0:1 (бол). Вишневский (Зубарев, Широков), 37:20 – 1:1. Терри (Уайдмэн, Жафяров), 54:26 – 1:2 (бол). Федоров (Рылов, Талалуев), 56:59 – 2:2 (бол). Цыплаков (Юсе, Федоров), 62:49 – 3:2.
Вратари: Гудачек – Тихомиров.